Honda Racing garante oitavo título consecutivo do SuperBike Brasil

Após vencer a corrida da sétima e penúltima etapa, neste domingo (6/12), o piloto Eric Granado se tornou o primeiro tetracampeão da história da categoria SuperBike Pro no SuperBike Brasil – considerado a principal competição de motovelocidade do país. Pedro Sampaio garantiu o vice-campeonato. Desta forma, a Honda Racing alcançou dobradinha com as motocicletas CBR 1000RR Fireblade SP na pista do Autódromo de Potenza, em Lima Duarte (MG). O título de Granado representou o oitavo consecutivo da equipe vermelha na categoria de elite do SuperBike Brasil.



Honda Racing

“Quero agradecer a Honda Racing e a todos os meus patrocinadores. É um sonho realizado ganhar quatro vezes o SuperBike Brasil em um nível tão alto. Muito obrigado a todos que torcem por mim, é uma alegria imensa, estou até sem palavras”, conta o tetracampeão. O piloto paulista dominou a corrida na pista mineira de 3200 metros, pela primeira vez no calendário do campeonato. Na largada, após ver Danilo Lewis passar à frente, Granado deu o troco na primeira curva e manteve a liderança até a bandeira quadriculada, abrindo a cada passagem.



O gaúcho Pedro Sampaio também assumiu o segundo lugar logo no começo da prova. Ele vinha atrás de Lewis, em terceiro, mas no miolo da pista ultrapassou o adversário, ainda na primeira volta. “O circuito de Potenza é novo para todos, tivemos que começar do zero e a equipe Honda Racing trabalhou muito na preparação das motocicletas. Eu não gosto das condições que a pista estava na corrida, meio seca, meio molhada, mas foquei que iria largar bem e fazer a minha corrida. E deu tudo certo. Parabéns para o Eric Granado pelo título e obrigado a todos que torceram por mim”, declara Sampaio.



SuperBike Brasil

A oitava etapa encerra a temporada 2020 do SuperBike Brasil entre os dias 17 e 20 de dezembro, em Goiânia (GO). A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Alpinestars, DID e Seguros Honda.



Título antecipado na Copa Pro Honda CBR 650R – Novidade no SuperBike Brasil, a Copa Pro Honda CBR 650R também já definiu o seu primeiro campeão: Guilherme Brito. O terceiro lugar entre os pilotos da categoria Pro foi suficiente para que ele assegurasse a taça da temporada. “Consegui levar esse título e estou muito feliz. Agora vou comemorar e me preparar para a última etapa do ano”, diz o jovem talento.



A corrida da sétima etapa teve a vitória inédita de Lucas Torres, seguido por João Vitor Carneiro. Juracy Rodrigues “Black” confirmou a taça antecipada da classe Master, enquanto Richard Oliveira sagrou-se campeão da Light.

Honda Junior Cup indefinida – Destinada para crianças e adolescentes entre oito e 16 anos com as motos CG 160 Titan, a categoria Honda Junior Cup chega indefinida na última etapa. Cauã Buzo conquistou vitória inédita na competição, após travar disputas acirradas com João Teixeira e Guilherme Foguetinho na pista de Potenza.



“Eu estava muito feliz antes da corrida, porque tinha feito bons treinos. Consegui largar atrás do João, colado, mas errei em uma curva e eles me passaram. Fui tentando buscar e consegui na última volta, nos momentos finais”, relata Buzo.



Com os resultados, o atual campeão João Teixeira segue na liderança com 158 pontos – apenas sete a mais que o segundo colocado, Guilherme Foguetinho. Cauã Buzo é o terceiro colocado (112 pontos).



7ª etapa do SuperBike Brasil 2020



Local: Autódromo de Potenza – Lima Duarte (MG)



Resultados (três primeiros)



SuperBike Pro



1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR Fireblade SP

2 – #28 – Pedro Sampaio – Honda CBR 1000RR Fireblade SP

3 – #17 – Danilo Lewis



Copa Pro Honda CBR 650R (categoria Pro)

1 – #177 – Lucas Torres

2 – #14 – João Vitor Carneiro

3 – #44 – Guilherme Brito





Honda Junior Cup (motos Honda CG 160 Titan)

1 – #47 – Cauã Buzo

2 – #27 – Guilherme Foguetinho

3 – #14 – João Teixeira



Classificação do campeonato após sete etapas



SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – 156 pontos – Honda CBR 1000RR Fireblade SP

2 – #28 – Pedro Sampaio – 126 pontos – Honda CBR 1000RR Fireblade SP

3 – #34 – Bruno Corano – 82 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R

1 – #44 – Guilherme Brito – 158 pontos

2 – #770 – Theo Manna – 113 pontos

3 – #52 – Rafael Rigueiro – 107 pontos

Honda Junior Cup (motos Honda CG 160 Titan)

1 – #14 – João Teixeira – 158 pontos

2 – #27 – Guilherme Foguetinho – 151 pontos

3 – #47 – Cauã Buzo – 112 pontos