O que um advogado faz em um caso de sinistro?

Existem alguns tipos de lesões e incidentes que quase sempre envolvem um advogado.

É importante procurar um advogado de ferimentos pessoais se você sofreu ferimentos graves. Um advogado de ferimento pessoal é um advogado que, como consequência da negligência de outra parte, oferece representação legal para aqueles que afirmam ter sido feridos psicologicamente ou fisicamente. Neste mesmo artigo de Daniel Homem de Carvalho , vamos discutir o que um advogado faz em um caso de ação judicial.

O QUE É UM ADVOGADO DE RECLAMAÇÃO DE LESÕES?

Os casos de lesões corporais são reclamações legais que ocorrem quando um acidente ou lesão causa danos a uma pessoa e outra pessoa pode ser legalmente responsável por esses danos ou lesões. Um caso será analisado por um advogado de ferimentos pessoais e pode incluir a obtenção de testemunhas, bem como a coleta de todos os fatos do acidente. A maioria dos advogados de qualquer escritório de advocacia de danos pessoais realiza eles próprios inquéritos locais e pessoais. Daniel Homem de Carvalho explica que o advogado de ferimentos corporais geralmente entrevista um cliente em potencial antes de aceitar um caso e analisa a reclamação do cliente para apurar os fatos básicos e futuros processos legais que podem ser feitos, reconhece os possíveis reclamantes e leva em consideração a força do caso.

INVESTIGANDO A PROVA DE RECLAMAÇÃO E EVIDÊNCIA

Um advogado responsável por danos pessoais pode não querer assumir um caso que ele ou ela não concorda que levará o cliente à vitória. Ele ou ela pode reunir provas para apoiar o argumento do reclamante. Isso pode incluir obter um relatório da polícia ou localizar testemunhas para obter depoimentos. Freqüentemente, eles aconselham tirar fotos do relatório do incidente ou podem até mesmo reter evidências do caso, como destruição de propriedade, evidências de vídeo e talvez outra documentação. As provas determinarão a responsabilidade por quem causou o acidente e a extensão do dano sofrido pelo reclamante. Isso inclui notas médicas, histórico médico, contas e relatórios de danos à propriedade.

FORNECER CONSELHOS E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA

Em casos de danos pessoais, um advogado pode ajudá-lo a entender melhor os processos jurídicos complexos, analisar a terminologia médica e de seguros e obter a documentação necessária. Para registrar a relação entre o acidente e a lesão, eles também podem sugerir a procura de ajuda profissional. Um advogado de ferimentos pessoais muitas vezes lhe dá conselhos objetivos sobre o seu caso para que você possa tomar uma decisão adequada, já que vários pacientes com ferimentos naturalmente sentem medo, raiva, frustração, tensão e outros estados emocionais. Muitos casos de lesões corporais não resultam em audiência no tribunal; antes mesmo de uma ação ser iniciada, uma grande porcentagem é resolvida. Se a seguradora negar a reclamação, no entanto, a única maneira de o reclamante se recuperar é por meio de um processo judicial direto.

Casos de lesões corporais também envolvem a conduta negligente de terceiros, incluindo acidentes de trânsito. Outros tipos de incidentes de tráfego, incluindo acidentes de aeronaves, acidentes de bicicleta, acidentes de transporte público, acidentes de barco e acidentes com pedestres, também podem ser representados por advogados especializados em ferimentos pessoais. Eles também podem gerenciar casos envolvendo responsabilidade por instalações, incluindo proteção negligente, incidentes de escorregões e quedas e mordidas e ataques de animais. Esperamos que todas as informações fornecidas por Daniel Homem de Carvalho tenham ajudado a determinar quando você precisa de um advogado especializado em ferimentos.