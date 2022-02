BYD Brasil entrega veículo elétrico e5 para PM de São José dos Campos

Oito unidades do modelo serão utilizadas pela Polícia Militar local

para realizar a segurança na região

A BYD Brasil ampliou a parceria com a prefeitura de São José dos Campos. A empresa entregou oito modelos do sedan elétrico e5 que serão utilizados pela Polícia Militar no Projeto Atividade Delegada. A cerimônia oficial de entrega ocorreu hoje e reuniu diversas autoridades e convidados, como o prefeito da cidade, Felício Ramuth e o comandante do Policiamento do Interior 1 no Vale do Paraíba, cel PM Rodrigo Arena, além do diretor de Vendas da BYD Brasil, Henrique Antunes, e do diretor Institucional da BYD, Marcello Schneider.

Projeto Atividade Delegada

O projeto Atividade Delegada é um convênio firmado entre Estado e município, permitindo aos policiais militares trabalharem de forma remunerada em seus dias de folga, fardados, com viaturas e acessórios que utilizam em suas funções diárias, nas áreas de interesse da sociedade.

Felício Ramuth, prefeito de São José dos Campos

“Hoje é um dia muito especial. Nossas Guardas Civil e Municipal já trabalham com os veículos BYD há mais de três anos. E o desempenho vem sendo incrível, tanto que levamos essa parceria para a Polícia Militar. E, a partir de hoje, esses veículos são sustentáveis e 100% elétricos“, destaca Felício Ramuth, prefeito de São José dos Campos.

Prefeito Felício Ramuth (esq.) com Henrique Antunes, diretor de Vendas da BYD Brasil-Foto:Divulgação

BYD e5

Com autonomia de até 300km, o BYD e5 servirá como apoio ao policiamento ostensivo e também nos projetos Patrulha do Sossego Público e Vizinhança Solidária. Além disso, auxiliará no atendimento aos moradores da cidade localizada no Vale do Paraíba.

BYD

“A BYD já entregou mais de 30 automóveis por meio dessa parceria com o município de São José dos Campos. Esse contrato começou há mais de três anos e ainda temos outros dois anos de vigência. Hoje, são mais oito viaturas elétricas entregues, que serão utilizadas pela Polícia Militar da região e ficarão à disposição da sociedade”, destacou Henrique Antunes, diretor de Vendas da BYD Brasil. Na última terça-feira, a BYD Brasil entregou uma unidade do mesmo modelo à Polícia Militar de Piracicaba.

Sedã elétrico BYD e5

O sedã elétrico BYD e5 tem comercialização exclusiva para o segmento de frotistas (B2B). Dispõe de motor de 217,5 cv e 31,6 mkgf de torque e baterias de fosfato de ferro lítio com capacidade de 47,5 kWh, que podem ser totalmente recarregadas em até 1h30min. Entre os principais equipamentos de série traz dois airbags, controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa, volante multifuncional, revestimento de bancos em couro sintético, faróis de neblina, luzes de posição led e rodas de alumínio aro 16.

BYD Brasil

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos, em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos. Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4). A empresa também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: Em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. Além disso, a BYD comercializa no Brasil empilhadeiras, vans, caminhões, furgões e automóveis, todos totalmente elétricos e não poluentes. Mais recentemente, devido à pandemia da Covid-19, a empresa também está vendendo máscaras descartáveis no país. Em abril de 2021, a BYD Brasil passou a integrar o Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Em novembro de 2021, deu o primeiro passo para o início da comercialização dos automóveis de passeio no país, com a apresentação do modelo SUV Tan EV e a nomeação da EuroBike como a primeira concessionária de automóveis elétricos da marca no Brasil.