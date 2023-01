Corrida de rua que acontece no feriado do aniversário de São Paulo dará R$ 4 mil ao primeiro colocado

O XXV Troféu Cidade de São Paulo Taunsa Group acontece às 7h, pelos arredores do Parque do Ibirapuera, e abre as comemorações do aniversário de São Paulo

Acontece em 25 de janeiro, quarta-feira, o XXV Troféu Cidade de São Paulo. A tradicional corrida de rua que abre as festividades do aniversário da capital traz uma grande novidade para esta edição: o prêmio de R$ 4 mil reais ao primeiro colocado da categoria 10km, tanto masculino quanto para o feminino.

O evento, que percorre os arredores do Parque do Ibirapuera, começa às 7h e reúne 10 mil pessoas, é uma realização da JJS Eventos, do bicampeão da São Silvestre, José João da Silva, e seu sócio Renato Elias.

As inscrições abertas para a Corrida 6,1km, Corrida 10km e Corrida Especial 10km têm o valor de R$ 120,00 e podem ser realizadas pelas plataformas e apps Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Agora

As premiações serão Corrida Especial 10 Km: Troféu para o primeiro colocado masculino e feminino por modalidade Categoria Corrida Especial 10Km (Cadeirantes, Def. Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual); Corrida 6,1 Km: Troféu para primeiro colocado masculino e feminino Corrida 6,1 Km e para a Corrida 10 Km: Troféu para os cinco primeiros colocados masculinos e femininos Corrida Geral 10 Km e Premiação de:

Corrida 10 Km: Troféu para os cinco primeiros colocados masculinos e femininos Corrida Geral 10 Km e Premiação bruta, através de deposito em conta corrente até 75 dias após o Evento:

R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) – Primeiro Colocado Masculino e Feminino

R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) – Segundo Colocado Masculino e Feminino

R$ 1.000,00 (mil reais) – Terceiro Colocado Masculino e Feminino

R$ 500,00 (Quinhentos reais) – Quarto Colocado Masculino e Feminino

R$ 400,00 (Quatrocentos reais) – Quinto Colocado Masculino e Feminino

Corrida 6,1 Km: Troféu para primeiro colocado masculino e feminino Corrida 6,1 Km

O XXV Troféu Cidade de São Paulo Taunsa Group é uma realização da JJS Eventos e conta com o patrocínio master da Taunsa Group, patrocínio do Grupo Pão de Açúcar e Associação Comercial de São Paulo, copatrocínio da Sabesp/Governo do Estado de São Paulo, apoio da Marba, Montevergine e Paraguaçu Participações, apoio oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Federação Paulista de Atletismo.

Para mais informações e regulamento, acesse https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br

Programação XXV Troféu Cidade de São Paulo

Dias 22 e 23/01/2023 – Entrega Kit Participação (domingo e segunda-feira)

HORÁRIO: 10h às 18h

LOCAL: Loja Pão de Açúcar A. Ricardo Jafet – Endereço: Endereço: Rua Prof. Serafim Orlandi, 299 – Vila Mariana – SP – CEP:04115-090

A entrega será apenas nestes dias. Não haverá nos dias 24 (véspera) e nem no próprio dia da prova.

Data do evento:25/01/2023 (Quarta-Feira-Feriado)

Horário: 7h

Local: Pq. Ibirapuera – Obelisco

Limitada a 10.000 participantes

Medalha alusiva ao Evento a todos que concluírem a Prova

Camiseta para todos os participantes na retirada do Kit Participação

Cronometragem por chip para a Corrida 10 Km, Especial 10Km e Corrida 6,1Km

Valores das Inscrições:

Valor Total da Inscrição= Valor da Inscrição (*) + Taxa online (**)

(*) Valor da Inscrição:

De 01/01/2023 até 20/01/2023 – R$ 120,00 (Cento e vinte)

A-Público Geral: (*) Valor da Inscrição + taxa online(**)

Até 30/09/2022- R$ 110,00 (Cento e dez reais) + taxa online(**)

De 01/10/2022 até 31/12/2022 – R$ 115,00 (Cento e quinze reais) + taxa online(**)

De 01/01/2023 até 20/01/2023 – R$ 120,00 (Cento e vinte reais) + taxa online(**)

B- Participante com 60 ou mais anos (Data base 31/12/2023): Valor Total da Inscrição (a ser pago) = Valor da Inscrição(*) (50% de desconto) + Valor da taxa online(**)

Até 31/12/2022 –R$ 57,50 (Cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) + taxa online(**)

De 01/01/2023 até 20/01/2023 – R$ 60,00 (Sessenta reais + taxa online(**)

C- Participante da Corrida Especial 10 Km: Gratuita (Vagas Limitadas)

D- Equipes, Técnicos, Assessorias – Deverão entrar em contato com a Organização pelo fone: 11-5531-0200 /11-5041-4598.

Inscrições para Grupo no mínimo de 10 participantes.

Inscrições deverão ser realizadas diretamente com a Organização. Valores inscrições:

De 01/01/2023 até 15/01/2023 – R$ 110,00 (Cento e dez reais)

Ingressos à venda: Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Agora