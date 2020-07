Obra da Fábrica da Raiz Latina entra em Fase de Conclusão e é Apresentada À Autoridades

A obra da indústria da empresa de cosmética capilar Raiz Latina de São José dos Campos, entra em fase de conclusão, com a etapa de instalações de maquinários com tecnologia 4.0. A inauguração está prevista para agosto, e o objetivo é iniciar as exportações para América Latina e Europa.

Nesta semana autoridades e empresários da região tiveram a oportunidade de ter uma prévia de como serão as instalações. Na visita agendada estiveram presentes o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Inovação Alberto Marques, Eliana Maia e Fabiano Souza, ambos da Associação do Comércio e Indústria de São José dos Campos, as empresárias Mônica Marques e Patrícia Borges, Sanmya Feitosa Tajra, o acadêmico Agliberto Chagas e a dermoestéticista e educadora Regina Torres.

Telma dos Santos, CEO da Raiz Latina no setor de produção da nova fábrica em São José dos Campos-Foto:Renata Vanzeli/divulgação

“Parabenizo a empresa Raiz Latina por todo crescimento, avanço e pelos projetos de diversificação de produtos e exportação”, comentou Alberto Marques.

O prédio que fica no distrito industrial do Chácaras Reunidas, às margens da Via Dutra conta com quatro andares onde foram instalados todo o processo de produção: de insumos ao produto final para o consumidor. Conta também com os setores de laboratório e análises, embalagens e estoque, administrativo e ambulatório.

Telma dos Santos recebe empresárias e o secretário de desenvolvimento econômico e inovação Alberto Marques na nova fábrica em São José dos Campos-Foto:Renata Vanzeli/divulgação

Tecnologia 4.0

A tecnologia 4.0 se faz presente em todas as etapas de processo de produção em ambiente climatizado. Os equipamentos que foram recém-instalados são os tanques de envasamento, misturadores e de água ionizada. – “A construção da fábrica é um sonho realizado com o objetivo de ampliar a linha de produtos, além de cabelos, iremos desenvolver cosméticos para corpo e rosto. Iremos fazer produtos para marcas terceirizadas e daremos início ao processo de exportação”, contou Telma dos Santos, CEO da Raiz Latina -.

Telma dos Santos entre empresários da região que foram conhecer a nova fábrica em S. José dos Campos-Foto:Renata Vanzeli/divulgação

Raiz Latina

Nestes 20 anos de história, a Raiz Latina gerou empregos diretos e formou uma equipe de colaboradores que atua nos setores administrativo, financeiro, comercial e de marketing. Está presente nos principais salões de beleza do Brasil e conta com distribuidores e vendedores por todo o Brasil, gerando 250 empregos indiretos. A empresa comercializa seus produtos em 18 Estados.