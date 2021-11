O alto gasto calórico com o uso só do corpo é a proposta da calistenia

No método de calistenia, benefícios gerados para o corpo são inúmeros e pode ser realizado em qualquer lugar e por qualquer pessoa

Neste tempo de pandemia de cuidados e restrições sanitárias, muitas pessoas deixaram de frequentar a academia. Com isso, buscaram novas formas para ganhar força, eliminar gordura e definir músculos. Assim, o treinamento passou a ser com o peso corporal, chamado de calistenia, onde é possível exercitar pernas, costas, braços, peito, ombros e abdômen, sem utilizar qualquer equipamento. Trata-se de um método que é aderido por um número cada vez maior de pessoas, pois possibilita ser realizado em qualquer espaço, seja ao ar livre, como parques, praças, quadras e quintal, ou em áreas fechadas, como sala ou quarto da própria casa, e torna-se uma tendência fitness cada vez mais, conforme aponta o ACSM (Colégio Americano de Medicina do Esporte), tanto é que está na quinta posição neste ano.

Independente da experiência com atividades físicas, com os exercícios de calistenia, a intensidade e o nível de dificuldade evoluem de acordo com a prática e desempenho de cada pessoa. O treinamento calistênico possui movimentos básicos, como flexão, prancha e agachamento, que podem ser praticados por qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, desde que haja atestado de capacidade médica para atividade física, além de exercícios com maior exigência de força e condicionamento físico, como, por exemplo, os movimentos na argola e a bandeira humana.

O método de calistenia surgiu no final do século XIX e é praticado em todo o mundo. Com a prática, além de melhorar a força e flexibilidade, os praticantes podem melhorar a postura e também ter maior resistência cardiorrespiratória. Os benefícios são diversos, incluindo o alto gasto calórico por usar apenas o peso do próprio corpo e o trabalho conjunto de diversos músculos.

O personal trainer Gustavo Luz observa que os exercícios de calistenia são uma maneira de começar a atividade física sem uma cobrança que algumas pessoas fora de forma fazem ao frequentar uma academia, encontrando o primeiro obstáculo já na entrada, quando passam pela catraca. O importante é manter uma rotina na sua atividade física, aproveitar todos os momentos disponíveis e garantir sua saúde física e mental.

