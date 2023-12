Embraer lança livro em homenagem aos 150 anos de Santos-Dumont

“Cavalgada Patriótica” conta detalhes da aventura do pai da aviação nas Cataratas do Iguaçu e seu legado de sustentabilidade

· Toda renda adquirida pela venda do livro será revertida para o Fundo de Bolsas do Instituto Embraer

A Embraer acaba de lançar a Graphic Novel “Cavalgada Patriótica”, em homenagem aos 150 anos de Santos-Dumont. A obra narra um capítulo pouco conhecido do Patrono da Aviação em defesa da sustentabilidade. Em 1916, Santos-Dumont se aventurou por 300 quilômetros em mata fechada, para se encontrar com o Governador do Estado do Paraná. O objetivo era exigir a desapropriação das terras no entorno das Cataratas do Iguaçu, para que a região fosse transformada em uma área de preservação. Hoje, o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu é Patrimônio Mundial Natural da Humanidade.

“É uma história apaixonante, pouco conhecida pelos brasileiros, e que agora podemos compartilhar por meio de um rico material com ilustrações, fotos e conteúdo informativo. Essa foi a forma que encontramos para homenagear esse herói nacional que nos traz tanto orgulho. Se hoje o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu é um Patrimônio Mundial Natural da Humanidade, muito se deve a esse brasileiro”, afirma Luiz Herrisson, Diretor de Comunicação Corporativa da Embraer.

Graphic Novel

Além de contar essa aventura, a Graphic Novel também traz detalhes sobre a vida e obra do aviador, suas invenções, conquistas e um breve panorama sobre como o legado de inovação e sustentabilidade desse grande inventor nos guia na criação da aviação do futuro.

“Cavalgada Patriótica”

O livro está disponível para venda na Loja Oficial da Embraer, por R$ 56,00. Toda a renda adquirida será revertida para o Fundo de Bolsas do Instituto Embraer, que há mais de 20 anos apoia a educação no Brasil, contribuindo para a construção de um país mais justo e inclusivo.

O Instituto Embraer mantém dois colégios de Ensino Médio localizados em São José dos Campos e Botucatu, oferecendo educação de qualidade a 720 estudantes por ano. Ao todo, são 567 bolsistas egressos da rede pública de ensino atendidos anualmente. Desde 2001, o Colégio já formou mais de 4,7 mil estudantes.

Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente a educação. Além de manter os dois colégios de ensino médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ) tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda. Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves.

Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil.

A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. Para mais informações, visite www.embraer.com.