Como converter imagem em texto editável?

Você já ficou preso a imagens enquanto tentava extrair informações valiosas delas?

Vivemos em um mundo digital onde cada informação é importante. Pode ser muito chato não poder alterar palavras baseadas em imagens. O suporte limitado a idiomas e fontes também dificulta o uso de textos que não estejam escritos em português. É aqui que a magia da tecnologia OCR entra em ação.

É um auxílio para pessoas que trabalham com conteúdos não pesquisáveis e não editáveis. Quer você seja um estudante digitalizando notas ou um profissional gerenciando documentos, os métodos de conversão estão modificando a forma como acessamos e usamos as informações.

Neste artigo, exploraremos a tecnologia OCR e seus usos, além de explicar como ela está mudando vários campos.

Etapas para usar ferramentas de OCR:

Escolha um software de OCR: você pode escolher um software de OCR ou uma ferramenta online em que possa confiar. Adobe Acrobat, ABBYY Fine Reader e ferramentas da web são opções populares.

Carregar ou digitalizar imagem: você pode fazer upload do arquivo de imagem ou digitalizar o papel que deseja converter . Para obter os melhores resultados, certifique-se de que a imagem esteja nítida e brilhante.

Pré-processo: Antes de iniciar o processo de conversão, você pode verificar as opções para melhorar a qualidade da imagem.

Inicie o Processo de Conversão: Aqui você clicará na opção de conversão da ferramenta. Em alguns casos, pode ajudar na escolha do idioma da escrita.

Revise e altere o texto:

Assim que a digitalização for concluída, verifique o texto convertido ou traduzido para ter certeza de que está correto. Pode ser necessária alguma edição, especialmente se o estilo for complicado ou se o texto tiver sido escrito à mão.

Salvar ou exportar:

Nesta etapa, você pode salvar o texto alterado como um arquivo Word ou PDF ou copiá-lo para onde deseja colá-lo.

Garanta a formatação: você deve certificar-se de que a formatação atenda às suas necessidades, especialmente se o documento original tiver tabelas, colunas ou determinados estilos de fonte.

Ferramentas online para conversão de imagens:

Existem muitas ferramentas online que podem converter imagens em texto. Os modernos conversores de imagem para texto são alimentados por Inteligência Artificial. IA (PNL e ML) permite extrair informações com mais precisão.

As ferramentas modernas de conversão de imagens possuem um extenso banco de dados de caracteres e símbolos que os auxilia na correspondência de padrões e na extração de informações de imagens digitalizadas, mesmo que o texto tenha sido manuscrito.

A seguir discutiremos os três principais conversores de imagem para texto.

Conversor de imagem para texto:

Imagem em texto do EditPad é uma das melhores ferramentas para extrair texto de imagens. Esta ferramenta possui diversos recursos que a fizeram conquistar um lugar no topo da lista. A primeira coisa que me impressionou é que seu uso é gratuito.

Você nem precisa se inscrever para usar esta ferramenta. A qualidade que oferece não é inferior à de qualquer ferramenta premium existente no mercado.

Você pode fazer upload de imagens do armazenamento local ou colar links em algumas imagens online para extrair texto delas. A saída pode ser salva ou copiada conforme sua escolha.

Prós Contras Esta ferramenta é gratuita e pode extrair texto de imagens. Descobri apenas uma coisa: requer uma conexão com a Internet. Muitos formatos podem ser usados com esta ferramenta. Esta ferramenta funciona com vários idiomas incluindo português.

IMG2GO:

Img2Go é o segundo da lista porque oferece recursos muito limitados para usuários gratuitos. Para aproveitar os melhores resultados, você terá que adquirir o plano premium que começa em US$ 6,50 por mês.

Se você esquecer dos planos premium, essa ferramenta é ótima. A aparência da ferramenta é muito elegante. Ele permite fazer upload de armazenamento local e em nuvem. Esta ferramenta suporta vários formatos de imagem e, da mesma forma, você pode obter saída em vários formatos como TXT, PDF, DOC, DOCX, PPT, HTML e até RTF.

Além disso, a ferramenta oferece mais recursos como pré-processamento de imagens enviadas para melhorá-las antes da conversão.

Prós Contras Você pode usá-lo sem instalação de nenhum software. Seus serviços são baseados principalmente em uma conexão com a Internet. Você pode acessar o serviço sem qualquer inscrição ou registro. Seus serviços gratuitos têm edição limitada. Esta ferramenta é gratuita e fácil de usar. Neste site você encontrará muitos anúncios.

OCR online :

OnlineOCR parece muito simples, mas o funcionamento e o resultado são incríveis. Você pode fazer upload de imagens do armazenamento local, mas lembre-se de que a imagem deve ter mais de 15 MB. Depois que a imagem for carregada, você pode selecionar o idioma e o formato de saída.

Atualmente, esta ferramenta suporta os três formatos mais populares: DOCX, XLSX e TXT. Mas quando se trata de suporte a idiomas, ele supera todos os outros conversores de imagem para texto.

Prós Contras Suporta reconhecimento e extração de texto multilíngue. A versão gratuita pode limitar o tamanho do processamento da imagem. Processe muitas fotos de uma vez com processamento em lote. A qualidade da imagem afeta a precisão do OCR. Fornece texto transformado como download.

Conclusão:

Extrair informações textuais das imagens é um problema e o OCR é a solução. As ferramentas modernas de OCR são alimentadas por Inteligência Artificial, o que as tornou mais confiáveis e precisas.

Você pode usar essas ferramentas para extrair informações das imagens rapidamente, com uma precisão impressionante. Discutimos as três melhores ferramentas aqui. Você pode experimentá-los e adicionar um ou todos eles ao seu kit de ferramentas.

Foto de Michael Burrows: https://www.pexels.com/pt-br/foto/agenda-intencao-anonimo-barba-7129007/