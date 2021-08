96ª Corrida Internacional de São Silvestre com foco nos amadores

Marcada para o dia 31 de dezembro, Prova presta a sua homenagem àqueles que fazem a verdadeira festa do esporte

Muitos são os destaques internacionais que disputam a Corrida de São Silvestre. Sejam eles estrangeiros ou brasileiros, todos têm colaborado para o crescimento da Prova e sua internacionalização. A confirmação dessa condição veio com a certificação Bronze Label da World Athetics (IAAF) em 2019, atraindo ainda mais renomados corredores.

A evolução técnica, entretanto, não é a única atração da principal corrida de rua da América Latina. Boa parte dos participantes pensa em melhorar o seu desempenho, mas a maioria quer fechar o ano fazendo uma das coisas que mais gosta de fazer: correr ao livre na Prova mais tradicional do atletismo brasileiro. Os amadores dão um colorido todo especial pelas ruas, avenidas e espaços públicos da cidade de São Paulo, ao longo dos 15km de percurso.

Em 2019, a São Silvestre teve a participação de corredores de 41 países, além de representantes de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal.

96 ª Corrida Internacional de São Silvestre

A 96 ª Corrida Internacional de São Silvestre acontecerá no dia 31 de dezembro e as inscrições, para a disputa Presencial ou o Treinão Virtual, seguem abertas no site www.saosilvestre.com.br. Ali, também poderão ser encontradas todas as informações como valores, prazos de inscrições, regulamento e a história da Corrida.

Infraestrutura da Prova

Para dar toda a segurança e conforto a essa turma apaixonada, a organização dispõe de uma infraestrutura de primeira. São 730 mil copos de água, lanches para todos os atletas, banheiros químicos, 200 profissionais da área de saúde, 25 ambulâncias com UTI e mais de 3 mil pessoas envolvidas na organização, como staffs, monitores, segurança, coordenadores, equipe de produção e órgãos públicos.

O percurso da Prova dispõe de 4 mil grades, mil cones de trânsito e o mesmo número de cavaletes de trânsito, tudo para garantir a segurança dos corredores inscritos. Em razão da pandemia, esses cuidados serão ainda maiores para preservar a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.

O evento oferecerá infraestrutura para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos “pipocas”. A organização monitora a inscrição de atletas na categoria 60+ para evitar fraudes.

Corrida Internacional de São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom.