Como escolher o melhor guardanapo para cozinha?

Há diversos tipos de guardanapos para cozinha. Descubra qual é o melhor conforme seus hábitos e necessidades.

O guardanapo é um item essencial para a cozinha e também durante as refeições. Além disso, há diversos tipos, desde os de tecido, com cores e estampas variadas, até os descartáveis, como o papel-toalha, excelente para absorver a gordura dos alimentos e fazer refeições rápidas no dia a dia.

Mas você sabe qual é o modelo de guardanapo mais adequado para cada situação? Leia este artigo e saiba como escolher o melhor guardanapo de acordo com seus hábitos e suas necessidades.

Tipos de guardanapos para cozinha

Primeiramente, veja mais detalhes sobre os tipos de guardanapos que podem ser utilizados na cozinha.

Guardanapos de tecido

É difícil encontrar uma pessoa que não aprecie uma bela refeição entre amigos e familiares, não é mesmo? Visto que esses momentos são únicos e costumam gerar belas recordações.

Por esse motivo, preparar uma recepção é muito importante, com uma bela mesa posta. Caprichar nos detalhes é fundamental e o guardanapo de tecido não pode faltar ao montar aquela mesa especial.

Esse tipo de guardanapo é utilizado para limpar os dedos, lábios e minimizar pequenos descuidos que podem acontecer e sujar a roupa. É possível encontrá-lo em modelos coloridos, lisos, bordados, estampados e até mesmo personalizados.

Guardanapos de papel

Apesar de mais simples, os guardanapos de papel de qualidade são macios e ultra absorventes. Para almoços ou jantares rotineiros, os modelos mais adequados são os médios de folha dupla ou os tradicionais quadrados.

Caso queira fazer uma mesa simples e bonita, você pode colocar os guardanapos embaixo dos talheres. Se preferir um modelo maior, pode dobrá-los em forma de leque. Já, se a ideia for evitar ter trabalho sem deixar a elegância de lado, coloque-os no centro da mesa para que cada um pegue o seu.

Como usar o guardanapo de tecido na mesa posta?

Embora pareça uma resposta óbvia, o guardanapo não serve somente para limpar as mãos e a boca durante uma refeição, sendo também um item que compõe a decoração da mesa.

O guardanapo de tecido deve ser colocado à esquerda ou em cima do prato. E, como há várias opções de cores e estampas, você deve escolher um modelo que combine com a tonalidade da toalha de mesa, e se for o caso, com o aparelho de jantar.

Caso queira deixar o guardanapo de tecido ainda mais elegante, use técnicas de dobradura e finalize com um anel para guardanapo (acessório que pode ser comprado à parte, mas eventualmente vem acompanhando a peça).

É importante ressaltar que o guardanapo de tecido é um produto reutilizável, portanto, nada de jogá-lo fora após o uso.

Utilidades do guardanapo de papel

O guardanapo de papel tem a mesma função do guardanapo de tecido e, embora seja mais simples, também serve para compor a decoração da mesa posta. Inclusive, há modelos de anel para guardanapos descartáveis.

O grande diferencial do guardanapo de papel é a versatilidade e praticidade, pois, diferente do guardanapo de tecido, ele é descartável e pode ser trocado a qualquer momento.

Como higienizar guardanapos de tecido?

O ideal é tentar lavar o guardanapo sempre que terminar a refeição, de modo a remover as manchas com mais facilidade. Primeiro, aplique um tira manchas diretamente na área manchada, deixe agir por cerca de 15 minutos, enxágue e lave normalmente.

Se necessário, deixe os guardanapos de molho na água quente com detergente neutro em torno de 10 minutos para remover completamente a gordura e os restos de alimentos do tecido.