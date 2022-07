Michael Matthews vence a 14ª etapa do Tour de France e encerra jejum de cinco anos

Ciclista australiano volta ao topo do pódio na tradicional prova do ciclismo mundial

O australiano Michael Matthews (Team BikeExchange – Jayco) venceu neste sábado (16) a 14ª etapa do Tour de France, em um surpreendente sprint após uma forte subida no último quilômetro de prova.

14ª etapa do Tour de France

157 ciclistas participaram da 14ª etapa do Tour de France, partindo de Saint-Étienne e com a chegada em Mende, com um total de 192,5 km. Matthews venceu a etapa com o tempo de 4h30min53s. O italiano Alberto Bettiol (EF Education – Easypost) chegou 15 segundos depois, e o top-3 foi completado pelo francês Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) com o tempo de 4h31min27s.

Matthews e Bettiol travaram uma intensa batalha pela liderança na forte subida que encararam nos últimos 3 km. Parecia que o italiano ia levar a melhor quando abriu alguns segundos de vantagem no final da côte de Croix-Neuve, mas o australiano surpreendeu com um forte sprint no último quilômetro e cruzou a linha de chegada com 15 segundos de vantagem.

“Essa vitória é praticamente a história da minha carreira, com tantas montanhas-russas, altos e baixos…”, comentou Matthews após o termino da prova. “Minha esposa e minha filha de quatro anos continuaram acreditando em mim. Muitas vezes caí, mas sempre me levantei. Eu queria mostrar a minha filha o que eu faço, e realizei esse sonho hoje.”

“Depois de terminar em segundo duas vezes, eu fiquei sem chances neste Tour de France. Mas mostrei a todos o que posso fazer, como fiz hoje”, completou o australiano, que já havia sido segundo colocado em duas etapas nesta edição do Tour de France.

Tour de France

A 109ª edição do Tour de France termina em 24 de julho nas ruas de Paris. Amanhã (17) será realizada a 15ª etapa do Tour de France, com um trecho de 202,5 km entre Rodez e Carcassonne, um trajeto de altos e baixos e que encerra a segunda semana da competição.

Na classificação geral, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) permanece com a camisa amarela e com uma boa vantagem para o esloveno vencedor das duas últimas etapas do Tour, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). A diferença permanece em 2min22seg, a mesma das duas últimas etapas.

O último a conquistar três edições em sequência foi o britânico Chris Froome de 2015 a 2017. Na história do maior evento de ciclismo do mundo, o primeiro a ganhar três campeonatos seguidamente foi o francês Louison Bobet de 1953 a 1955, depois seu compatriota Jacques Anquetil levou o tetra de 1960 a 1964.

O belga Eddy Merckx, considerado o melhor de todos os tempos da modalidade, venceu quatro vezes seguidas de 1969 a 1972. Na mesma década, o Tour de France coroou outro tricampeão seguido, o francês Bernard Hinault de 1977 a 1979. O atleta com mais conquistas consecutivas foi o espanhol Miguel Indurain de 1991 a 1995.

Das 22 equipes inscritas no Tour de France 2022, sete delas são da França, quatro da Bélgica, duas da Holanda, duas dos EUA, e com uma equipe estão Grã-Bretanha, Austrália, Bahrein, Cazaquistão, Israel, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

