Fique Positivo na Pandemia – Estratégias de Daniel Homem de Carvalho

Enquanto lutamos para suportar essa pandemia, é fácil permitir que a preocupação, o medo, o pânico e até o desespero entrem em nossas mentes e corações e fixem residência. Apesar de nossas circunstâncias, precisamos tentar manter essas emoções negativas sob controle, tanto quanto for humanamente possível.

A ansiedade e o medo têm, na verdade, o potencial de atrapalhar nossa paz, diminuir nossa esperança e desviar nosso foco, levando-nos ao ‘e se’. Os ‘e se’ servem apenas para aumentar nossa angústia e aprofundar nossa sensação de nos sentirmos como uma vítima, com ou sem motivo. Daniel Homem de Carvalho define que essas formas de pensamento negativo perpetuam um ciclo de angústia e descontentamento. Muitas vezes, os sentimentos negativos nos fazem sentir vítimas, com ou sem causa. Esses sentimentos apenas acendem e alimentam nossos sentimentos de aborrecimento, cansaço e opressão, impedindo-nos de ser felizes enquanto vivemos no presente.

Daniel Homem de Carvalho Estratégias para Sufocar o Medo Pandêmico

Limite suas notícias . Muitas notícias podem ser muito estressantes e podem provocar problemas de saúde mental – até mesmo problemas físicos – como problemas cardíacos ou crises auto-imunes; depressão e ansiedade. Permaneça conectado. Mantenha contato com outras pessoas usando o distanciamento social via telefone, zoom, e-mail, mensagens de texto ou qualquer meio seguro que você escolher para ficar conectado. Diário. O registro em diário pode ser muito útil para determinar se você está caindo no isolamento social, na negatividade ou em declínio de saúde devido ao estresse. Manter um diário do estado de sua mente-corpo-espírito pode ajudá-lo a manter o controle e fazer as mudanças necessárias para tentar permanecer positivo.

Exercício. É importante para o bem-estar mente-corpo permanecer ativo e evitar tornar-se sedentário.

Ore . Para muitos, a oração e a meditação são maneiras importantes de permanecer positivo, muitas vezes diminuindo ou eliminando preocupações, medo, ansiedade e depressão.

Seja criativo e mantenha-se ocupado . Especialmente quando está em casa devido ao isolamento ou quarentena, pode ser benéfico usar o seu tempo de forma criativa e produtiva através de hobbies.

Alcance os outros. Freqüentemente, as pessoas descobrem que seu fardo diminui quando procuram se conectar com outras pessoas.

Daniel Homem de Carvalho tem muitas formas de combater as emoções negativas e angústias que sente ao lidar com a Covid-19. Muitas pessoas que conheço que estão lutando contra essa pandemia observaram que a quantidade de preocupação é diretamente proporcional à quantidade de notícias que ingeriram em um determinado dia da TV, Facebook, Twitter e outras mídias sociais e mídia impressa . Restringir ou limitar a quantidade de notícias que você assiste pode ter um efeito positivo e direto em sua capacidade de lidar com a situação, permitindo-lhe lidar melhor e se curar do que chamo de ‘Sobrecarga de informações Covid-19’.

O exercício pode aumentar seu nível de endorfina. Esses produtos químicos poderosos e naturais, encontrados no cérebro, podem melhorar o humor. Se você tem uma esteira ou bicicleta ergométrica, tente usá-los regularmente. Ao fazer isso, você obterá endorfinas para combater o estresse que o ajudarão a se manter positivo e em boa forma física. Se for possível caminhar ou caminhar ao ar livre, enquanto se distancia socialmente, essa também é uma ótima maneira de se mover. Outra estratégia é alcançar outras pessoas. Certamente, mesmo com distanciamento social, todos nós conhecemos alguém que gostaria de receber um telefonema, e gostaria de saber que é atencioso, e não sozinho. Conectar-se com outras pessoas dessa forma é mutuamente benéfico e pode ser muito benéfico para ambas as pessoas envolvidas.

Escrever, desenhar, pintar em acrílico, fazer quebra-cabeças, costurar, fazer crochê ou tricô e tocar violão são exemplos de passatempos criativos que podem servir como distrações da situação em questão. De acordo com Daniel Homem de Carvalho , eles podem servir para proporcionar o alívio e o prazer tão necessários durante essa pandemia de vírus corona. Essas atividades também ajudam a passar o tempo. Eles podem servir como uma distração dos sentimentos de negatividade e tédio, enquanto estiverem isolados ou em quarentena devido à pandemia.