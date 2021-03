Verão 2021 entregou biquínis com tiras longas e muita criatividade

Mais nova tendência da moda praia conquistou as redes sociais com uma proposta diferente para a amarração dos biquínis

São as tendências que movimentam o mundo da moda, e não seria diferente para os biquínis. Foi-se o tempo do modelo neon, de crochê, hot pant, asa-delta e cortininha. No verão 2021, o que está marcando presença no guarda-roupa das blogueiras e influencers é o novo jeito de amarrar biquínis.

É isso mesmo. A tradicional cortininha passou por uma repaginada e ganhou tiras longas, que permitem usar e abusar da criatividade na hora da amarração. Fernanda Paes Leme, Luísa Sonza, Mari Gonzalez e Preta Gil são algumas das celebridades que não perderam tempo e adotaram a novidade.

É interessante pensar na trajetória dessas peças, que, um dia, já foram tão polêmicas. Muita história rolou para que os biquínis se tornassem um símbolo de libertação feminina. Apesar disso, muitas mulheres ainda se sentem inseguras para acompanhar tendências como esta.

E não é para menos, já que o corpo feminino ainda é cobrado para estar dentro de um padrão. Mas, afinal, quem deu o poder de ditar o que fica bonito em alguém? Já passou da hora de aceitar as diferenças e enxergar a beleza também no que está fora do padrão.

Então, se você faz parte do grupo que amou esta nova tendência do biquíni cortininha com as tiras compridas, se jogue e use, sim! A sua única preocupação deve ser: como será que as marquinhas vão ficar?

É fato que biquínis como o de amarração são feitos mais para fotos do que para o bronzeamento – o resultado não vai ficar legal. Por outro lado, as pessoas estão se conscientizando de que tomar sol demais faz mal para a pele. Portanto, se você tomar os cuidados necessários, isso não será um problema.

O primeiro ponto para evitar a marca de biquíni é o horário da exposição solar. Dê preferência para antes das 10h e depois das 16h, pois a incidência nesses períodos é menos agressiva para a pele. As cápsulas de proteção solar também são uma opção, pois elas contêm substâncias que criam uma barreira extra no corpo contra os raios ultravioleta.

E, claro, jamais esquecer de usar o protetor solar. Muitos acabam adquirindo queimaduras porque esquecem dos cuidados que o protetor exige, como se atentar à quantidade que está sendo aplicada. O correto é uma colher de chá do creme para cada parte do corpo, e reaplicar de acordo com a frequência indicada pelo fabricante.

Ser feliz amando suas características físicas é a melhor moda que você pode acompanhar. Por isso, cuide do seu corpo contra a exposição solar e aproveite este verão para ousar usando os biquínis que você sempre quis.

Foto: Divulgação