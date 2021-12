O Vale do Paraíba ganha um novo programa de entretenimento na Televisão!

Depois do sucesso na internet, o canal BoraVale passa a se chamar “Modo Vale” e se torna um programa de TV com estreia marcada para este sábado (dia 11) às 13h30, na TV THATHI SBT.

Com linguagem leve e divertida, a atração passa a ser crossmedia mantendo a atuação digital no Youtube e Instagram. O conteúdo é voltado para as pessoas que movimentam a vida no Vale do Paraíba com dicas, assuntos e curiosidades sobre a região.

TV THATHI

No programa de estreia na TV a dupla de apresentadores Ana Paula Torquetti e Lucas Monqueiro vai mostrar a trajetória do SBT de 40 anos de história até chegar no Vale do Paraíba, junto com a TV THATHI.

O projeto também marca o retorno de Ana Paula Torquetti na televisão após pouco mais de um ano longe das telinhas: “Estou muito feliz com este retorno, ainda mais com a chance de repercutir um conteúdo que já deu certo na Internet”.

“Modo Vale”

O programa vai ao ar todo sábado, às 13h30, na Tv Thathi SBT.

“O nosso objetivo é mostrar que as pessoas do Vale moram no melhor lugar do mundo!”

Ana Paula Torquetti & Lucas Monqueiro