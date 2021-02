FAAP SUMMIT:CENÁRIO DE INCERTEZA GERA NECESSIDADE DE APRENDIZADO CONTÍNUO

Em evento online, FAAP reúne especialistas de São José dos Campos,Ribeirão Preto e São Paulo para debater a nova realidade do mercado de trabalho

A Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) reunirá no próximo dia 25 de fevereiro (quinta-feira), das 19h às 21h, executivos, professores e especialistas em educação para debater qual é o tipo de conhecimento que as instituições de ensino, profissionais e empresas buscam, diante de um cenário de incertezas provocado pela pandemia da Covid-19.

“Lifelong Learning: vida e carreira num mundo competitivo e incerto”

Com o tema “Lifelong Learning: vida e carreira num mundo competitivo e incerto”, o FAAP Summit será transmitido ao vivo pelo canal da FAAP no Youtube. O evento será mediado pelo gestor do campus da FAAP em São José dos Campos, Rodolfo Arantes, com a participação especial de Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, vice-diretor do Curso de Comunicação da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC-SP.

FAAP Summit

Os debates ainda têm as participações confirmadas de Alexandre Murat, diretor de Mercado de Educação Continuada da Quero Educação, André Ali Mere, CEO do Grupo JP, Caetano Biagi, CEO da Alliage, Luis Namura, presidente da Vitae Brasil, e de Robson Souza, gerente executivo de Recursos Humanos da CAOA Chery no Vale do Paraíba.

“Nos dias de hoje, quem entende a importância de desenvolvimento constante passa a ser um aprendiz ao longo da vida e busca de forma ativa os conhecimentos que podem ajudar na vida pessoal e na carreira. Essa é uma atitude muito valorizada pelo mercado de trabalho. Reunimos profissionais com diferentes visões para auxiliar na tomada de decisão por parte de quem está em dúvida sobre qual caminho seguir”, afirma Rodolfo Arantes.

Aprendizado constante

O lifelong learning é uma filosofia que defende que o conhecimento não deve ser limitado a um processo de início, meio e fim, como ocorre no ensino formal ou cursos tradicionais. O conceito está apoiado em quatro pilares: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

Confira o perfil dos participantes

Alexandre Murat: diretor de Mercado de Educação Continuada da Quero Educação. Graduação em Administração pela FEA-UPS, com MBA em Marketing pela FGV.

Mediação:

Rodolfo R. Arantes: Coordenador da FAAP de São José dos Campos. Economista, pós-graduado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)

Sustentada em três pilares: tradição, cultura e inovação, a FAAP é hoje um grande polo de educação, com Ensino Médio, 19 cursos de graduação, nas áreas de Exatas e Humanas, pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento de curta-duração, presenciais e a distância. Possui também programas de idiomas, intercâmbio e eventos de alto nível que complementam a formação do aluno. Além de São Paulo, a FAAP está presente em São José dos Campos, em Ribeirão Preto e em Brasília.