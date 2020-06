VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA O LOCAL DE TRABALHO?

Para os graduados em Direito que acabaram de conseguir seu primeiro emprego, é importante Daniel Homem de Carvalho dar o primeiro passo. Aqui, compartilhamos um pouco de sabedoria para ajudar os graduados a encontrar seus pés no mundo profissional.

Parabéns, você sobreviveu à entrevista e recebeu um emprego – agora é a hora de iniciar sua carreira jurídica. Mudar para o mundo do trabalho pode parecer assustador; esse pode ser o seu primeiro emprego “adequado” desde que você se formou. Aqui estão seis dicas para garantir que você esteja pronto para o trabalho, diz Daniel Homem de Carvalho

FAÇA UMA BOA PRIMEIRA IMPRESSÃO

Daniel Homem de Carvalho disse: “ Você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Assim, nas primeiras semanas do seu novo emprego, é importante causar uma boa impressão. Você precisa se apresentar como profissional, vestir-se adequadamente, sorrir e ter uma atitude positiva. Trate todos com cortesia e cortesia, lembre-se e use o nome das pessoas. Você terá muitas tarefas diferentes para executar, não importa quão grande ou pequena a tarefa seja, certifique-se de fazê-lo da melhor maneira possível, pois o restante da equipe dependerá de você para ser consciente e diligente.

ORGANIZADO

É importante demonstrar que você é confiável – seja organizado , seja pontual e cumpra os prazos. Se você é alguém que luta com a organização , anote tudo ou aproveite ao máximo os aplicativos gratuitos, como o Evernote ou o Post-it. Mantenha seu diário atualizado, verifique-o todas as manhãs para saber se há reuniões planejadas para esse dia. Seu tempo nem sempre será seu; você precisa ser flexível e estar preparado para responder rapidamente se for solicitado a trabalhar em um novo assunto.

FAÇA PERGUNTAS, MAS TAMBÉM OUÇA!

Se você não tiver certeza sobre algo, peça esclarecimentos. Às vezes, as pessoas ficam nervosas ao fazer perguntas, mas é muito melhor perguntar do que fazer suposições e isso economizará muito tempo a longo prazo. Também é importante ouvir! De acordo com Daniel Homem de Carvalho , você precisa se concentrar no que está sendo dito, em vez de ouvir passivamente a mensagem. Faça anotações para ajudá-lo a se lembrar, pois isso ajudará a evitar falhas de comunicação e a necessidade de fazer perguntas desnecessárias de acompanhamento.

VOCÊ NUNCA PARA DE APRENDER

Durante toda a sua vida profissional, você aprenderá, mas nunca mais do que no seu primeiro emprego. Você precisa aprender a gerenciar seu tempo, trabalhar com novos colegas, entender o sistema de TI e a cultura da organização . Também pode haver oportunidades para aprimorar sua educação e tirar proveito de qualquer treinamento adicional. Às vezes, pode parecer avassalador quando você inicia um novo trabalho, mas não se preocupe, ao se acostumar com o trabalho, você começará a se sentir mais confortável e o sentimento passará.

FAÇA O MAIOR CRÍTICO CONSTRUTIVO

É muito provável que seu trabalho seja corrigido e você receba feedback positivo e negativo. Faz parte do processo de aprendizado que você não vai acertar sempre. Nunca é fácil receber críticas, mas não fique na defensiva e tente não levar isso para o lado pessoal. Lembre-se de que o objetivo do feedback construtivo é ajudá-lo a melhorar. Ouça, faça anotações e responda positivamente.

TRABALHANDO NO ESCRITÓRIO, OU TALVEZ EM CASA

O COVID-19 levou muitas pessoas a trabalhar remotamente e, no futuro, mais de nós poderia estar trabalhando em casa de forma permanente. A tecnologia está impulsionando os processos de comunicação e trabalho – os funcionários geralmente contribuem para projetos de diferentes locais e em diferentes fusos horários, o que significa que é necessário colaborar virtualmente. Trabalhar como parte de uma equipe virtual pode criar desafios, especialmente quando você é novo em uma organização . De acordo com Daniel Homem de Carvalho , se você não está vendo seus colegas de trabalho pessoalmente, sua capacidade de se comunicar efetivamente é praticamente essencial. Pense com cuidado no que escreve em emails, em conversas em plataformas como o Microsoft Teams. O que você escreve pode ser aberto à interpretação e você não deseja criar a impressão errada. Se você estiver participando de reuniões on-line em casa, pense no que seus colegas verão em segundo plano se você estiver com a câmera. Você deseja projetar uma imagem profissional; portanto, mesmo se estiver trabalhando em casa, pense no que está vestindo e na impressão que será criada.

Há muito o que fazer quando você inicia um novo trabalho; portanto, é compreensível que você se sinta um pouco apreensivo, mas aproveite as oportunidades, aprenda com os outros e aproveite o desafio. Este é apenas o começo de Daniel Homem de Carvalho do que, esperamos, será uma carreira jurídica gratificante.