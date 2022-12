Vantagens do número virtual para o seu negócio

A tecnologia sempre acompanha o sucesso das grandes empresas e marcas. Muitos empreendedores ainda não conhecem os benefícios que uma estrutura moderna pode conferir, como um sistema de telecomunicações virtual. Para entender mais sobre essa importância, veja de que forma o sistema pode ajudar em vários negócios

Antes de mais nada, muita gente pergunta quais são as vantagens de ter um Número Virtual na empresa. Claro, até então, acredita-se que a melhor forma de estabelecer comunicação interna (entre os times) e externa (com os consumidores) seja com as linhas comuns de telefonia que conhecemos.

De fato, quando uma empresa começa suas atividades e o orçamento não é muito alto, uma linha fixa resolve essa questão. O “doce” problema é quando a empresa cresce, a demanda aumenta e é preciso ampliar os atendimentos bem como as várias equipes que vão tocar todo trabalho dali por diante.

É quando surge as necessidades de vários ramais e gente capacitada para atender aos vários perfis de consumidores que chegarão diariamente através do site, redes sociais ou mesmo anúncios.

Como gerenciar tudo isso? Eis a primeira vantagem de contar com um suporte virtual de PABX. As demais vantagens de se trabalhar com número virtual são:

Custo baixo

Atendimento pelo mesmo número de chamadas simultâneas;

Utilização de múltiplos códigos de área;

Receber chamadas de qualquer lugar e em qualquer região do país, desde que haja internet;

Facilidades de Vendas

Equipes comerciais que precisam dos contatos via telefone para fechar suas vendas, conseguem desempenhar melhores resultados com telefone virtuais e múltiplos DDDs.

Adquirir um número virtual também é bem fácil e facilita o retorno comercial. É mais fácil do que solicitar a instalação de uma linha comercial.

Com um número virtual é possível acessar uma série de ferramentas de controle, além de adquirir números em várias cidades, com um atendimento regionalizado como diferencial de mercado.

Outras vantagens da Telefonia VoIP

Quem investe na forma de atender aos clientes, quando a empresa adquire um peso maior de mercado, opta pela telefonia VoIp pela facilidade de ampliar ou diminuir a estrutura telefônica a partir de um notebook e um acesso a internet.

Isto ocorre porque a empresa que contrata, passa a ter acesso à várias ferramentas importantes no painel de gerenciamento. Por exemplo:

A empresa que contrata, pode escolher o número virtual que deseja, no intuito de facilitar a memorização dos clientes. Isso não prejudica os contatos já cadastrados na base e muito menos os clientes já fidelizados;

Qualquer tipo de aparelho telefônico pode receber e efetuar as chamadas com o número virtual;

Através da internet, é possível receber e fazer chamadas para qualquer país.

Com o número virtual também é possível trabalhar com o serviço de URA – Unidade de Resposta Audível, que seria o atendimento eletrônico a quem liga e necessita de um redirecionamento pelo Call Center;

Possibilidade de gravar as conversas;

Possibilidade de rastrear ligações;

Possibilidade de transferir ligações também para outros números fora da empresa (número de casa, por exemplo).

Contar com um extrato bem detalhado das chamadas recebidas e efetuadas, para avaliar por exemplo, o tempo de conversão em vendas.

Economia com as contas de telefone

Justamente por utilizar a internet,a telefonia VoIP torna-se uma opção extremamente acessível aos empreendedores de vários setores que dependem do telefone para se manterem no mercado.

Os planos são sempre mais baratos, com tarifas que cabem no orçamento e ferramentas indispensáveis a cada setor da empresa.

As ligações ou atendimentos ainda podem ocorrer pelo telefone comum, computador, softfone, smartphone ou telefone IP. Por isso, à medida que as empresas começam a crescer e fazer sombra no mercado, é preciso enxergar a telecomunicação não como um “bicho papão”, mas como algo acessível, que traz retorno e aproxima ainda mais a marca do público-alvo

Imagem de snehaltechnotery por Pixabay