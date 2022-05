“Juntos para fazer o bem”: campanha arrecada doações para pessoas em situação de vulnerabilidade

A iniciativa é do Instituto Sabin, braço social do Grupo Sabin, e acontece até o próximo dia 30. As doações podem ser feitas nas unidades de atendimento do Sabin em todo o Brasil

Abraçar a solidariedade, a empatia e o cuidado. Este é o convite da campanha “Juntos para fazer o bem”, lançada neste mês de maio pelo Instituto Sabin, em todas as regiões do Brasil. Com o intuito de sensibilizar a sociedade civil a dedicar atenção redobrada aos mais prejudicados pelas baixas temperaturas, a mobilização está arrecadando doações que serão destinadas a organizações parceiras da entidade.



Em São Paulo, onde os termômetros marcam temperaturas abaixo de 10º, a instituição conta com 30 pontos de arrecadação, distribuídos nas unidades de atendimento do Grupo Sabin, localizadas nas cidades de São José dos Campos, Campinas, Franca, São Caetano do Sul, Osasco, Barueri e Ribeirão Preto.





Gerente executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso

O gerente executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso explica que a iniciativa é realizada anualmente pelo Instituto. Em 2022, a expectativa é superar o montante arrecadado nas edições anteriores, mas para isso é preciso mobilização. “O frio chegou alcançando recordes históricos e nosso papel é mobilizar e engajar doadores, além de operacionalizar a arrecadação e redistribuição a posterior. Mas o papel principal da campanha é do cidadão que proativamente ajuda com doações em bom estado que possam contribuir com o bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade da nossa região”.





“Juntos para fazer o bem”

O executivo destaca ainda que a campanha está inserida no contexto de atuação do Instituto. “Esta inciativa integra nosso eixo estratégico de engajamento social e filantropia — que prevê ações assistenciais em causas urgentes, pontuais e recorrentes -, mas de certa forma também contribui para a promoção da saúde integral e do bem-estar de pessoas em vulnerabilidade, um outro eixo de atuação do Instituto”, conclui.







Instituto Sabin

Criado em 2005, o Instituto Sabin é responsável pela gestão do investimento social privado do Grupo Sabin. Com sede em Brasília, a organização atua em 12 estados e no DF, melhorando a qualidade de vida, o bem-estar e a prosperidade das comunidades onde a empresa está, fomentando a inovação social.



A campanha “Juntos para fazer o bem”, é realizada até o dia 30 deste mês e as doações podem ser feitas diretamente nas unidades do Grupo Sabin. Para conferir todos os detalhes desta iniciativa, acesse o Link

