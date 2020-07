Games que combinam diversão e informação

Professores do Ensino Médio sugerem jogos que ensinam de maneira divertida

É difícil fugir das telas durante o período da pandemia, já que entre aulas on-line, filmes, seriados e games, a TV, o smartphone e o computador ganharam ainda mais relevância.

Assim, os jogos de videogame deixaram de ser apenas entretenimento e já trazem experiências ricas para os jogadores. Com histórias complexas e cenários imersivos, diversos títulos ensinam sobre História, Geografia, Biologia, por exemplo, trazendo uma boa maneira de se divertir e aprender durante o período de descanso.

Confira algumas sugestões de games:

Civilization VI

Desenvolvido pela Firaxis e 2K Games, o jogo que é sucesso na categoria de estratégia traz diversas civilizações que podem ser administradas conforme a vontade do jogador. A sexta edição, lançada em 2016, é a recomendação do professor de Física do Colégio Marista Paranaense, Raul Alonso Monteiro de Castro.

“Eu recomendo bastante o Civilization VI, pois para aprender História é fantástico. Cada civilização foi muito bem estudada e pensada em cada época em que se passa o jogo, e ainda é possível jogar com pessoas do Brasil”, explica.

Zoo Tycoon

O professor de Biologia do Colégio Marista Paranaense, Guilherme de Oliveira, sugere um game que reúne estratégia e biologia. A proposta do jogo está em criar, administrar e manter um zoológico. “O jogador aprende sobre diversidade animal e meio ambiente, uma vez que ganha conhecimento sobre cada espécie que adquire para seu zoológico e do tipo de recinto que deve fornecer ao animal”, comenta. Os desafios do jogo também trabalham um pouco sobre bem-estar animal, porque é possível oferecer alimentação, limpeza e cuidado aos animais. Ainda trabalha uma parte de administração e matemática, pois o jogador tem o controle do gerenciamento financeiro e das atrações do zoológico.

Valiant Hearts: The Great War

Desenvolvido pela Ubisoft Montpellier, o jogo acontece durante a Primeira Guerra Mundial. Longe dos campos de batalha, os principais personagens (um belga, uma alemão, um norte-americano e um francês) enfrentam desafios que não envolvem tiros e lutas, mas trazem o aspecto mais sensível e emmocional de um período de guerra. Por seguir os acontecimentos da Guerra de forma cornológica, é uma ótima maneira de estudar o período de uma forma diferente.

Minecraft

Aclamado pela crítica, o sucesso de Minecraft chegou até o âmbito educacional, já que a plataforma também ganhou uma versão educativa. No mundo de blocos, o jogador precisa cooperar ou competir para se manter vivo, conseguir recursos e evoluir. As infinitas possibilidades estimulam a criatividade e a capacidade de resolver problemas.

Rede Marista de Colégios

Sobre a Rede Marista de Colégios: A Rede Marista de Colégios (RMC) está presente no Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e São Paulo com 18 unidades. Nelas, os mais de 25 mil alunos recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em www.colegiosmaristas.com.br.