Jacareí recebe o espetáculo “Maria Thereza e Dener!” nesta sexta (13)

Como parte da primeira Mostra de Teatro no Vale, o Teatro Municipal Ariano Suassuna, de Jacareí, vai receber nesta sexta-feira (13), às 21h, o espetáculo “Maria Thereza e Dener!”. Os ingressos custam R$ 80 e a classificação indicativa é de 12 anos.

Com a atriz Angela Dippe e o ator Thiago Carreira, a pouco conhecida trajetória da célebre primeira-dama Maria Thereza Goulart, esposa do ex-presidente João Goulart (1919-1976), e sua amizade com o famoso estilista Dener Pamplona de Abreu são retratadas neste espetáculo.

A jovem esposa do presidente João Goulart precisa de um costureiro-estilista de grande nível. E ele, atrevido, logo se oferece para o cargo. Além de costureiro particular, Dener se torna conselheiro e preparador de Maria Thereza para a vida social obrigatória e digna da jovem primeira-dama mais bonita do mundo, frequentemente comparada a Jacqueline Kennedy.

“Maria Thereza e Dener!”

Ao longo dos anos, Maria Thereza revela grandes mudanças: de jovem despreparada para a vida política brasileira a esposa participativa e influente do presidente João Goulart, que está em vias de ser deposto e vê a renúncia como a única forma para não haver tumulto, violência, guerra civil e derramamento de sangue no país.

Mostra de Teatro no Vale

O espetáculo faz parte da programação da primeira Mostra de Teatro no Vale, que teve início no final de abril e segue até o dia 05 de junho com apresentações em cinco cidades da região. O evento é promovido pela Sinapse Produções, com patrocínio do Uol e apoio do Colinas Shopping.

Teatro Municipal Ariano Suassuna

Av. Engenheiro Davi Monteiro Lino nº 3.595 – Parque dos Sinos

Estacionamento Gratuito

Telefone: (12) 3955-9500

Reservas e informações: teatro.municipal@edujacarei.sp.gov.br