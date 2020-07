TIM e C6 Bank apresentam nova oferta conjunta

Clientes TIM Controle que abrirem gratuitamente uma conta no banco digital podem ganhar bônus de dados, cartão de crédito sem anuidade e taxas diferenciadas em aplicações

O cenário de pandemia e isolamento social reforçou a relevância da conectividade e impulsionou segmentos como o de bancos digitais, que oferecem comodidades sem contato físico e produtos inovadores. A combinação desses dois serviços é a aposta de TIM e C6 Bank em nova oferta conjunta lançada pelas empresas após anunciarem uma parceria estratégica em março. Clientes TIM Controle poderão dobrar seu pacote de internet sem pagar nada a mais por isso e ainda ter acesso a um cartão de crédito sem anuidade, além de outros benefícios.

“Estamos evoluindo rapidamente para um mundo ainda mais conectado e vamos oferecer aos clientes mais possibilidades e liberdade por meio de parcerias estratégicas, como a que temos com o C6 Bank. Usuários do TIM Controle terão pacotes robustos de internet a um preço acessível e toda a conveniência de um banco digital. Entregamos vantagens que só duas empresas de tecnologia juntas poderiam desenvolver, alinhadas à crescente digitalização do consumidor”, explica Alberto Griselli, CRO da TIM Brasil.

TIM Controle*

Novos e atuais usuários do TIM Controle* terão um bônus de 4GB ao abrirem uma conta no C6 Bank e mais 4GB toda vez que pagarem a conta da TIM pelo banco. Assim, clientes que hoje pagam a partir de R$ 49,99 mensais, por exemplo, terão 8GB de internet para usarem como quiserem, além de Facebook, Instagram e Twitter ilimitados por três meses grátis, WhatsApp, Messenger e Telegram, TIM Banca Jornais, Ebook by Skeelo e ligações para qualquer operadora do Brasil.

Já o C6 Bank pode oferecer a esses consumidores um cartão de crédito sem anuidade (sujeito à análise de crédito), que garantirá o parcelamento de smartphones em até 18 vezes sem juros nas lojas TIM. Estão disponíveis ainda CDBs mais rentáveis, com taxa exclusiva, além dos outros produtos financeiros do banco, como conta corrente gratuita, saques e transferências ilimitados e tag de pedágio sem taxa de adesão ou mensalidade.

O cliente TIM será imediatamente reconhecido no momento da abertura da conta no C6 Bank e, com isso, terá acesso aos benefícios. A oferta conjunta também é válida para clientes TIM Controle que já são correntistas do banco. Basta pagarem a conta do TIM Controle no C6 Bank para começarem a receber os benefícios.

Além disso, também a partir desta sexta (10), clientes do pré-pago TIM Beta passam a contar com 4GB de bônus ao realizarem recargas a partir de R$ 60 pelo app do C6 Bank. O valor é suficiente para contratação da oferta mensal do plano, que oferece até 20GB de internet por mês.

Evolução da parceria

A parceria entre TIM e C6 Bank foi anunciada recentemente, em março de 2020, e marcou a entrada da operadora no segmento financeiro de uma forma inédita no Brasil. Desde então, as empresas já anunciaram navegação no app do banco sem descontar do pacote de internet e bônus de 3GB de dados para usuários do TIM Pré que realizarem recargas no aplicativo do C6 Bank. O pacote adicional, a partir de 07 de julho, passou a ser oferecido nas recargas a partir de R$ 15.

A oferta do TIM Controle atende a um público já bancarizado – 86% dos usuários do segmento no Brasil utilizam serviços bancários – e, em boa parte, já acostumado ao mobile banking. O objetivo do lançamento é consolidar o posicionamento de inovação das marcas, além de fidelizar as bases e atrair novos interessados em busca de vantagens e serviços integrados.

Para o C6 Bank, trata-se de uma oportunidade de ampliar a base de clientes do banco, que em maio de 2020 alcançou a marca de 2 milhões de contas abertas. “A aliança estratégica com a TIM nos dá a chance de construir relacionamentos sustentáveis com consumidores que antes não conhecíamos, além da possibilidade de oferecer serviços e soluções financeiras totalmente integrados à oferta da operadora”, diz Marcos Massukado, sócio do C6 Bank.

A TIM e o C6 Bank pretendem evoluir ainda mais a parceria nos próximos meses. Nessa fase inicial, o foco é a combinação dos melhores produtos e serviços das duas empresas. Mas as companhias acompanham atentamente a transformação do setor bancário no Brasil, como novas formas de pagamento e transações, para entregarem – em breve – facilidades que demonstrem uma total sinergia de telecomunicações e serviços financeiros.

“O primeiro passo da parceria com o C6 é melhorar ainda mais a experiência dos nossos usuários e ajudá-los a resolver seus problemas. Posteriormente, será uma das iniciativas para fomentar a monetização da base de clientes e a geração de valor para a companhia além do seu core business”, anunciaRenato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil.

* Com exceção dos clientes dos planos TIM Controle Ligações Ilimitadas, Liberty Controle, Liberty Controle Express e Liberty Controle WhatsApp.

TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

A TIM é, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a digitalização do agronegócio – e pioneira na preparação para a chegada da tecnologia 5G. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pré-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.

C6 Bank

O C6 Bank nasce para ser um banco completo para pessoas físicas e jurídicas. A instituição recebeu licença do Banco Central para operar como banco múltiplo em janeiro de 2019. O banco, que opera sem agências físicas, já oferece mais de uma dezena de produtos, como conta corrente isenta de taxa de manutenção, saques e TEDs ilimitados e gratuitos, cartão de crédito, saques gratuitos e ilimitados no Banco24Horas, tag de pedágio sem taxa de adesão e sem mensalidade (C6 Taggy), transferências via SMS (C6 Kick), plataforma de investimentos, crédito, entre outros. O C6 Bank está baseado em São Paulo e integra a C6 Holding, grupo do qual fazem parte também as empresas PayGo, Som.us, Setis e IDEA9. Juntas, as companhias somam mais de mil funcionários.