Ingram Micro Brasil é a nova distribuidora da Razer no país

Acordo tem como principal objetivo ampliar a oferta e o alcance dos produtos da marca líder global em estilo de vida gamer em todas as regiões do Brasil e em revendas de outros segmentos

A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global de TI, anuncia a distribuição dos produtos da Razer, líder mundial em estilo de vida gamer. A parceria engloba a linha completa de periféricos da Razer, que inclui headsets, mouses, teclados e mouse pads, entre outros equipamentos de alta performance para jogos.

“A Razer é uma marca reconhecida mundialmente entre os jogadores e agrega muito valor ao catálogo da Ingram Micro Brasil. O acordo vai contribuir bastante com a expansão do nosso portfólio, não somente em relação aos esforços com o público de consoles, mas também nos mercados de jogos para PC e streaming”, explica Ricardo Rodrigues, diretor de Commercial, Consumer, Mobility e ITAD da Ingram Micro Brasil. “Além disso, “vamos abastecer as revendas de todo o país com produtos de alta qualidade e performance e oferecer opções que muitos parceiros ainda não têm acesso”, completou Rodrigues.

“Buscamos a Ingram Micro porque é uma referência em tecnologia, além de ter excelente infraestrutura no Brasil. Já somos parceiros nos Estados Unidos há bastante tempo e esperamos que aqui a parceria nos leve a novos patamares, alcançando lugares onde ainda não estamos presentes e atingindo novos segmentos de mercado, como o corporativo”, disse Vitor Martins, diretor da Razer na América Latina.

A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Atualmente, está presente em mais de 160 países e, no Brasil, já atua fortemente na distribuição de consoles e periféricos gamers. “Todo lojista que opera com games está percebendo a ascensão do mercado de periféricos. A maioria tem interesse em trabalhar com as principais marcas do mercado, como a Razer, e aproveitar esse boom.. Ao lado da nova parceira, a Ingram Micro fará um trabalho focado em disponibilizar periféricos para todos os perfis de jogadores, do gamer casual ao usuário high-ending”, afirma Rodrigues.

O novo acordo com a Razer segue a estratégia da Ingram Micro Brasil de buscar as principais novidades em tecnologia para atender as necessidades de todos os ramos de negócios e de seus parceiros. “Nosso objetivo é ser o principal player do mercado brasileiro quando o assunto é gaming. Tudo o que uma revenda gaming precisa ou procura, ela pode encontrar no portfólio da Ingram Micro. Nosso catálogo é um dos mais amplos do mercado”, conclui Rodrigues.

Entre os produtos da Razer que serão distribuídos pela Ingram Micro no Brasil estão best-sellers, como o mouse gamer Deathadder V2 PRO, o headset Blackshark V2 PRO e o teclado Razer Blackwidow V3 PRO. “O mercado de periféricos está em pleno crescimento e ainda há bastante a se desenvolver no país. A Ingram Micro tem uma força no mundo inteiro, é uma empresa respeitável e que tem uma estratégia que nos agrada muito. Além disso, conta com um time que realmente veste a camisa do parceiro e quer bater recordes junto com a gente”, conclui Vitor.

Ingram Micro Brasil

Sobre a Ingram Micro Inc.: A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor de tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de mais de 80 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud. Nos últimos anos, a Ingram Micro imprimiu um ritmo acelerado de mudanças no Brasil, com a ampliação do portfólio em diversas verticais do mercado e várias soluções de big data e advanced analytics, security, cloud, customer experience, IoT, estrutura convergente e mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e vendedores locais em Curitiba, Joinville, Belo Horizonte, Recife, Salvador e interior paulista, a Ingram Micro provê suporte às necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e clientes dentro das melhores práticas de mercado, atendendo setores como transportes, agronegócio, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, varejo e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o site da Ingram Micro ou ligue para (11) 2078.4200.

Razer

A Razer é a marca líder mundial em estilo de vida para gamers e seu logotipo, uma cobra de três cabeças, é um dos mais reconhecidos símbolos entre a comunidade global de jogadores e profissionais de e-Sports. Com uma base de fãs presente em todos os continentes, a empresa projetou e construiu o maior ecossistema de hardware, software e serviços para gamers do mundo.

A premiada linha de produtos da Razer vai de periféricos gamer de alto desempenho (para PC e consoles) aos poderosos laptops Razer Blade. Já a plataforma de software da Razer, que tem mais de 150 milhões de usuários, inclui o Razer Synapse (um sistema gratuito para configuração de recursos de seus produtos), o Razer Chroma (tecnologia proprietária de retroiluminação RGB) e o Razer Cortex (software desenvolvido para melhorar o desempenho de games e que atua no centro de toda a experiência do jogador).

Entre os serviços oferecidos pela Razer está o Razer Gold, um dos principais créditos virtuais unificados do mundo para gamers, e a Razer Fintech, uma das maiores redes de pagamento digital no Sudeste Asiático. Fundada em 2005 com sede em Irvine, (California) além de sedes regionais em Hamburgo, Shangai e Cingapura, a Razer tem 18 escritórios em todo o mundo e é reconhecida como a marca líder para jogadores nos EUA, Europa e China. A Razer está listada na bolsa de valores de Hong Kong.