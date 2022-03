Observatório de Astronomia e Física da Univap reabre para visitas

Próxima quarta-feira o espaço estará aberto ao público.

O Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap, em São José dos Campos, será reaberto na próxima quarta-feira (09) para receber o público, após ficar fechado durante a pandemia. Realizada todas as quartas-feiras às 19h, as visitas precisam de agendamento e a entrada é gratuita. Além das observações, mini palestras são ministradas para auxiliar na atividade, manuseio e apreciação com a utilização de um telescópio.

Neste ano, diversos eventos astronômicos ocorrerão sendo eles: eclipses solares parciais, alinhamento de cinco planetas, vista de três planetas “amontoados”, lua negra, entre outros.

O local é equipado com seis telescópios, sendo um automatizado montado em uma cúpula no alto do prédio, com 30cm diâmetro e outros cinco ópticos portáteis, além de um espaço para exposições permanentes ou temporárias e um auditório para atividades de ensino, extensão e pesquisa.

Univap

Todas as visitas contam com a monitoria e auxílio de professores, alunos e pesquisadores do programa de pós-graduação em Física e Astronomia da universidade. O objetivo da iniciativa é divulgar e estimular a curiosidade para as ciências exatas. O agendamento precisa ser realizado pelo site www.univap.br/observatorio

Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap

Visitação: todas as quartas-feiras, a partir das 19h

Endereço: Univap – Campus Urbanova – Av. Shishima Hifumi, 2911 – Urbanova. São José dos Campos/SP