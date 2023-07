Numa realização da Prefeitura Municipal e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, começa, na próxima quarta-feira (19), o 1° Festival de Música de São José dos Campos. O evento prossegue até o dia 30 de julho, com uma extensa programação em comemoração ao aniversário da cidade.



As apresentações são gratuitas e voltadas para todas as idades. A reserva de ingressos será necessária apenas para os espaços fechados. Nos demais locais, basta chegar e apreciar a boa música.

O festival contará com edições especiais dos projetos Cena de Mulher, Bar de Quinta, Jazz no Galpão, Blues no Municipal, Cine Rock e apresentações da Orquestra Joseense, que tocará ao lado da banda Clínica Rock.



Também fazem parte da programação a Mostra Sons da Infância, Mostra de Novas Composições e o Circulação Musical, com a participação de artistas selecionados por meio de editais. A relação destas apresentações será divulgada em breve.

Além de contribuir para a difusão e valorização da música e dos artistas regionais, o festival oferecerá ao público uma programação diversificada e de qualidade, movimentando os setores da cultura e da economia.



Programação

Quarta (19), às 20h | Palco do Arquivo

Cena de Mulher especial Rita Lee Convidadas Luana Camarah, Leila Rachid, Lilian Perez, Bidu Sous, Eliane Pescara, Eliane Vieira, Carol Costa e Banda Cena de Mulher



Quinta (20), às 20h | Palco do Arquivo

Bar de Quinta, Funmilayo Afrobeat Orquestra



Sexta (21), às 20h | Palco do Arquivo

Jazz no Galpão, Bocato e Anderson Della Vechia



Quinta (27), às 20h | Teatro Municipal (ingressos aqui)

Blues no Municipal, Omar Coleman



Sexta (28), às 20h | Palco do Arquivo

Cine Rock, 5 Bandas de Rock



Sábado (29), às 19h | Teatro Municipal(ingressos aqui)

Orquestra Joseense e Banda Clínica Rock



Domingo (30), às 10h | Parque Vicentina Aranha

Orquestra Joseense e Banda Clínica Rock



Endereços:

Palco do Arquivo Av. Olivo Gomes, 100 – Santana

Teatro Municipal Rua Rubião Júnior, 84 – Centro

Parque Vicentina Aranha R. Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 – Vila Adyana

1° Festival de Música de São José dos Campos