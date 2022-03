Existem alguns remédios caseiros para disfunção erétil, e muitos deles você consegue fazer com alimentos comuns. Outros são mais caros e complicados de serem encontrados ou preparados. Se você estiver procurando um material simples e fácil então continua comigo.

Mas primeiro vamos deixar claro que eu não estou indicando nada. O ideal é, caso você apresente algum problema relacionado a disfunção erétil, procurar um médico. Entretanto existem pessoas que podem ter alergias para alguns alimentos e também aos componentes de alguns remédios caseiros.

Quem sofre com impotência sexual, ou disfunção erétil como é chamada pelos médicos, vem aderindo cada vez mais a medicina alternativa. Mas será essas ervas funcionam de verdade como estimulante para homem? Bom, de qualquer forma eu vou separar aqui os principais alimentos, e dicas também, para tratar de forma natural a disfunção erétil.

Por que usar remédios caseiros?

Para quase qualquer doença e problema de saúde existe um remédio caseiro ou simpatia. Primeiramente, que com a disfunção erétil não seria diferente. Segundo, a vantagem de se usar remédios caseiros é que você mesmo pode preparar em casa, e com baixo custo.

Talvez um dos pontos negativos seja a frustração em alguns casos. Apesar de tudo existem pessoas que afirma curas e melhoras através de métodos alternativos. Outras dizem que não funcionam e esse papo não passa de balela.

Se você conversar com uma pessoa já de idade mais avançada, com certeza ela vai conseguir te indicar alguma erva, ou técnica para a disfunção erétil. Agora, se perguntar para algum médico, de pronto ele pode recomendar algum medicamento.

Principais remédios caseiros para disfunção erétil.

Primeiramente eu não estou indicando nenhum, apenas relatando o que encontrei de mais famoso no assunto. Você vai encontrar uma lista dos principais, e mais à frente vou detalhar cada um deles. Contudo alguns dos itens não são remédios caseiros, mas achei que deviriam ser listados.

Ginseng

Raiz de ouro

DHEA

L-ARGININA

Acupuntura

Mudança no estilo de vida

Ginseng

A erva Viagra como popularmente é conhecida, é muito polêmica e talvez concentre a maior quantidade de pesquisas sobre o tema. O relacionamento de produzir remédio para a impotência sexual com o ginseng vem desde a década passada. Apensar de que os orientais sempre recomendaram o uso.

O ginseng pode ser consumido como raiz, em forma de chá e até mesmo em suplementos alimentares. Hoje é possível encontrar com facilidade essa raiz ou até mesmo mandar manipular qualquer fórmula com base no ginseng.

Essa raiz é fortemente recomendada como anti-inflamatório natural. É associada também com a melhora no fluxo sanguíneo, pulmonar, e também na prevenção de outras doenças. Talvez seja utilizada contra a impotência pelo fato de melhorar a circulação, e se você não sabe, é o sangue quem causa a ereção.

Rhodiola rósea

Também conhecida como rosa de ouro, essa planta original da Sibéria tem sido muito utilizada também por quem busca melhores rendimentos físicos. Estudos fitoterápicos associam seu uso no tratamento alternativo para disfunção erétil.

Essa planta promete auxiliar no sistema nervoso, promovendo melhor concentração e também bons reflexos. Além disso ela aumenta a virilidade e dá mais energia. O sistema pulmonar também se beneficia com ela.

DHEA

Como eu disse que não traria apenas remédios caseiros, e algumas coisas a mais, era disso que estava falando. O DHEA é um hormônio produzido pelo nosso organismo naturalmente, e depois é convertida em testosterona.

Homens que apresentam baixos níveis hormonais de testosterona, apresentam ou tem maiores chances de sofrerem com a disfunção erétil.

Em estudos realizados com a administração de doses do DHEA, obtiveram sucesso para reverter a disfunção erétil. Vale lembrar que hormônios ou suplementos derivados dessa substância são de uso controlado, e receitados por médicos. Não caia na besteira de sair comprando de fontes desconhecidas e sair tomando.

L-Arginina

Este é um aminoácido produzido naturalmente pelo organismo. A principal função é produzir também o óxido nítrico. Este segundo promove uma dilatação nos vasos sanguíneos, o que facilita mais a ereção. Com o vasos mais dilatados há um fluxo maior de sangue, e esse é o principal benefício.

Acupuntura

Este é mais um dos casos polêmicos, onde muitos afirmam bons resultados e outros dizerem que não passa de besteira. Embora o objetivo aqui é apresentar tratamentos alternativos, não vamos discutir se este funciona ou não.

Em pacientes que realizaram tratamentos voltados para a disfunção erétil, em quase metade deles foi apresentada uma melhora. Embora muitos dizem que isso é um efeito placebo, vale ressaltar que para alguns funcionou, e isso que importa.

Apesar de ser um método alternativo ele pode oferecer riscos, portanto se consulte com um acumpunturista autorizado, e se possível pesquise sobre seu trabalho.

Outros remédios caseiros para disfunção

A lista é enorme, se formos abordar tudo aqui andam dizendo por ai faltariam dedos para escrever todas as receitas e métodos caseiros. Caso queira maiores informações, pesquise sobre ginko biloba, canela, nós moscada, ashwagandha e zinco.

Contudo ainda existem as famosas simpatias, que muitos místicos recomendam. Este é um tema para outro artigo, e gera muito mais debate do que medicamentos e ervas alternativas.

Remédios caseiros funcionam para impotência?

Existem centenas de remédios caseiros para os mais variados tipos de problemas. Entretanto você vai encontrar alguns para dor de garganta, inflamações, dores em qualquer parte do corpo, para o sono. Em fim a lista não para.

Muitos questionam se esses remédios realmente funcionam. Primeiramente que a medicina é sempre mais cautelosa com receitas caseiras, e segundo que existem milhares de pessoas que afirmam alcançar resultados com essas ervas e raízes.

Para finalizar

Outra opção que você pode aplicar, que não sejam os remédios caseiros é mudar seu estilo de vida. Primeiramente procure fugir do sedentarismo, pratique atividades regularmente e tenha boas noites de sono. Isso tudo vai contribuir para diminuir os níveis de estresse e promover a saúde.

Por outro lado um fortíssimo ponto chave é a alimentação. Sem entrar em muitos detalhes, uma alimentação balanceada com toda certeza só tem a acrescentar pontos positivos. Se você não quer arriscar procure um médico.