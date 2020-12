5 dicas para começar a usar o Pix

Já em operação para transferências e pagamentos 24 horas por dia, o Pix – novo sistema de pagamentos do Banco Central – deve revolucionar o sistema bancário e a vida financeira das pessoas, mas ainda gera muitas dúvidas entre os usuários.

“Agora, ao optar por esta modalidade, as transações financeiras são finalizadas de maneira instantânea, sem precisar esperar horas ou um dia útil. O preço do PIX é irrisório, custando um centavo a cada 10 transações. Por ser tão barato, a tendência é que os bancos, fintechs e demais instituições financeiras absorvam o custo e deixem as operações totalmente gratuitas para o cliente”, prevê Luiz Henrique Garcia, CEO da QuiteJá, plataforma de renegociação de dívidas.

Mesmo com toda divulgação realizada pelo BC, muitas pessoas ainda seguem sem entender bem como funciona o novo sistema. Pensando nisso, Garcia lista abaixo cinco dicas essenciais sobre o PIX. Confira:

PIX

• Cuidado ao cadastrar suas chaves: no PIX, informações como celular, CPF, ou até mesmo endereço de e-mail são suficientes para que outras pessoas façam transações para você. Por isso, é necessário cadastrar esses dados como chaves. Esse cadastro é realizado apenas nos canais oficiais da sua instituição bancária que é a responsável por esse tipo de operação.

• O novo sistema não depende de expediente bancário: ou seja, você poderá realizar qualquer tipo de transferência durante 24h por dia, nos 7 dias da semana e até mesmo feriados. Essas transações poderão ser feitas por meio de QR Code ou com base na chave cadastrada pelo cliente.

• Não precisa ter conta em banco para realizar a transferência: de acordo com o Bacen, não é preciso ter conta em banco. Basta abastecer a carteira digital do Pix – que vai funcionar como uma conta digital – para enviar e receber o dinheiro.

• Sem limites para transações: atualmente, a transferência bancária nos disponibilizam a opção do DOC com um limite de até cinco mil. Com o PIX, não há limites e poderá ser usado inclusive nas compras de itens da Black Friday.

• O novo sistema de pagamentos é seguro: transferir dinheiro via Pix será tão seguro quanto fazer transações de TED e DOC. Todas as operações precisam ser autenticadas antes de serem concluídas.

Foto:Luiz Henrique Garcia, CEO da QuiteJá