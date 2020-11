MDR investe R$ 45,1 milhões em sistema de macrodrenagem em Jacareí (SP)

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) entregou, nesta quarta-feira (11), sistema de macrodrenagem na região do Vale do Córrego Turi, em Jacareí (SP). A obra contribuirá para a prevenção de enchentes e alagamentos no município e deve beneficiar 17 mil pessoas. Para o empreendimento, o Governo Federal investiu R$ 45,1 milhões, sendo que R$ 15,8 milhões foram repassados desde o início do ano passado.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho

A obra vai proporcionar um aumento em 10% na capacidade de tratamento do esgoto da cidade paulista. “São obras que foram iniciadas há algum tempo e que o governo Bolsonaro aportou recursos para a conclusão. Estamos revitalizando a Bacia do Rio Paraíba do Sul e, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade de vida da população”, apontou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que acompanhou a cerimônia de entrega.

Macrodrenagem

O empreendimento inclui serviços de implantação de coletor tronco de esgotos e de reservatórios de detenção, canalização de córrego, pavimentação, paisagismo e reurbanização da área. Para a drenagem, o projeto prevê a execução de três piscinões nos bairros Jardim Pitoresco, Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes para reduzir a possibilidade de enchentes e alagamentos.

Investimentos

Desde janeiro, mais de R$ 483,2 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram repassados pelo MDR para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo País. Outros R$ 739 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Atualmente, a carteira de obras e projetos da Pasta no setor – contratos ativos e empreendimentos em execução ou ainda não iniciados – é de R$ 27,7 bilhões para financiamentos e de R$ 19,6 bilhões para o Orçamento Geral da União.

Foto: Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)