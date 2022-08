Pessoas que postam tudo nas redes sociais: qual a explicação?

De fato, há pessoas que postam tudo nas redes sociais.

Você entra em suas redes sociais e vê que um de seus contatos acabou de terminar com seu parceiro, ou que outro começou a namorar alguém.

Você também vê que outra pessoa está fazendo algo peculiar, comendo em um restaurante e, para que você não tenha dúvidas, ela lhe dá a foto do que está comendo. Outra pessoa te diz quantos quilômetros ela acabou de correr.

Todos esses são exemplos que acabamos de inventar, mas que ainda são reais. Até alguns anos atrás, esses eventos faziam parte da vida privada de uma pessoa. Ou, no máximo, era compartilhado com os amigos mais próximos. Hoje, esse tipo de informação tornou-se parte do domínio público.

Esse fenômeno atual passou a ser objeto de estudo por psicólogos e sociólogos… por que há pessoas que postam tudo nas redes sociais? Por que uma foto é publicada com uma frase quase lapidar, que é claramente endereçada, na forma de indireta, a um ex? Por que alguém coloca uma foto de um prato de comida, se ele não é cozinheiro?

Parece que se você fizer algo e não postar no Facebook, se todos não descobrirem, é como se você não tivesse feito isso.

Os diferentes tipos de postagens de mídia social

O aparecimento das redes sociais tem sido uma ótima maneira de entrar em contato com pessoas conhecidas; conhecer notícias quase em tempo real e descobrir coisas curiosas e interessantes. No entanto, há muitas pessoas que as usam como se fossem um diário pessoal.

Poderíamos dizer que todo mundo tem suas próprias preferências quando se trata de postar em suas redes sociais. Há aquelas pessoas que não param de postar selfies. Elas quase não publicam mais nada, apenas fotos de si mesmos.

Outras que preferem nos dizer o que estão fazendo o tempo todo, incluindo, é claro, o que têm no café da manhã ou jantar.

Há aquelas que publicam coisas, para que seu ex possa lê-las e, assim, se sentir terrível com o que ele fez. E há aquelas que, todas as segundas-feiras, nos dizem como foi ótimo o fim de semana.

Estes são apenas alguns exemplos, mas há muitos mais.

Mas por que há pessoas que postam tudo nas redes sociais?

Como dito antes, isso foi estudado e, de acordo com as pesquisas, uma série de conclusões foram alcançadas.

Em um estudo realizado em Miami em 2014, concluiu-se que as pessoas mais emocionalmente instáveis fazem mais publicações do que aquelas que são mais estáveis. Tudo isso, com o objetivo de regular suas emoções e receber mais apoio social; o que produzirá maior bem-estar.

Alguns autores vêem no abuso de publicações nas redes sociais a necessidade de receber afeto e apreciação social. Há também a necessidade de aprovação e aceitação dos outros, e a intenção de aliviar a solidão.

Quanto mais curtidas uma publicação tiver, mais a autoestima aumentará, o que não é real, é claro, mas consegue minimizar o desconforto, pelo menos por um tempo. E a cada vez, a necessidade de preencher esse vazio emocional será maior.

Um exemplo é que muitas pessoas recorrem a sites de comprar seguidores no Instagram para se sentirem mais importantes e bem vistas.

Vício em redes sociais

Foi demonstrado que toda vez que recebemos um like em uma de nossas publicações, nosso cérebro libera uma pequena quantidade de dopamina. A dopamina é o hormônio da recompensa e ativa uma sensação agradável em nós.

Uma pessoa que publica conteúdo nas redes sociais continuamente pode desenvolver o vício em dopamina e a sensação que ela produz.

Curiosamente, não há botão “Eu não gosto” nas redes; o que seria lógico, já que temos o “curtir”.

Isso tem uma explicação e é que, um estímulo negativo, como um “eu não gosto”, tem um impacto emocional muito mais intenso do que o positivo. Isso poderia fazer com que muitas pessoas parassem de usar as redes sociais.

O que os especialistas nos aconselham?

Especialistas nos aconselham a usar as redes sociais de maneira saudável, e isso significa não precisar da aprovação ou aceitação dos outros, para nos sentirmos bem conosco mesmos.

O mesmo vale para diversos segmentos comerciais, como o marketing médico, que necessita de diversos critérios com o que se publica nas redes sociais. Exageros podem ser penalizados pelo conselho regional de medicina.

Também não devemos precisar que todos saibam o que fazemos o tempo todo, nem há necessidade de enviar uma indireta pelas redes. Quando você tem essas necessidades, é provável que seja porque há algo em que trabalhar, do ponto de vista psicológico.

É importante diferenciar entre o que é pessoal e o que é privado. Pessoal refere-se a como você é, no que você está interessado, o que você pensa de alguns tópicos, o que você “gosta” ou o que o diverte.

Privado é outra coisa, e pode não ser necessário publicá-lo nas redes sociais. Você sabe, sua privacidade, se você a colocar na internet, deixa de ser sua e deixa de ser privada.