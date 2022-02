Melhor maquininha de cartão e com a menor taxa em 2022

Está procurando a melhor máquina de cartão de crédito para 2022? Nesse artigo sobre essa decisão, que é muito importante, você descobre qual a melhor, pois afeta diretamente a rentabilidade do seu negócio, uma vez que a máquina de cartão cobra por percentual sobre as vendas.

E nesses últimos tempos devido à alteração da Selic houve aumento das taxas, então analisar de forma profunda com certeza é algo importante para não afetar o seu negócio.

Mas atenção: cada maquininha tem uma vantagem para um determinado tipo de negócio, então leia até o final para você entender qual maquininha tem a menor taxa e qual faz mais sentido para o seu negócio.

6 melhores máquinas de cartão para o seu negócio

1. SUMUP

E a primeira que queremos sugerir para sua análise é a Sumup! Existem umas séries de vantagens dessa máquina: o que se destaca é que ela pode aceitar o cartão de crédito do cliente presencialmente ou você pode mandar o link de pagamento para que ele pague online.

Além disso a Sumup garante entrega nível Brasil até 2 dias, ou seja, após sua contratação a chegada da maquininha de cartão é realmente bem rápida.

A taxa de débito dela é muito boa, é de 1%, assim como crédito à vista com recebimento de 1 dia, que é um excelente prazo, já o parcelado a taxa é de 9%.

Entendemos que é a melhor máquina de cartão para quem vende produtos com valores bem baratinhos, que as pessoas tendem a não parcelar, pois como pode observar o valor do débito é bem interessante.

2. SAFRAPAY

Essa maquininha é de bastante confiável. É do Banco Safra que é um banco super tradicional, então com certeza nesse ponto de estrutura é uma boa opção.

Nas condições de pagamento o PIX é totalmente gratuito, segundo a empresa e é bom ressaltar que você pode receber em qualquer banco. Nessa maquininha de cartão é possível vender por link de pagamento também e um dos diferenciais é que permite empréstimo para o empreendedor.

Importante destacar quando entrar no site dessa empresa prestar atenção porque os valores são diferentes para pessoa jurídica e pessoa física. As taxas em débito à vista são de 1,48% para receber em qualquer dia e de 1,98% para receber na hora.

Agora no cartão de crédito à vista é de 3,45% para receber a qualquer dia. Também tem um diferencial muito importante, que é para receber na hora a taxa fica em 3,79%. Um ponto de atenção é o tempo de recebimento que é de 30 dias, assim como é importante observar que as taxas de bandeiras são diferentes.

Se seu negócio recebe PIX ela é a melhor máquina de cartão para esse tipo de negócio porque é totalmente gratuito nesse momento e isso realmente pode ser um bom diferencial.

3. ULTRATON

Essa empresa apesar de não muito conhecida ela faz parte do grupo da Stone que é bem tradicional e que acaba passando uma boa credibilidade nesse sentido, estamos sempre comentando isso porque é fundamental que você realmente tenha uma empresa de segurança. Afinal de contas quem vai receber seu dinheiro, processar para depois te entregar, então ter a melhor máquina de cartão é fundamental nesse sentido.

A taxa no débito é 1,29% que é uma excelente taxa, agora no crédito à vista é de 2,79%, sendo que o recebimento é em um 1 dia, já para o parcelado a taxa é de 9,49%, podendo ser parcelado em até 12 vezes.

Essa máquina não aceita link de pagamento, mas está na lista de melhores máquinas de cartão, por isso estamos trazendo exclusivamente para vocês.

4. INFINITEPAY

Entre todas as melhores máquinas de cartão de crédito está a INFINITEPAY, um dos seus diferenciais é que ela disponibiliza um sistema de controle financeiro, além de disponibilizar uma loja online totalmente gratuita para quem é cliente.

Além disso, o design da máquina realmente é muito bonito e se destaca bastante entre as concorrentes, a taxa no débito é de 1,44%, já no crédito a vista é 2,89% com recebimento de 1 dia.

O parcelado é 7,43% que é muito interessante, já que nas outras maquininhas que citamos as taxas eram acima de 9%, então com certeza esse é um bom diferencial.

5. QUERIDONA

Ela é boa máquina, tem um design diferenciado e a taxa no débito é de 1,89%, que é mais alta e no crédito à vista é de 3,89%, o recebimento é em 1 dia também.

Um dos pontos da Queridona ser uma das melhores maquininhas de cartão de crédito é o formato de parcelamento: ela permite em 12 vezes, onde a taxa é de 9,98 %. Também permite parcelar em 18 vezes, mas a taxa é 13,87%.

Parcelar em 18 vezes apesar dos juros é uma boa vantagem, então para o cliente que precisa de fôlego de parcelamento é a melhor maquininha de cartão.

6. BELIVEPAY

Essa máquina também é segura porque faz parte do grupo do PagSeguro, ou seja, é uma maquininha super confiável, considerando que a PagSeguro é incrível nesse mercado.

Suas taxas no débito são de 1,29% para bandeira master e visa ou no PIX, já no crédito à vista é 2,30% para bandeiras master e visa também, para as outras bandeiras precisa conferir as taxas no site da empresa.

Ela promete receber na mesma hora e isso é incrível, porque ajuda muito o empreendedor no fluxo de caixa. As condições no parcelado no Master e visa é de 7,01%, para as demais bandeiras é 7,21%.

Agora essa taxa no crédito torna a BelievePay a melhor máquina de cartão até agora, então com certeza para você empreendedor que precisa de mais atenção nesse sentido de parcelamento é uma boa opção.

E qual maquininha escolher para seu negócio?

Isso depende muito do seu negócio, como vimos existir uma variação grande entre cada maquininha de cartão, nosso intuito aqui foi trazer a melhor máquina de cartão para cada tipo de negócio, porque cada um vende um produto, tem um perfil de consumidor e claro um tipo de valor de mercado.

Diante a esse cenário vale muito analisar e verificar qual faz mais sentido.