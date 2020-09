COOP É INDICADA AO PRÊMIO RECLAME AQUI 2020

A Coop – Cooperativa de Consumo está concorrendo ao Prêmio Reclame AQUI 2020, que reconhece as práticas bem-sucedidas de empresas no atendimento ao consumidor. A rede está na disputa do primeiro lugar do ranking no segmento Supermercados e Atacados com cincos concorrentes do Brasil. Assim como a Coop, outras 626 empresas, de 131 categorias, também são indicadas ao prêmio.

A escolha da empresa vencedora será por votação popular e os interessados poderão dar o seu voto até o próximo dia 31 de outubro, por meio do linkhttps://premio.reclameaqui.com.br/votacao.

“Estar entre as indicadas já representa uma importante vitória”, considera Tamires Lima, analista de redes sociais. Ela explica que, para ser classificada para essa fase da premiação, a Coop passou por rigorosos critérios de seleção, entre eles, de ter mantido a reputação nos níveis Bom e Ótimo no atendimento ao cliente nos últimos 12 meses. Das 1.027 empresas inscritas no Prêmio Reclame AQUI, apenas 627 passaram por essa peneira.

A Coop só ultrapassou tais barreiras devido à prontidão e eficiência na qualidade do atendimento aos registros efetuados por cooperados e clientes no portal do Reclame AQUI. De acordo com a analista, a Cooperativa não se limita a responder a reclamação apresentada ao canal, mas tem por norma entrar em contato com o cliente, por mais simples que seja a ocorrência, para solucionar o problema.

