5 ideias de jantares românticos para fazer no Dia dos Namorados

Aposte em um jantar caseiro ao lado do seu amor e se aventure na decoração com as dicas a seguir!

O Dia dos Namorados está chegando e, com ele, começam a surgir os planos e ideias para surpreender e emocionar a pessoa amada. Afinal, quem não gosta de fazer e receber surpresas especiais, principalmente numa das datas mais celebradas em todo o país?

Justamente por ser uma data tão comemorada, os restaurantes costumam ficar lotados no dia 12 de junho, o que pode acabar gerando transtorno e estresse em vez de ser uma noite para curtir e relaxar. Por isso, a dica é preparar algo mais caseiro e romântico, como uma boa comida e uma decoração especial na mesa de jantar.

Para ajudar os casais apaixonados a terem uma noite inesquecível, selecionamos algumas dicas — não apenas de pratos que podem ser feitos no dia — mas também de decorações para a casa ou o apartamento para receber a amada ou o amado no Dia dos Namorados. Se vocês já moram juntos, a surpresa pode ser ainda mais especial!

Ideias de comidas

Fondue para todos os gostos

Por ser um prato típico de inverno, o fondue acaba sendo uma das melhores opções para celebrar o Dia dos Namorados. Além de ser uma delícia, ainda é uma forma de manter o casal próximo durante a refeição, já que os dois compartilham os molhos da mesma panela.

Para fondue salgado: capriche no molho à base de queijos e petisque com brócolis, batata, palmito, tomate-cereja, pães (baguete, pão de alho, torrada) e o que mais a imaginação permitir.

Para fondue doce: capriche na ganache de chocolate e petisque com frutas (morango, uva, cereja, kiwi, banana), marshmallow, damasco, biscoito wafer e mini churros.

Pizza é sempre especial

Difícil errar quando o assunto é pizza, um dos alimentos mais democráticos e fáceis de preparar. Ela serve para absolutamente todas as ocasiões, seja para comer sozinho em casa em uma sexta-feira à noite, para grandes comemorações e, obviamente, para jantares românticos.

Que tal se aventurar na cozinha para preparar a pizza de vocês? Todo o processo, inclusive, pode ser feito a dois: se vocês gostam de cozinhar, nada mais gostoso do que usar a data para fazerem juntos um jantar especial.

Como a massa é mais complicada e a ideia é justamente facilitar, é só comprar ela pronta (do mercado, padaria ou de algum fornecedor que você conheça) e usar a criatividade na hora de rechear.

Invista também em um vinho gostoso para acompanhar e escolha os ingredientes que você e seu amor mais gostam. Não se esqueça da opção doce pra arrematar a sobremesa!

Ideias de decoração

Não precisa de muita coisa para transformar uma mesa de jantar em um cenário perfeito para um jantar a dois.

Aposte em velas

Não precisa apagar todas as luzes do ambiente, mas jantar romântico não é jantar romântico de verdade se não tiver luz de velas, não é verdade? Então não deixe esse detalhe passar. Hoje existe uma infinidade de opções, das mais variadas cores, formatos e tamanhos, é só escolher a que tem mais a ver com você!

Capriche na toalha de mesa

A toalha de mesa é, no mínimo, uma das protagonistas de um bom jantar. É claro que a cor e a textura da toalha vai depender muito do seu gosto e da combinação com os outros itens da mesa, mas a dica é ousar.

Escolha uma toalha diferente das que você sempre usa, para seu amor perceber que você se empenhou na decoração. Para um jantar extremamente romântico, a cor vermelha é sempre uma boa pedida. Invista em algo diferente e se surpreenda com o resultado!

Não podem faltar as flores

Elas certamente não poderiam ficar de fora: as flores! Não precisa cobrir a sala de jantar de uma centena de botões de rosas vermelhas para criar uma atmosfera romântica. Um único arranjo na mesa já basta para levantar a decoração do jantar de Dia dos Namorados.

Quanto ao tipo de flor: fica a seu critério! As rosas são um clássico, mas dá para sair da mesmice e optar por espécies menos óbvias e tão vistosas quanto um belo buquê de rosas.