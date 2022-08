O que é marketing tradicional? Qual a diferença pro Digital?

Quem é empresário ou autônomo devia saber responder isso sem pestanejar. Você sabe a diferença do Marketing Tradicional para o Marketing Digital? Não? Vamos falar bastante sobre isso em nosso artigo. Continue lendo!

O que é Marketing Tradicional?

Os mais desavisados dirão de bate pronto que o marketing tradicional é aquele voltado para canais de mídias mais antigos, como jornais, revistas, outdoors (mídia impressa em geral) e até TV e rádio.

Mas na verdade o marketing tradicional não é apenas medido pela sua forma de comunicar. É a estratégia em si que leva esse nome e envolve diversos parâmetros que devem ser levados em consideração independente do tipo de canal que será utilizado na divulgação.

O que engloba o marketing tradicional?

Se você pensa que existe vários tipos de marketing, está enganado. O marketing é um só e tem uma função específica… divulgar a mensagem e encontrar pessoas que queiram interagir com o conteúdo.

Veja abaixo a jornada do cliente numa estratégia de Marketing (independente de ser tradicional ou digital):

Divulgação da Mensagem

Análise dos Resultados

Segmentação das Campanhas

Velocidade de Produção das peças

Investimento Necessário

Interação com o público

Digamos que sua empresa tem um site antigo. Ela precisa de uma empresa que cria site para poder revitalizar o projeto. Aqui você para e pensa… a melhor forma para ela encontrar essa empresa é através do marketing digital, certo? Pode ser, mas ela vai percorrer a jornada do marketing tradicional da mesma forma.

Você pode ter encontrado o contato deles nas redes sociais. No Google, dentro da pesquisa orgânica. No Google, dentro da pesquisa paga (links patrocinados). Mas você pode ter encontrado essa empresa através da indicação de um amigo. Ou você viu um anúncio deles numa revista, num canal de vídeos.

Seja como for, a divulgação da mensagem da empresa foi feita. Essa divulgação é medida pelos profissionais de Marketing para que seja analisada sua segmentação, a ponto de ver qual tipo de canal conversa melhor com quem. Por fim, entra o investimento desse canal.

O marketing tradicional ainda funciona?

Como preciso desenvolver um site, é óbvio que o primeiro pensamento é que vou achar um fornecedor apenas nos meios digitais. Mas é ai que você se engana… Televisão, jornais, revistas, rádios cartazes, banners, brindes, outdoors, tudo isso ainda funciona.

O marketing tradicional ajuda você no alcance de públicos amplos e funciona muito bem. Não estamos falando aqui de panfletinho no semáforo, mas digamos que você está no Shopping e encontra um quiosque apresentando algum tipo de evento digital, no qual você vem assistir e ganha um brinde. Pode ser um squeeze ou um chaveiro, não importa.

Você teve ali contato com a empresa fora do ambiente digital, interagiu com um conteúdo offline que lhe chamou a atenção, ganhou um brinde com os dados da empresa e foi embora pensando que poderia entrar em contato com eles depois para pedir um orçamento, já que não quis mudar seu horário de lazer para resolver isso na hora.

Principais barreiras do Marketing Tradicional

A principal dificuldade no Marketing Tradicional é a segmentação do público. Geralmente as estratégias aqui são feitas para pegar um público de topo de funil, que ainda não sabe que precisa daquele produto ou serviço e se vê tentado a adquiri-lo após esse contato inicial.

Nesse ponto, o marketing digital é muito superior, já que as segmentações de campanha são infinitamente mais fáceis de fazer, aproveitando da inteligência artificial das ferramentas de tráfego pago que tem amplo conhecimento de remarketing do público em geral.

Mas, tanto uma como outra estratégia bate num ponto em comum… o alto custo e alta concorrência. Para driblar esse problema, você precisa criar campanhas com copy certeiras e estratégias bem definidas.

Qual é então a estratégia de marketing ideal para o meu negócio?

Se você está procurando um veredito sobre o dilema do “marketing digital ou marketing tradicional?”, a resposta é: tudo se resume ao público alvo.

Se você vende para a Geração X, Baby ou Boomer, claro que precisa investir no marketing tradicional, porque certamente esse público deve gostar de folhear uma revista Rolling Stone nas mãos, fisicamente.

Mas, se você tem como foco os Millennials ou Geração Z, vai no marketing digital que não tem erro. Você não deve numa subestimar o Marketing Tradicional, mas nesse caso não adianta dar murro em ponta de faca.

Nunca se esqueça que o foco é chegar até seu cliente, onde ele estiver. E para isso, use marketing, seja ele digital ou tradicional!