O que são transtornos de personalidade? E como os médicos têm tratado essas doenças psiquiátricas

Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas em que a pessoa tem traços emocionais e comportamentais mal ajustados.

De forma geral, os traços de personalidade são diferentes de pessoa para pessoa, mas em alguns casos quando causam sofrimento ou prejuízo, trata-se de transtorno de personalidade.

Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema, cursos Transtornos de Personalidade conceituados, estão disponíveis no mercado, com base nos livros dos psiquiatras Mario Rodrigues Louzã e Táki Athanássios Cordás, especialistas no assunto.

Confira agora como é feito o diagnóstico, o tratamento e quais os tipos de transtorno existentes.

Diagnóstico

Geralmente um transtorno é diagnosticado quando o traço de personalidade do indivíduo começa a causar sofrimento ou incômodo, seja em seus relacionamentos pessoas ou em outras áreas da sua vida.

Transtornos de Personalidade têm cura?

A doença não tem cura. Mas para tentar minimizar os efeitos da doença geralmente recorre-se à psicoterapia e aos medicamentos.

Com um tratamento eficaz e com o devido acompanhamento médico, os distúrbios podem ser controlados e amenizados, garantindo uma melhor qualidade de vida à pessoa que tem a doença.

Existem atualmente vários tipos de transtornos de personalidade. Vamos te apresentar os principais e quais as características de cada um.

Tipos de transtorno de personalidade

Transtorno de Personalidade Paranóide

Nesse transtorno o indivíduo tem uma tendência a desconfiar de tudo e todos, têm muito medo de ser passado para trás ou traído.

Transtorno de Personalidade Esquizóide

As pessoas esquizóides são aquelas que não conseguem construir e manter relações pessoais e que têm muita dificuldade de expressar emoções.

Transtorno de Personalidade Esquizotípica

Quem sofre de transtorno de personalidade esquizotípica geralmente são aquelas pessoas que têm pensamentos e falas ilusórias, acham que tem superpoderes e possuem crenças diferentes do comum.

Transtorno de Personalidade Antissocial

Essas pessoas geralmente têm um comportamento irresponsável, são extremamente insensíveis, podem ser agressivas e têm fortes tendências à manipulação. Aliás, geralmente é desse transtorno que surgem os psicopatas e sociopatas.

Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável (Borderline)

Nesse transtorno a pessoa costuma ter variações intensas de humor, sem nenhum motivo aparente. Elas geralmente são impulsivas, costumam ter vícios, têm sentimentos frequentes e duradouros de vazio e duvidam de si mesmas.

Transtorno de Personalidade Histriônica

Quem tem esse transtorno tem tendência a ser excessivamente dramático e sempre busca a atenção sempre para si mesmo. Costumam ser manipuladores e expressam emoções exageradamente até mesmo com desconhecidos.

Transtorno de Personalidade Narcisista

Quem possui Transtorno Nascista costuma se julgar como uma pessoa super especial e exige que os outros tenham admiração excessiva por ela. Despreza tudo e todos por pensarem apenas em si próprio e costuma ter atitudes esnobes e arrogantes com frequência.

Transtorno de Personalidade Dependente

Nesse transtorno a pessoa precisa excessivamente da companhia de outras pessoas para se apoiar emocionalmente e se sentirem seguras. Elas não conseguem ficar muito tempo sozinhas e têm um medo constante de serem abandonadas pelos outros.

Transtorno de Personalidade Ansiosa

Geralmente são pessoas que têm uma autoestima baixa e são muito sensíveis a críticas e rejeições. Costumam estar sempre tensos em ambientes sociais e tem dificuldade de fazer qualquer coisa que fuja da sua rotina.

Transtorno de Personalidade Obsessiva

As pessoas obsessivas são extremamente perfeccionistas e apresentam um comportamento rigoroso com os outros e com elas próprias. Costumam ser pessoas indecisas, frias e que nunca estão satisfeitas com o próprio desempenho.

Espero que o nosso artigo tenha esclarecido um pouco sobre os transtornos de personalidades.