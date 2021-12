CNN Brasil ganha Prêmio ABEOC Media & Business Partners

O prêmio é uma homenagem pela cobertura realizada pelo canal sobre o setor de eventos durante a pandemia

A CNN Brasil recebeu o Prêmio ABEOC Media & Business Partners, categoria “Mídia”, em reconhecimento ao trabalho realizado durante a pandemia na cobertura do setor de eventos. O canal exibiu cerca de 30 reportagens sobre a situação das empresas e profissionais que tiveram de parar desde março de 2020. A produção das notícias foi feita pela equipe do Rio de Janeiro e a diretora de jornalismo na cidade, Maria Mazzei, foi homenageada no evento de entrega, realizado na noite desta quinta-feira (9).

“Esse prêmio foi o resultado de muito trabalho da equipe e, em especial da produtora Camille Couto. O setor de eventos é bastante importante para o Brasil, emprega milhares de profissionais e é fundamental para o Rio de Janeiro, que depende muito do turismo e de serviços. A Camille teve um olhar sensível aos danos causados pela pandemia no setor e nos trouxe dados, informações e histórias que pudemos contar. Cumprimos nosso papel de informar e ajudar e estou imensamente feliz com o reconhecimento e orgulhosa da equipe“, afirma Maria Mazzei.

Maria Mazzei

Maria Mazzei-Foto:Divulgação

A ABEOC BRA, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, representa as empresas organizadoras, promotoras e prestadoras de serviços para eventos no Brasil. O setor, que gera 25 milhões de empregos diretos e indiretos, é responsável por 12,9% do Produto Interno Bruto (PIB) mas, devido à pandemia, as atividades ficaram paralisadas por 18 meses. As reportagens da CNN Brasil sobre essa situação, segundo a ABEOC, foram fundamentais para que o setor conseguisse apoio financeiro do governo federal, por meio do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), e realizasse, posteriormente, uma abertura gradativa.

Prêmio ABEOC Media & Business Partners

O Prêmio ABEOC Media & Business Partners celebra os veículos da imprensa, autoridades e parceiros que realizaram ações relevantes para o setor, principalmente no período mais grave da pandemia. A presidente da ABEOC Brasil, Fátima Facuri, declarou que a situação só não foi pior porque muita gente abriu seus olhos para o que estava acontecendo. Segundo ela, o objetivo do prêmio é “retribuir em forma de homenagem esse reconhecimento”.

*CNN Brasil*

A CNN Brasil começou a operar em 15 de março de 2020 produzindo conteúdos multiplataformas, com notícias transmitidas na TV, rádio, site, aplicativo e YouTube e, ainda, em perfis nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, pushes, notificações, newsletters e podcasts.

A emissora já conquistou 11 prêmios e, em seu elenco, figuram alguns dos jornalistas mais reconhecidos e com maior credibilidade junto ao público nacional, além de novos talentos do telejornalismo.