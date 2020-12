Minas Gerais bate recorde e supera 800 megawatts instalados na geração solar distribuída

O estado de Minas Gerais continua na liderança da geração solar distribuída no Brasil, e acaba de superar marca de 800 megawatts (MW) instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos de residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos do território mineiro.

É o que revela recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). Segundo a entidade, Minas Gerais é responsável sozinha por 19,6% da capacidade total instalada de energia solar distribuída.



Somadas, são 68.050 conexões operacionais no estado mineiro, abrangendo em torno de 98,0% dos 853 municípios da região. Ou seja, quase não há localidade em Minas que não tenha pelo menos um sistema fotovoltaico em operação. Atualmente, são 95.707 consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, além de mais liberdade de escolha, previsibilidade e proteção contra reajustes tarifários.



Um dos destaques em Minas Gerais é a cidade de Uberlândia, que lidera o ranking municipal de energia solar na geração distribuída em todo o País. Sozinha, é responsável por 49,9 MW operacionais e 1,2% de toda a produção nacional no Brasil nesta modalidade.



Para Bruno Catta Preta, coordenador estadual em Minas Gerais da ABSOLAR, o estado é atualmente um importante polo de desenvolvimento da energia solar. “A tecnologia fotovoltaica representa um grande potencial de desenvolvimento sustentável, econômico e social para os mineiros, com geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, comenta.



Segundo Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da ABSOLAR, o sistema fotovoltaico é um dos melhores investimentos para empresas e cidadãos, trazendo retornos muito acima dos oferecidos pelo mercado financeiro, além também de contribuir, no curto prazo, para a geração de mais empregos e renda aos trabalhadores do País.



“O fato de a tarifa de energia elétrica no Brasil ser uma das mais elevadas do mundo, com a atual bandeira vermelha em vigor, reforça ainda mais a atratividade na solução solar. Não é à toa que crescimento deste setor, especialmente em pequenos e médios sistemas, foi em média 231% anuais nos últimos sete anos”, ressalta Koloszuk.

ABSOLAR





Fundada em 2013, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) congrega empresas e profissionais de toda a cadeia produtiva do setor solar fotovoltaico com atuação no Brasil, tanto nas áreas de geração distribuída quanto de geração centralizada. A ABSOLAR coordena, representa e defende o desenvolvimento do setor e do mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil, promovendo e divulgando a utilização desta energia limpa, renovável e sustentável no País e representando o setor fotovoltaico brasileiro internacionalmente.

Imagem de Ulrike Leone por Pixabay