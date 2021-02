4 esportes alternativos para sair da rotina da academia

Se você é do tipo que gosta de se aventurar pela natureza ou em modalidades mais radicais, esportes alternativos podem ser a opção ideal

Praticar exercícios físicos é essencial para manter a atividade do corpo e da mente, além de ser um ótimo remédio para boas noites de sono, diminuição da ansiedade e melhora na concentração. Afinal, o corpo humano não é feito para permanecer longas horas parado na frente do computador trabalhando – a longo prazo, ficar sem exercícios físicos pode afetar todo o funcionamento do corpo e causar doenças crônicas.

Que tal começar a praticar um esporte considerado alternativo para se exercitar? Nem sempre a pessoa que está com vontade de começar a praticar algum exercício tem vontade ou até disposição para frequentar uma academia, pois a rotina pode se tornar entediante com o passar do tempo e nem sempre esportes como natação, futebol ou vôlei, por exemplo, são atrativos. Os esportes alternativos vêm para alterar esse quadro e trazer mais opções para praticar, sem sentir o peso da rotina.

Um dos esportes alternativos mais procurados por novos praticantes e atletas é o trike, que é muito parecido com o carrinho de rolemã e vai te fazer lembrar da sua infância: trata-se de um triciclo com um pneu de bicicleta na frente e rodas tipo de kart na parte de trás. O esporte surgiu na Nova Zelândia e está se popularizando no Brasil e no mundo, e está mais vinculado a esportes radicais, praticando-se manobras em alta velocidade descendo ladeiras.

O airsoft também tem sido muito procurado por brasileiros. Trata-se de um jogo muito parecido com o paintball, com uma simulação de combate armado com pistolas airsoft, que são as armas utilizadas no jogo – e que são não letais. Da mesma maneira que o paintball, há uma zona de conflito em que os participantes se dividem em grupos para a batalha.

O trekking, por sua vez, é para quem gosta de trilhas e caminhadas pela natureza, o que é ótimo para se praticar no Brasil, com trilhas em montanhas para conhecer vistas maravilhosas e praias paradisíacas. E o trekking também pode se juntar à canoagem, mountain bike, escalada e slackline, para quem quer se aventurar ainda mais nas melhores paisagens naturais que o nosso país proporciona.

Para quem gosta de saltos e escaladas, o parkour é o esporte perfeito. Esta modalidade se tornou muito popular nos últimos anos com vídeos na internet e pode ser praticada literalmente em qualquer lugar. Seja qual for a modalidade esportiva que você escolher para praticar, o que importa é se divertir e ainda manter o corpo em movimento!

Foto:Divulgação