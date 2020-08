Microsoft nomeia Fabio Scopeta como novo Gerente Geral de Customer Success para América Latina

A Microsoft anuncia Fabio Scopeta como novo Gerente Geral de Customer Success para América Latina com o objetivo de liderar uma experiência integrada e simplificada para os clientes em toda a região.

Fabio Scopeta

Fabio retorna à América Latina após dois anos liderando equipes globais, como parte da área de Commercial Software Engineering (CSE) da Microsoft, estabelecendo parcerias com algumas das maiores corporações e organizações sem fins lucrativos no mundo para enfrentar e solucionar seus mais importantes desafios técnicos.

“Estou muito feliz e motivado em voltar para a América Latina e ter a oportunidade de compartilhar minha experiência e conhecimento para apoiar nossos clientes em toda a região para inovarem, transformarem e maximizarem o valor e os benefícios de seus investimentos em tecnologias de nuvem. Também é uma honra liderar uma das maiores e mais talentosas organizações técnicas da América Latina”, disse Scopeta sobre sua nova função.

Microsoft

Fabio começou sua carreira na Microsoft como Diretor Sênior de Inovação e Parcerias, e Líder de IA para América Latina, focado em acelerar a transformação digital em vários setores. Após um ano nessa posição, tornou-se Head of Software Engineering e CTO para LATAM, com foco em ajudar clientes e parceiros a desenvolver produtos, serviços e plataformas bem-sucedidas que os diferenciassem no mercado.

Nos últimos 20 anos, liderou organizações focadas em engenharia de software, gerenciamento de produtos, vendas e marketing, ecossistema de plataformas e serviços. Antes de ingressar na Microsoft, liderou organizações técnicas e de negócios na IBM, como Watson Platform, Watson Health e Software Development Lab.

Fabio conhece muito bem o mercado latino-americano e é apaixonado pelas áreas técnicas de Dados e IA. Ele continua focado em aprender, tanto no trabalho quanto na UC Berkley, onde está atualmente realizando o mestrado em Ciências de Dados. Fabio é engajado em programas de Diversidade e Inclusão, tendo sido líder do grupo de trabalho de D&I e embaixador da comunidade latina na área de CSE – Commercial Software Enginnering da Microsoft.

Fabio é formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo com MBA pela Fundação Getúlio Vargas/UCI. Foi reconhecido com diversos prêmios em sua carreira, como o prêmio 100 Pessoas Mais Influentes na Saúde do Grupo Mídia.