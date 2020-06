As séries que estão bombando no Brasil durante a quarentena

Período de isolamento social requer organização e pesquisa por bons conteúdos audiovisuais

A pandemia do COVID-19 pegou o mundo de surpresa. A doença causada pelo novo coronavírus forçou famílias e amigos a se manterem distantes. No Brasil, desde março, as autoridades de saúde e segurança têm orientado, a quem puder, ficar em casa. É a chamada quarentena preventiva, para que diminua a contaminação direta, de pessoa para pessoa. Como consequência disso, os serviços de TV a cabo e streaming on-line viram um significativo aumento na adesão.

Estima-se que esse crescimento tenha atingido 20% nos últimos dias. E tem séries para todos os gostos — desde dramas e comédias românticas até o realismo fantástico, estilo popularizado pelo escritor colombiano Gabriel García Marquez. Pensando nisso, separamos algumas das séries que estão bombando durante a quarentena para te ajudar a ficar em casa, seja sozinho ou com sua família.

His Dark Materials

A série se passa num universo fantástico em que a personagem principal, a jovem órfã Lyra, interpretada pela atriz Dafne Keen, segue uma jornada de luta contra o sistema de governo que tenta oprimir seu povo. Essa trajetória é paralela a uma busca pelo paradeiro de seu melhor amigo.

Na trama, cada personagem possui um animal, conhecido na série como “daemon”, que é, na verdade, uma manifestação física de sua própria alma. A série é uma aposta da HBO.

Stranger Things

Sucesso em quase todo o mundo, a série Stranger Things, disponível no catálogo do Netflix, traz uma mistura de drama, mistério e fantasia para construir uma narrativa cativante. A história se passa numa cidade fictícia, chamada Hawkings, e orbita em torno de um grupo de amigos que se aproxima de uma menina com poderes psicocinéticos que fugiu de um laboratório.

A estética nostálgica da série, que se passa nos anos 80, também atrai bastante o público. Parte disso é porque o visual oitentista está bastante em alta em diversos setores visuais e criativos, como as artes plásticas e a moda.

La Casa de Papel

Outro sucesso mundial do Netflix, a série espanhola La Casa de Papel é a trama de língua não-inglesa mais assistida em todo o globo. A história conta o plano de um grupo de criminosos para roubar a Casa da Moeda da Espanha. Lá, funcionários e bandidos passam dias trancados, desenvolvendo a história da série.

Um dos motivos do grande sucesso da série é o formato contínuo da narrativa. Pode-se enxergar cada temporada como um grande episódio dividido em capítulos, em vez da continuação seriada com as quais estamos acostumados em programas tradicionais. Esse modelo inovador ajuda a prender a atenção do espectador e é entretenimento garantido para quem gosta de suspense e drama.

Sex Education

A série Sex Education já diz no título a que veio. Otis, personagem central da trama, é um adolescente com dificuldade de interação social que vive com a mãe, uma terapeuta sexual.

Junto a Maeve, uma amiga do colégio, Otis resolve organizar uma clínica de saúde sexual para auxiliar seus amigos da escola. A trama, que se desenvolve em torno dessas discussões, também está disponível pelo Netflix.

100 Anos de Solidão

Prevista para ser lançada ainda esse ano, 100 Anos de Solidão vai ser uma adaptação do livro homônimo do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Os direitos para a reprodução foram comprados pelo Netflix, maior serviço de streaming do mundo, e a produção será falada em espanhol, acompanhando o sucesso de outras tramas da plataforma.

A história do livro se passa numa cidade fictícia, Macondo, e conta os acontecimentos de seus fundadores. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, o realismo fantástico da obra de sucesso mundial faz de 100 Anos de Solidão um dos lançamentos mais aguardados do início dessa década que se inicia.