Lazer a céu aberto: primeiro barco de Pelé e lancha projetada por Ayrton Senna estão entre as atrações do São Paulo Boat Show

Entre os dias 19 e 24 de novembro acontece a 23ª edição do São Paulo Boat Show. Realizado pela primeira vez na Raia Olímpica da USP, o maior evento náutico da América Latina se transforma em uma nova opção de lazer a céu aberto na capital paulista. Nesse formato inovador, a feira apresenta uma série de atrações que vão permitir ao público interagir com a raia, incluindo atividades aquáticas, oferecendo entretenimento para toda a família. Durante os seis dias de feira, seja presencial ou virtualmente, turistas e paulistanos vão conhecer mais de 70 diferentes embarcações e participar de atividades que envolvem o mundo náutico.

Um dos grandes destaques é a lancha A.S. Atalanta, de 42 pés, projetada pelo ícone Ayrton Senna. O piloto desenhou o modelo, contudo faleceu antes do barco ficar pronto e não chegou a conhecer a embarcação, que posteriormente ganhou uma série com a assinatura do ídolo.

Para os apaixonados por futebol, outro símbolo nacional e mundial também estará representado no evento: ninguém menos do que Pelé. Nesta edição, o SPBS traz um dos primeiros barcos adquiridos pelo jogador. Tida como uma relíquia, a Carbrasmar de 22 pés, fabricada em 1969, foi a primeira lancha de Pelé e comprada por ele no ano de seu milésimo gol. Durante os seis dias, o público ainda poderá conferir modelos clássicos na exposição ‘Tesouros Náuticos’, que trará mais de 15 embarcações preservadas no tempo.

Outro momento aguardado se dará com a participação de Amyr Klink. O navegador brasileiro, um dos mais importantes do país e do mundo, é nascido em São Paulo e possui importante ligação com a raia – o local faz parte de sua trajetória de vida. Foi ali, onde Klink treinou a primeira travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984. Além disso, o campeão de wakeboard, Marcelo Giardo ‘Marreco’ fará shows de tirar o fôlego, com pelo menos 20 minutos de adrenalina e manobras radicais.

Ainda para os amantes de atividades aquáticas, a iniciativa oferece, gratuitamente, aulas de stand up paddle (SUP) e clínica de vela, e diverte o público com a realização de provas de remo, em parceria com os membros do CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da USP. O Esporte Clube Pinheiros e o Sport Club Corinthians Paulista estão entre as agremiações confirmadas no desfile de abertura e competição de remo. E, seguindo no clima de lazer e diversão, o São Paulo Boat Show promoverá ainda uma corrida inédita entre um barco movido a energia solar versus uma canoa havaiana, comandada pela equipe profissional brasileira Samu Team.

A feira acontecerá dentro das normas estipuladas por lei, seguindo recomendações da Vigilância Sanitária e demais órgãos envolvidos, com protocolos de segurança que protejam a saúde e o bem-estar de todos os participantes.

Confira a programação do São Paulo Boat Show 2020:

19 de novembro (quinta-feira), das 15h às 22h

15h00: abertura da feira na presença de autoridades

15h00 – 15h30: apresentação Banda da Marinha do Brasil

17h30: desfile na Raia – apresentação das atrações da raia durante os dias de evento com barcos clássicos, barco solar, veleiro, canoa havaiana, remos, SUP, caiaque, prancha elétrica e prancha motorizada

18h00: apresentação de wakeboard – manobras com o campeão Marreco

19h00: fim do desfile e show noturno de flyboard com Tchello

20 de novembro (sexta-feira), das 15h às 22h

15h30: abertura da raia para práticas e vivências na água – SUP, remo, canoa, vela e caiaque

17h30: apresentação de pranchas motorizadas e elétricas

18h00: apresentação de wakeboard – manobras com o campeão Marreco

19h00: show noturno de flyboard com Tchello



21 de novembro (sábado), das 13h às 22h

14h00: match racing sustentável: Barco Solar x Canoa Havaiana

14h30: abertura da raia para práticas e vivências na água – SUP, remo, canoa, vela e caiaque

18h00: apresentação de pranchas motorizadas e elétricas

18h30: apresentação de wakeboard – manobras com o campeão Marreco

19h30: show noturno de flyboard com Tchello

20h00: desfile dos barcos clássicos



22 de novembro (domingo), das 13h às 22h

13h00: abertura da raia para práticas e vivências na água – SUP, remo, canoa, vela e caiaque

16h30: match racing com equipe Remo USP

17h00: apresentação de pranchas motorizadas e elétricas

17h30: apresentação de wakeboard – manobras com o campeão Marreco



23 de novembro (segunda-feira), das 15h às 22h

15h00: abertura da raia para práticas e vivências na água – SUP, remo, canoa, vela e caiaque

17h00: match racing com equipe de Canoa Havaiana

17h30: apresentação de pranchas motorizadas e elétricas

18h00: apresentação de wakeboard – manobras com o campeão Marreco

24 de novembro (terça-feira), das 15h às 22h

15h30: navegação e apresentação do barco solar na raia

16h00: abertura da raia para práticas e vivências na água – SUP, remo, canoa, vela e caiaque

17h00: apresentação de pranchas motorizadas e elétricas

17h30: apresentação de encerramento das atividades na Raia, com manobras de wakeboard com o campeão Marreco

*Durante todos os dias, acontece na parte seca a exposição Tesouros Náuticos e estarão abertas ao público as tendas dos parceiros, com demais atrações.

** A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

São Paulo Boat Show 2020

Local: Raia Olímpica da USP

Endereço: Av. Professor Mello de Morais 1382, Butantã – Zona Oeste – CEP: 05508-030, dentro da Universidade de São Paulo, ao lado da Marginal do Rio Pinheiros

Ingressos: R$ 70 público geral | R$ 35 pessoas acima de 65 anos | R$ 5 pessoas com deficiência (PCD)

Mais informações: https://saopauloboatshow.com.br/