COOP CONQUISTA XXI PRÊMIO CONSUMIDOR MODERNO DE EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS AO CLIENTE

A Coop – Cooperativa de Consumo foi a grande vencedora do XXI Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, no segmento Varejo – Super, Hipermercados, Atacarejos e Cash&Carry.

Realizado pela revista Consumidor Moderno, em parceria com o Centro de Inteligência Padrão (CIP) e com a OnYou – uma das mais conceituadas empresas em auditoria de qualidade do País, o Prêmio é referendado como o autêntico “Oscar” brasileiro para a excelência corporativa na gestão de clientes e consumidores.

Para chegar ao resultado, o Prêmio passa por um abrangente e meticuloso processo, compreendendo meses de estudo e análise de todo o ecossistema integrado pelas empresas para proporcionar o melhor atendimento e prestação de serviços aos seus clientes. Por meio de uma metodologia proprietária, são avaliados também, na etapa final, os principais canais de contato e relacionamento de cada empresa com os seus consumidores, bem como o desempenho de segmentos do mercado.

Gerente de Marketing Susana Souza

“Este prêmio é a coroação de um vasto e meticuloso trabalho realizado por uma equipe comprometida, que sabe da importância de tratar com excelência os seus clientes. A Coop não vende apenas produtos e, sim, serviços e comprova o quanto nossos colaboradores têm excelência em atender”, declara a gerente de Marketing Susana Souza, destacando que a Coop já foi contemplada com este prêmio nas edições de 2012 e 2014.

A Coop possui uma área de CRM, cuja Central de Relacionamento é um dos seus braços, integrando todos os canais de atendimento, telefone (0800), chat, redes sociais, e-mail, atendimento pessoal e, até aplicação de pesquisas.

XXI Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente

Por conta pandemia, a cerimônia de reconhecimento do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2020 teve um formato inédito e 100% digital, realizado ontem (14 de julho) em uma live especial.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Gerente de Marketing Susana Souza

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.