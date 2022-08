Como ter sucesso em marketplaces?

Se você é um empreendedor que vende online ou é um cliente fiel desse mercado, já deve ter se deparado com o termo “marketplaces”. Esse canal de vendas é um recurso útil para as empresas e empreendedores, pois ajuda a aumentar as vendas pela internet.

Basicamente, ao contrário do comércio eletrônico, os marketplaces funcionam como shoppings online.

E é um recurso essencial hoje em dia, pois o mercado online vem crescendo nos últimos anos, sugerindo que a transição do comércio eletrônico para os marketplaces pode ser um ponto de virada para as empresas neste mundo digital grande, expansivo e acelerado.

Ou seja, indústrias e até mesmo empresa especializada em pintura de fachada, passam a integrar essa nova realidade. Mas o que é marketplace e como alcançar o sucesso e boas vendas através desse meio?

Neste artigo, vamos esclarecer como o mercado funciona, como lucrar com ele e muito mais, continue lendo este artigo para descobrir.

O que é um marketplace?

Os marketplaces digitais ajudam as empresas a vender seus produtos, crescer e lucrar em um ambiente digital específico que une vendedores e compradores.

Podemos ver um exemplo muito claro em que várias lojas sobreviveram à pandemia enquanto vendiam online, e muitos outros marketplaces surgiram com base nas necessidades da época, como:

Máscaras faciais descartáveis;

Álcool Gel

Produtos desinfetantes.

Enquanto uma empresa que produz máquina envasadora de iogurte, por exemplo, teve que se desdobrar para vender online e não falir.

No entanto, é fato que várias empresas tiveram um crescimento realmente fenomenal e, claro, lojas de todos os tipos de produtos estão lucrando muito com as vendas nesse novo meio.

A verdade é que o mercado de compra e venda mudou e novas tendências e comportamentos de consumo precisam ser adaptados para manter a rentabilidade do negócio.

Em suma, um modelo de marketplace pode ser um site ou aplicativo que funciona como um shopping virtual onde os usuários podem pesquisar e comprar produtos das mais diversas lojas cadastradas no serviço.

Como resultado, os vendedores podem montar sua loja no marketplace e aumentar suas vendas à medida que expandem seu público potencial de clientes.

Mesmo negócios integrados offline, como empresas de logística transporte de cargas, podem lucrar com o ambiente digital.

Em troca desse espaço de vendas, as plataformas normalmente cobram taxas e comissões sobre os pedidos, para que todos os membros desse meio de mercado ganhem.

Qual a diferença entre marketplace e e-commerce?

A principal diferença entre eles é que e-commerce se refere a apenas uma loja, por outro lado, o marketplace se refere a um ambiente digital completo com várias lojas, ou seja, um local virtual integrado, onde vários vendedores oferecem seus produtos.

Para os clientes, não há diferença real no processo de compra que pode não estar relacionada à experiência de compra do consumidor, mas para os empresários é o contrário.

Seja umaempresa de manutenção e recarga de extintores ou uma empresa de brinquedos infantis, a escolha entre as duas pode significar implicações operacionais e comerciais significativas, independentemente do segmento de mercado.

Como garantir o sucesso em marketplaces?

Agora que você já sabe o que é um marketplace, quer saber como é possível ter sucesso?

Seja uma loja de acessórios femininos que está começando a vender online, ou empresas de jateamento com gelo seco que querem expandir seus negócios para além das vendas off line, é essencial seguir alguns passos para alcançar o sucesso nas vendas.

Confira as dicas a seguir:

Planejamento e Pesquisa de Mercado

Para fazer sucesso com as vendas em um marketplace, é fundamental implementar um processo estruturado de planejamento e pesquisa de mercado.

Isso porque, através do planejamento, é possível estabelecer os passos a serem executados de forma estratégica, e com a pesquisa de mercado, é possível planejar em cima do que os clientes mais procuram com seus produtos e serviços.

Esse é o primeiro passo para lucrar nesse mercado online, muito mais importante e eficaz a longo prazo do que pensar em dar descontos e brindes personalizados bloco de anotações, por exemplo.

Visibilidade dos produtos

A escolha do produto depende da estratégia que será empregada.

Por exemplo, se você já possui um negócio de e-commerce e deseja anunciar na plataforma de marketplace, é recomendável dar preferência aos produtos com curva A, que são os produtos com maior faturamento em sua loja virtual.

No entanto, se você tem uma loja física de piso para tenda, por exemplo, e certos produtos como piso de pedra de mármore estão estacionários, principalmente por serem mais caros, uma boa estratégia pode ser anunciá-los no mercado.

Essas plataformas permitem que você trabalhe a preços competitivos e aumente a visibilidade para movimentar o estoque.

Escolha de mercado

Atualmente, o mercado possui uma variedade de opções, tanto generalistas quanto de nicho. Para fazer a melhor escolha, você precisa pesquisar o mercado e entender quais plataformas são melhores para sua marca.

Durante esta etapa, você também deve avaliar a concorrência e entender em quais canais seu público costuma pesquisar e comprar. Esta informação é fundamental para melhorar suas vendas.

Para empresas com um segmento de mercado bem definido, a estratégia mais eficaz é anunciar em canais generalistas e plataformas direcionadas. Diversificar o mercado é sempre a melhor abordagem.

Taxa de comissão para vendas no marketplace

Normalmente, os marketplaces não cobram pela criação de anúncios, apenas uma porcentagem das vendas, um valor chamado de comissão.

Essa taxa varia de acordo com a plataforma, bem como o tipo de anúncio, produto, frete e visibilidade. Este valor deve ser incluído no seu plano financeiro.

Planejamento da estrutura logística

A entrega do produto é um dos aspectos mais importantes do processo de compra do e-commerce. Antes de começar a vender na marca, vale a pena considerar toda a parte logística da sua operação.

Cada marketplace possui regras específicas sobre o assunto. Alguns até oferecem seu próprio serviço de entrega de uma maneira diferente.

Problemas no envio de pedidos podem reduzir drasticamente a relevância da sua loja no funil de vendas. Clientes que não estão satisfeitos com o atraso na entrega das mercadorias, ou não recebem seus pedidos, também podem causar grandes danos à marca.

Portanto, esteja preparado para atender à demanda antes de começar a anunciar. Isso protegerá sua reputação e garantirá que os clientes tenham a melhor experiência de compra possível.

Definição de público-alvo

Assim como você deve pesquisar o mercado, é importante entender o comportamento online de seus clientes.

Algumas perguntas que podem ajudar nesse processo são:

Em quais canais de vendas?

Quais os produtos seus clientes em potencial mais procuram?

Costumam usar as redes sociais ou pesquisar diretamente no Google?

Quais são suas preferências e prioridades?

Quais as maiores necessidades;

Quais as preferências nos métodos de pagamento:

Use essas e outras perguntas para descrever seu público online. Reúna o máximo de informações que contribuam para a confiança de suas campanhas publicitárias e de vendas online.

Organização do estoque

Ter um estoque organizado é essencial para atender as demandas de vendas dentro de um marketplace. Quando você começa a anunciar em novos canais, os pedidos aumentam naturalmente e você precisa estar preparado para isso.

Considere sua cadeia de suprimentos, fornecedores, matérias-primas e tudo o que você precisa para garantir a disponibilidade do produto.

O estoque, de fato, é um dos pontos que afeta diretamente a sua reputação na plataforma. Vender produtos indisponíveis ou entregas atrasadas pode gerar um grande número de críticas negativas para sua loja.

Certifique-se de que a jornada de compra do seu cliente esteja completa e satisfeita com o plano e a organização. Para isso, é ideal ter um sistema de estoque integrado. Nessas situações, a tecnologia é a melhor aliada para manter tudo sincronizado e rodando automaticamente.

Tenha um bom sistema de gestão de estoque que gere informações em tempo real e gere segurança para a quantidade disponível de cada produto em cada mercado.

Publicidade compatível com a plataforma

As fichas de dados dos produtos são tão importantes quanto as fotos publicitárias e fotos de eventos corporativos e confraternizações. Um cadastro ideal que se adeque às regras e detalhes da plataforma garante maior visibilidade e evita revisão e suspensão.

Quanto mais detalhada for as informações, mais interessante será o seu anúncio. Você precisa pensar no cliente, não apenas no aspecto técnico.

De forma geral, o padrão mais adequado deve conter: nome do produto + marca + tipo + cor + referência. Além disso, é importante analisar se o mercado possui limite de palavras para que o título não fique truncado.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Preis_King por Pixabay