Prefeitura de São José dos Campos libera uso de máscaras em locais abertos

A Prefeitura de São José dos Campos, em acompanhamento ao decreto nº 66.554 do Governo do Estado de São Paulo, informa que a população está liberada do uso de máscara em locais abertos a partir desta quarta-feira (9). A utilização do acessório continua obrigatória em ambientes fechados, como em salas de aulas, no transporte público, comércios e escritórios.

Liberada do uso de máscara em locais abertos

Agora, de acordo com o decreto estadual, o uso de máscara é opcional em locais como vias públicas, parques, ambientes escolares abertos, shows e eventos ao ar livre. As pessoas que desejarem podem continuar usando a máscara em locais abertos, principalmente as que possuem ou estão com algum tipo de doença, são do grupo de risco ou que ainda não completaram o esquema vacinal, ou seja, que estão mais vulneráveis.

Vacinação é o caminho

A Prefeitura reitera que a imunização salva vidas e tem sido o melhor caminho para vencer o coronavírus. Por isso, é importante que as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, segunda ou as doses de reforço, procurem os postos de vacinação do município.

Atualmente, 94,3% tomaram a primeira dose, 85,6% a segunda e 53,8% a terceira ou dose de reforço. Somente no grupo de crianças de 5 a 11 anos, 55,1% receberam a primeira dose de imunização contra a covid-19.

Faltosos

Em São José dos Campos, de acordo com o Vacivida, sistema do Governo do Estado de São Paulo, 51.161 pessoas já poderiam ter recebido a segunda dose da vacina e 178.311 estão aptas a receber a terceira ou dose de reforço da vacina.

A população deve ficar atenta à data de retorno para a imunização, já que houve uma redução de cinco para quatro meses para a dose de reforço.

Postos de vacinação

Em São José dos Campos, atualmente a vacinação acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, sempre das 8h às 17h, com distribuição de senhas a partir das 8h e às 13h até o esgotamento das mesmas ou de acordo com a capacidade operacional e estrutura física de cada unidade; no Colégio Tableau, das 8h às 21h, e no Cefe (Centro de Formação do Educador), das 16h30 às 20h30, e com o Vacimóvel, que percorre os bairros sempre das 18h às 21h30, às quartas, quintas e sextas-feiras.

A Prefeitura continua com as ações de vacinação durante os finais de semana, juntamente com as unidades do Laboratórios Cipax.

Uso de máscara deixa de ser obrigatório em locais abertos do município – Foto: Claudio Vieira/PMSJC