Tire suas dúvidas sobre lavadoras LG

As lavadoras LG são equipamentos de alta tecnologia que lavam as roupas de maneira simples e eficiente. No entanto, surgem algumas dúvidas sobre o funcionamento das máquinas. Continue lendo para entender mais e saber a importância de uma assistência técnica da lg!

Reunimos algumas perguntas frequentes sobre os equipamentos e vamos esclarecer:

Como limpar a lavadora?

A marca recomenda fazer a limpeza da máquina a cada 15 dias ou uma vez no mês. Cada parte da máquina deve ser limpa com determinadas orientações para não ter problemas.

cesto: é possível programar para fazer essa limpeza na própria lavadora. Cada modelo tem uma programação;

filtro de entrada de água: a LG diz para fechar as torneiras, retirar as mangueiras e retirar os filtros. Usar uma escova com água morna e detergente neutro para limpar;

dispenser: retire e lave na água e detergente;

filtro da bomba: abra a tampa, gire o filtro e retire. Lave com água morna e coloque novamente com cuidado.

Vale ressaltar que o processo deve ser feito com cuidado para evitar transtornos. Se você perceber que há algo de errado em alguma peça enquanto faz a limpeza, chame a assistência técnica lg.

Como fazer o reset da lava e seca?

Problemas com o painel de códigos, barulhos, secagem, entre outros podem ser resolvidos com um reset. É claro que situações mais complexas exigem o serviço de assistência técnica lava e seca lg para resolver.

No entanto, antes de chamar uma assistência técnica lavadora lg, você pode tentar dar o reset. Para fazer isso, o fabricante indica retirar a máquina da tomada e pressionar o botão de início/pausa por 10 segundos com o equipamento desligado. Depois, ligue e programe um novo ciclo.

É possível diminuir o barulho da lavadora?

Sim! As lavadoras LG possuem uma programação chamada de “ciclo lavagem silenciosa”. Caso a sua máquina esteja fazendo barulhos estranhos e em excesso, é fundamental analisar o que pode estar causando esse problema. Detalhes como a posição do equipamento podem influenciar.

Se você perceber que o motivo do barulho em excesso não é algo simples de ser resolvido, procure uma autorizada lg. A assistência técnica autorizada lg conseguirá identificar o erro e corrigi-lo.

Lavadora LG usa pouca água?

Pode parecer que a lavadora utiliza pouca água, mas ela usa o suficiente para lavar as roupas de maneira eficiente e econômica. A própria máquina determina a quantidade de água com base no peso das roupas, garantindo uma boa lavagem e sem desperdício.

Mas se você perceber falhas no abastecimento de água ou verificar que as roupas não estão saindo devidamente limpas, procure uma assistência técnica lava e seca LG em São Paulo.

Quando e por que contratar assistência técnica LG?

É um erro pensar que devemos procurar lg assistência técnica apenas em casos de falhas e problemas. A manutenção preventiva é uma ótima maneira de evitar grandes dores de cabeça e gastos no futuro!

Uma assistência autorizada lg conta com profissionais qualificados e experientes para consertar e fazer reparos na sua lavadora!

Imagem de bierfritze por Pixabay