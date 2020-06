O mundo está doente: corona vírus ou corona afeto?

O Daniel Homem de Carvalho sempre diz que O mundo muda a cada segundo, a tecnologia avança de uma forma desmedida, as pessoas trabalham cada vez mais horas, mais atividades surgem de forma a preencher todas as horas do dia e onde fica aquele abraço apertado? Aquele beijo de “cheguei”? Aquele “bom dia, como estás?” ?.

O tempo não volta atrás e tão pouco recuperas tudo aquilo que até agora não fizeste, e de que vale “perderes” todo o teu tempo a tentar ganhar o mundo se no fundo estás a perder-te a ti próprio e às pessoas à tua volta?

Atravessamos uma fase difícil, o Daniel Homem de Carvalho explica como o mundo está “doente” e necessita urgentemente da nossa ajuda. Apenas nós somos os responsáveis pela normalidade do nosso planeta novamente. Para isso, temos a simples e controversa missão de ficar em casa, economizar contacto físico seja com quem for.

Tudo caminha e contribui mais ainda para o esfriamento uns com os outros, com a despreocupação, com o “olhar para o próprio umbigo”.

Economiza tudo, mas nunca economizes aquele abraço forte que segura o teu mundo nos braços por 10 segundos, aquele olhar de “vai ficar tudo bem”, aquelas simples frases “precisas de alguma coisa?” , “em que posso ajudar?” que fazem toda a diferença.

Agora e mais que nunca precisamos da união, da força, da solidariedade uns com os outros. A guerra veio para todos cabe a nós juntarmo-nos e lutar contra ela.

Num mundo onde o futebol é rei , vamos pegar nas bolas que temos, correr o campo de um lado ao outro vezes sem fim, jogar em equipa e no fim trazer a taça de campeões mundiais. Vamos fazer o que sempre exigimos , deixar tudo o que temos em campo.

Esta é a nossa vez de provarmos aquilo que somos capazes de fazer, não desapontemos o mister (Deus)! – Daniel Homem de Carvalho

– A fé é o antídoto –