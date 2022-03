Panini vence o Prêmio ‘Melhor Experiência para o Fã’ promovido pela Warner Bros. no Brasil

Editora ganhou o troféu na categoria ‘Melhores do Ano’ devido ao evento Batman Day realizado em 2021, com suporte criativo e operacional das agências Greenhouse e Máindi

A Editora Panini, líder mundial no setor de publicações, acaba de vencer o prêmio “Melhores do Ano 2021” promovido pela Warner Bros. A premiação homenageia os trabalhos que se destacaram na área de licenciamento em oito categorias: Inovação, Crescimento, Storytelling, Campanha de Marketing, Execução no Varejo, Experiência para o Fã, Promoção e Licenciado.

‘Melhor Experiência para o Fã’

A Panini levou o prêmio anual na categoria ‘Melhor Experiência para o Fã’ devido ao evento Batman Day realizado no Farol Santander, em setembro do ano passado em São Paulo. Na oportunidade, a iniciativa desenvolvida pela área de Marketing de Publicações da Panini, com todo o suporte criativo e operacional das agências Greenhouse e Máindi, lançou para convidados – jornalistas, fãs do super-herói e influenciadores geeks – a HQ Batman: O Mundo.

Na edição, além de uma das histórias protagonizadas pelo homem-morcego acontecer em São Paulo, a capa variante da HQ traz o edifício do Farol Santander na cena. O evento premiado contou também com coquetel, cenografia e bate-papo dos convidados com Pedro Mauro, ilustrador da história nacional de Batman na coletânea ‘O Mundo’, Ivan Costa, escritor, colecionador e organizador da CCXP, Sidney Gusman, editor do site Universo HQ e editor dos livros e das Graphics MSP da Mauricio de Sousa Produções, além da Isabelle Felix, editora de DC da Panini.

Warner Bros.

Ao final do evento, o Bat-sinal, usado pelo Comissário James Gordon para chamar o super-herói em Gotham, foi projetado no alto do Farol Santander e pode ser visto por todos que passavam pelo centro de São Paulo.

Carolina Corazzin, Marketing de Publicações da Panini

“É uma grande satisfação ganhar esse reconhecimento de um parceiro como a Warner Bros. Temos como meta para que as publicações da Panini proporcionem sempre uma experiência para os fãs, além da leitura. E esse prêmio é um reflexo de que estamos conseguindo alcançar nossos objetivos de entretenimento”, completa Carolina Corazzin, Marketing de Publicações da Panini.

Panini

O Grupo Panini foi criado há 60 anos em Modena, Itália. Possui subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos. É a líder mundial no setor de colecionáveis ​​e publicações e a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina. A empresa possui canais de distribuição em mais de 150 países e conta com uma equipe de mais de 1.200 pessoas. Para mais informações, visite www.paninigroup.com.

Batman Day