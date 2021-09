MTV MIAW 2021: VEJA QUEM PASSOU PELO PINK CARPET DA PREMIAÇÃO

O tradicional pink carpet do MTV MIAW recebeu, em total segurança e respeitando os protocolos de segurança da OMS, muitos artistas para o MTV MIAW 2021. A premiação vai ao ar HOJE, 23 de setembro, às 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil (canal linear) e na fanpage oficial da MTV no Facebook. E será reprisado no serviço de streaming gratuito Pluto TV, a partir do dia 28 de setembro, no canal Pluto TV MTV (canal 157).

Além dos apresentadores da noite, Pabllo Vittar e Rafael Portugal, outros nomes passaram pelo pink carpet deste ano: Bianca Andrade, Fred, Lagum, L7nnon, Mart’nália, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Hugo Gloss, Lia Clark, Joelma, participantes do Rio Shore e muitos outros.

Pink Carpet

Todos que passaram pelo Pink Carpet do MTV MIAW 2021 foram testados, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A quarta edição da premiação, no Brasil, conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que neste ano reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.

Apresentado por Samsung Galaxy A, o MTV MIAW 2021 conta com patrocínio de Coca-Cola, Hotéis.com, Instagram, KitKat, Nivea, YOUCOM, 51ICE e TNT Energy Drink.

MTV MIAW 2021

Exibição: domingo, 23 de setembro, às 22h, na MTV Brasil (consulte sua operadora) e na fanpage oficial da MTV no Facebook

Reprises: a partir do dia 28 de setembro, no canal Pluto TV MTV (canal 157), do serviço de streaming gratuito Pluto TV .

MTV Brasil

A MTV Brasil tem como público-alvo os jovens, principalmente na faixa etária de 15 e 30 anos – quase metade da audiência do canal é formada por pessoas de 18 a 34 anos. A MTV é top of mind dos jovens brasileiros: reúne programação variada e multiconectada, assim como o perfil de seus espectadores. Só no Brasil, são mais de 15 milhões de domicílios assinantes, com potencial de impacto de aproximadamente 47 milhões de pessoas. A marca MTV está presente em várias plataformas digitais: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Plus, Spotify e Rede Music. Fazem parte da grade de programação do canal produções locais como o reality De Férias com o Ex Brasil, o MTV Hits que traz as novidades do mundo da música – além de reality shows, séries e animações internacionais. Produção original brasileira, o reality Adotada foi indicado ao Emmy Internacional® 2016 na categoria ‘Programa de Entretenimento Não Roteirizado’. A MTV também apresenta sucessos do portfólio da ViacomCBS International, como Geordie Shore e Just Tattoo Of Us, além do melhor do conteúdo global do canal, dublado em português e com opções legendadas. Proporcionar experiências relevantes aos jovens, trazendo para o Brasil grandes eventos que a marca faz em outros países, como o MTV MIAW, é um dos objetivos da MTV. Desde agosto de 2018, o canal MTV Live HD estreou no país, com exclusividade na operadora de TV, Claro, complementando o portfólio da ViacomCBS na região. Informações para imprensa.

ViacomCBS Networks Americas

A ViacomCBS Networks Americas, uma divisão da ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), é um conglomerado que reúne algumas das marcas de entretenimento mais icônicas do mundo. Na América Latina e Canadá, é a casa da MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Network, Telefe e VidCon. O portfólio inclui ainda Tr3s, uma rede de distribuição por cabo hispânica-americana. A ViacomCBS Networks Americas também possui o ViacomCBS International Studios Americas, o ViacomCBS Digital Studios Americas e tem participação majoritária no Porta dos Fundos e Backdoor, os dois principais criadores de conteúdo de comédia do Brasil e México, respectivamente. As plataformas de streaming da companhia incluem Pluto TV e Paramount+.