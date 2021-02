As maiores obras de engenharia do mundo

Os megaprojetos de construção civil que demonstram a capacidade de imaginação e execução do homem

Quem faz faculdade de engenharia civil e planeja trabalhar com construções pode até vislumbrar o que seria possível fazer na área. Para a grande maioria, há obras de engenharia que desafiam o habitual. Se projetar uma obra no planeta Terra já é difícil, imagine no espaço? A Estação Espacial Internacional (ISS) é um projeto que uniu mais de 16 países e conta com um laboratório espacial já em órbita a uma distância de, aproximadamente, 400 quilômetros da Terra.

Já no nosso planeta impressiona o Canal Dubai, que conecta áreas históricas além de abrir espaço para um bairro residencial, bem como atrações turísticas, hotéis e restaurantes. O megaprojeto com seu canal artificial impressiona pela imponência. A injeção de capital em construções modernas não é novidade em Dubai, que conta também com as Palm Islands, ilhas artificiais em formato de palmeira que comportam um complexo residencial e turístico. O maior arranha-céu do mundo igualmente se encontra em Dubai, o Burj Khalifa, que conta com mais de 800 metros de altura e 160 andares.

Uma das motivações das megaobras é facilitar o transporte de pessoas e de mercadorias. Uma delas é o Canal do Panamá, que liga o oceano Atlântico ao oceano Pacífico. E essa foi uma obra antiga que começou ainda em 1880. O estreito de Bering também foi pensado para abrir novos caminhos, com a ideia de unir a Europa à América do Norte. Ele liga os oceanos Pacífico e Ártico entre a Rússia e os Estados Unidos, se entendendo por 85 quilômetros.

O Eurotúnel conecta a França à Inglaterra com um túnel ferroviário de mais de 50 quilômetros de extensão. Seu ponto mais baixo fica a 75 quilômetros de profundidade. A construção demorou um total de sete anos, e quase 38 quilômetros ficam abaixo do mar. Nele trafegam trens de alta velocidade transportando passageiros, além de veículos de transporte de cargas entre os países.

Uma obra ainda mais surpreendente está por vir: um túnel que liga os Estados Unidos à Inglaterra. O projeto seria o de um túnel que cruzaria o oceano Atlântico com trens que fariam o trajeto de Nova York até Londres em menos de uma hora. Mas esse ainda é um sonho que deve demorar bastante tempo para se transformar em realidade pelo custo exacerbado e pela tecnologia avançada necessária para um transporte intercontinental seguro. O mundo dos Jetsons parece estar mais perto do que imaginamos. Ficamos no aguardo do que mais o homem pode imaginar e construir para se tornar realidade.

Foto: Divulgação, Canal do Panamá