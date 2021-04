Drogas e álcool entre idosos: saiba mais!

A dependência química é um transtorno que afeta pessoas de todas classes sociais e idades, e dentro desse grupo também estão os idosos, que muitas vezes precisam de auxílio profissional e garantir um bom tratamento de drogas em clínicas de reabilitação.

Essa triste realidade, faz com que profissionais da saúde como médicos e psicólogos se perguntem o que faz até mesmo um idoso se tornar um dependente químico, seja com drogas lícitas ou ilícitas, mas que necessitam de um atendimento adequado e cauteloso, para tentar buscar a melhor solução para a melhoria de usuários com mais idade, e é o que aprofundaremos a seguir.

A dependência química entre idosos

Profissionais da área da saúde, especializados em tratamentos de drogas, estão atualmente preocupados com a dependência química entre idosos que vem aumentando, isso devido à solidão ou falta de querer viver, que é o que acontece com muitas pessoas de idade, quando a família os deixa de lado.

Um outro ponto que dificulta a busca por tratamentos em clínicas de recuperação feminina e masculina é que geralmente, os idosos não reconhecem o vício no qual estão tendo, e se recusam a ser internados para se livrarem do vício que os prejudica gradativamente.

Consumo excessivo de álcool entre idosos

O consumo de álcool excessivo entre idosos, aumentou muito nos últimos tempos, principalmente em relação ao público masculino, e a maior parte dos idosos nesse vício, entraram na vida desse consumo devido à depressão e sintomas de ansiedade, e não aceitam ser internados para se tratarem, sendo que em muitos casos, a família faz a internação involuntária.

48% dos idosos que passam por esse vício dizem sentir a necessidade de tomar uma quantidade de doses de álcool sempre maiores que no dia anterior, para saciar a vontade e se livrar da tristeza ou angústia que sentem quando estão sóbrios. Comportamentos padrões de idosos que viram dependentes do álcool geralmente é mais agressivo e descontrolado, onde a família deve se atentar e buscar ajuda.

Qualidade de vida comprometida

Quando um idoso vira um dependente químico, seja do álcool ou de outras drogas mais pesadas como cocaína e crack, sua qualidade de vida é completamente afetada, pois seu comportamento muda drasticamente, e sem procurar uma boa clínica de recuperação, o trabalho, estudos e vida social da pessoa fica totalmente devastada.

Nesse momento em que é evidente que o idoso necessita de uma ajuda profissional, caso não tenha família que se dedique a ele, amigos ou vizinhos podem se prontificar e ajudar a encontrar um bom tratamento para o dependente químico, com bom auxílio médico e psicológico, fazendo com que sua vida possa voltar ao normal, de forma saudável, e que o mesmo sinta a felicidade em viver novamente.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay