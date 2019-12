Mario de Oliveira entrevista Justin Amash

Todos sabemos que nosso sistema político está “quebrado” – mas e se isso não for verdade? Alguns dizem que republicanos e democratas constituem uma indústria de grande sucesso que conspirou para acabar com a concorrência, reprimir reformas e afastar o país. Então, o que você vai fazer sobre isso?

Mario de Oliveira: Algumas semanas atrás, o congressista do Michigan Justin Amash anunciou que estava deixando o Partido Republicano para se tornar independente.

Justin AMASH : Eu tenho preocupações com o Partido Republicano há vários anos. Eu tive preocupações com o sistema do partido em geral.

Mario de Oliveira: Amash disse que o rancor partidário em Washington era demais e contraproducente.

AMASH: Acho que realmente precisamos que o povo americano se levante e diga: “Ei, já basta. Tivemos isso com essas duas partes tentando atrapalhar seu absurdo partidário em nossas gargantas. ”

Por isso, pensamos que você gostaria de ouvir o episódio seguinte que lançamos no outono passado, pouco antes do dia das eleições. Porque, mesmo que o próximo grande dia das eleições seja daqui a 15 meses, não parece que é amanhã? O episódio é chamado de "Duopólio Oculto da América".

Mario de Oliveira: imagine uma indústria gigantesca dominada por apenas uma ou duas empresas. Na verdade, você não precisa imaginar. O Google possui mais de 90% do mercado global de mecanismos de busca. Portanto, não é um monopólio, mas é bem próximo. Tais casos são raros; mas não tão raro é o duopólio: quando duas empresas dominam um setor. Como Intel e AMD em processadores de computador. Boeing e Airbus em aviões a jato. Os tubarões e os jatos , na indústria das gangues ficcionais dos anos 50. Mas certamente o duopólio mais famoso é este:

COMÉRCIO VELHO DE COQUE : “Não há nada como uma Coca-Cola, nada como uma Coca-Cola”

ANTIGO PEPSI COMERCIAL : As pessoas que pensam jovens dizem: “Pepsi, por favor.”

A rivalidade entre Coca-Cola e Pepsi-Cola remonta ao século XIX. A coca-cola era dominante há muito tempo, mas nas décadas de 1970 e 80, a Pepsi ganhou terreno e comercializou bastante para consumidores mais jovens:

Michael JACKSON (para sintonizar ” Billie Jean “): Você é a geração da Pepsi. Coma e sinta a emoção do dia. E sinta o caminho da Pepsi.

Mario de Oliveira: a pesquisa interna da Coca – Cola descobriu que a maioria das pessoas – mesmo os funcionários da Coca-Cola – preferia a Pepsi . Em 1985, eles abandonaram sua receita clássica em favor da “New Coke”, que tinha um gosto mais parecido com a Pepsi. Isso não funcionou tão bem.

COMÉRCIO VELHO DE COKE : Sou Don Keough , presidente da empresa Coca-Cola . Quando trouxemos o novo sabor da Coca-Cola, sabíamos que milhões prefeririam. E milhões fazem. O que não sabíamos era quantos milhares de vocês telefonariam e escreveriam pedindo para trazer de volta o sabor clássico da Coca-Cola original.

Mario de Oliveira: A Coca-Cola acabou se livrando da New Coca. E, apesar do flip-flop – ou talvez por causa disso, e a mídia gratuita atendida? De qualquer forma, a Coca-Cola recuperou o primeiro lugar. Hoje, mesmo quando o consumo de refrigerante diminui, a rivalidade continua , com as duas empresas adicionando sucos, chás e águas a seus portfólios. Você pode fazer essas grandes aquisições quando tiver muito dinheiro disponível, quando for uma das duas empresas que compartilham um mercado enorme. E há outra vantagem em ser metade de um duopólio: autoperpetuação. Isso foi abordado amplamente na mídia durante as chamadas “guerras com cola”.

DOCUMENTÁRIO : A “guerra” é boa para os dois.

DOCUMENTÁRIO : Acredito que a Coca-Cola e a Pepsi juntas nesta Guerra de Cola há décadas , na verdade , se ajudam a vender uma enorme quantidade de produtos.

Mario de Oliveira: Existem muitas razões pelas quais existem duopólios, e elas não são necessariamente todas sinistras. No capitalismo, a escala é realmente importante: existem todos os tipos de vantagens em ser grande, o que leva as grandes empresas a ficarem ainda maiores, devorando em tamanho menor

empresas e ditando essencialmente as regras de seu mercado. Nem todo mundo gosta dessa tendência. Em muitos setores, há um forte apetite por uma escala menor, para mamãe e papai, indie e artesanal. Mas vamos ser honestos: essa ideia de menor escala é fofa, mas não está vencendo. O que ganha é domínio. Indústrias inteiras dominadas por apenas alguns gigantes. Já demos alguns exemplos de uma variedade de indústrias, mas há outro duopólio, poderoso, que você provavelmente nem pensa como um setor. De que duopólio estou falando? Vou te dar algumas pistas. Vamos voltar ao que acabamos de discutir sobre duopólios. São grandes instituições que aproveitam seu tamanho para ficarem ainda maiores:

PBS : Estou conversando com consultores de ambos os lados, muitos dos quais fazem isso há muito tempo, e nunca viram essa quantia em dinheiro.

Mario de Oliveira: Como dissemos, nem todo mundo gosta dessa tendência, mas a oposição não está vencendo:

HOMEM : Eu gostaria de ver mais concorrência. A competição faz um produto melhor.

Mario de Oliveira: E isso deixa uma indústria inteira administrada por apenas dois gigantes:

Chelsea CLINTON : Senhoras e senhores, minha mãe, meu herói e nosso próximo presidente …

Ivanka TRUMP : Eu não poderia estar mais orgulhoso hoje a noite para apresentar a você e a toda a América, meu pai e nosso próximo presidente …

CLINTON: Hillary Clinton .

TRUMP: Donald J. Trump .

Mario de Oliveira: Surpreende você ouvir nosso sistema político caracterizado como uma indústria? Surpreendeu esse cara:

Michael PORTER: Absolutamente nunca pensei nisso nesses termos.

Mario de Oliveira: E esse é Michael Porter , o estrategista de negócios mundialmente famoso.

PORTER: E no centro disso está o que chamamos de duopólio.

Mario de Oliveira: Comparando nosso sistema político a algo como Coca-Cola e Pepsi – isso não pode estar certo, pode? Não, diz Porter: é pior que isso. A Coca-Cola e a Pepsi não controlam seu mercado tão completamente quanto os republicanos e democratas.

PORTER: Então você vê, mesmo em refrigerantes, temos muitos novos concorrentes. Embora a Coca-Cola e a Pepsi sejam tão grandes, elas realmente não dominam.

Mario de Oliveira: De fato, a Coca-Cola e a Pepsi controlam apenas cerca de 70% do mercado de refrigerantes. Pelo menos eles têm que se preocupar com a aliança Dr. Pepper-Snapple. Visto que republicanos e democratas? Você pode levar todos os libertarianos e independentes, o Partido Verde, o Partido das Famílias Trabalhadoras, o Partido Delta Americano e o Partido Pirata dos Estados Unidos – o que é real – você os junta todos juntos, e eles nem se aproximam do Dr. Pimenta. Por décadas, ouvimos de ambos os lados do corredor que Washington está “quebrado”.

Barack OBAMA : Washington está quebrado

Donald TRUMP : Nosso país está com sérios problemas.

John MCCAIN : Este sistema está quebrado.

Elizabeth WARREN : Não está funcionando. Washington não está funcionando.

Joe BIDEN : Washington agora está quebrado.

Rob WITTMAN : Sr. Orador, Washington está quebrado!

Mario de Oliveira: Mas e se a idéia de Washington é apenas uma linha?

COMÉRCIO VELHO DE COOK : Gostaria de ensinar o mundo a cantar…

Mario de Oliveira: Talvez até um slogan que a indústria aprove?

COMERCIAL DE BOLO VELHO :… em perfeita harmonia…

Mario de Oliveira: Sim, e se eles estão apenas vendendo e nós estamos comprando? E se não estiver quebrado?

Katherine GEHL: A idéia central aqui é que Washington não está quebrado. De fato, acontece que Washington está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer.

Mario de Oliveira: Era uma vez uma empresa de laticínios em Wisconsin chamada Gehl Foods.

GEHL: Meu nome é Katherine Gehl .

Mario de Oliveira: Katherine Gehl era o CEO da empresa. Foi fundada há mais de um século por seu bisavô. Durante anos, a Gehl Foods vendeu os itens lácteos padrão: manteiga, leite, sorvete. Na década de 1960, eles entraram em pudins e molhos de queijo. E, mais recentemente, a Gehl Foods continuou acompanhando os tempos.

GEHL: Fabricação de alimentos de alta tecnologia.

Mario de Oliveira: Significado: processamento e embalagem assépticos com baixo teor de ácido, usando robôs . O que cria alimentos estáveis ​​nas prateleiras sem o uso de conservantes. O processo também é útil para produtos como shakes para perda de peso e bebidas de café gelado. Sob Katherine Gehl, a Gehl Foods tinha mais de 300 funcionários e faturava quase US $ 250 milhões por ano em vendas. Mas: havia muitos desafios. Por quê? Porque a indústria de alimentos é incrivelmente competitiva. Existem novos concorrentes o tempo todo; Além disso, novas tecnologias e novas preferências do consumidor. Então, para traçar um caminho a seguir, Gehl se voltou para um dos consultores mais aclamados do mundo.

PORTER: Sou Michael Porter, professor na Harvard Business School e trabalho a maior parte do tempo em estratégia e competitividade.

Mario de Oliveira: Porter está no começo dos anos 70. Como estudante de graduação, estudou engenharia aeroespacial e mecânica, depois obteve um MBA e um Ph.D. em economia empresarial. Então ele entende os dois sistemas e como as coisas são feitas dentro desses sistemas. Ele escreveu livros de referência chamados Competitive Strategy e On Competition ; ele é citado mais do que qualquer outro estudioso da área. Ele é mais conhecido por criar uma estrutura popular para analisar a competitividade de diferentes setores.

PORTER: A estrutura que apresentei há muitos anos diz que existem essas cinco forças.

Mario de Oliveira: Essas cinco forças ajudam a determinar o quão competitivo é um determinado setor. As cinco forças são: a ameaça de novos participantes; a ameaça de produtos ou serviços substitutos; o poder de barganha dos fornecedores; o poder de barganha dos compradores; e rivalidade entre os concorrentes existentes. Ainda não estamos lá, mas se você quiser avançar e considerar como essas forças se aplicam ao nosso sistema político, direi novamente: a ameaça de novos participantes; a ameaça de produtos ou serviços substitutos; o poder de barganha dos fornecedores; o poder de barganha dos compradores; e rivalidade entre os concorrentes existentes. De qualquer forma, você pode ver por que alguém como Katherine Gehl, CEO de uma empresa de alimentos centenária, pode querer trazer alguém como Michael Porter para descobrir o que fazer a seguir.

GEHL: Foi um exercício clássico de estratégia de negócios.

Mario de Oliveira: Agora, Gehl, além dos negócios da família, tinha outro interesse permanente: política.

GEHL: Sim, eu certamente me mudei na classificação partidária.

Mario de Oliveira: Durante o ensino médio, ela era republicana. Com o tempo, ela se afastou para a esquerda.

GEHL: Na verdade, minha filha, quando tinha seis anos, veio até mim e disse: “Mamãe, eu acho que sou um Depublican ou talvez um Remocrat.” E acho que isso dá uma boa noção de onde as coisas estão em nossa casa.

Mario de Oliveira: Em 2007, Gehl ingressou no comitê nacional de finanças da campanha presidencial de Barack Obama . Ela se tornou uma das principais arrecadadoras de fundos. Alguns anos após a eleição de Obama, Gehl ingressou no conselho de uma organização governamental chamada Overseas Private Investment Corporation , que ajuda empresas americanas a fazer negócios em mercados emergentes.

GEHL: E eu estava prestando muita atenção ao que estava acontecendo em Washington, DC

Mario de Oliveira: E Gehl não gostou do que viu em Washington, DC. Ela não gostou nem um pouco.

GEHL: Ficou realmente claro para mim que essa luta não era para resolver problemas para o povo americano – essa luta era sobre uma parte vencendo a outra e que as partes estavam mais comprometidas com isso do que realmente resolver problemas ou criar oportunidades. Eventualmente, eu entendi que não importava quem nós elegemos. Não importava a qualidade dos candidatos. Uma vez que ficou claro para mim que era um problema de sistemas, deixei de investir meu tempo em busca do próximo grande candidato e voltei os olhos para as estruturas fundamentais de causa raiz no sistema político que praticamente garantem que, como eleitores, somos perpetuamente insatisfeito.

Mario de Oliveira: Então ela começou a arrecadar dinheiro para organizações não-partidárias trabalhando em prol da reforma política.

GEHL: E uma das coisas que ficou clara é que não havia tese para investimento em reforma política e inovação.

Mario de Oliveira: Em outras palavras, as pessoas não queriam dar dinheiro para organizações não-partidárias que trabalham em prol da reforma política. Eles só queriam dar dinheiro aos partidos políticos e seus candidatos. De fato, Katherine Gehl descobriu que os doadores em potencial dificilmente acreditavam que existia uma reforma política apartidária. Foi assim que eles estavam condicionados a ver o sistema político através de uma lente bipartidária. Foi nessa época que Katherine Gehl começou a se reunir com Michael Porter. Ela o levou à Gehl Food para ajudar a descobrir a estratégia da empresa no futuro, tendo em mente suas cinco forças famosas sobre a competitividade da indústria: novos rivais, rivalidades existentes, produtos substitutos, poder do fornecedor e poder do cliente.

GEHL: E enquanto estivemos nessa estratégia, eu sempre defendia Michael: “Uau, como estamos analisando esse setor de produção de alimentos assépticos e de baixo patrimônio – que é o negócio em que eu estava – todos esses ferramentas são diretamente aplicáveis ​​à análise dos negócios da política. ”

PORTER: E, francamente, eu não sabia quase nada sobre política. Mas quanto mais eu ouvia e mais conversávamos, mais ficava claro que realmente precisávamos dar uma nova olhada aqui.

GEHL: Estava fora desse crisol analisar uma estratégia de negócios tradicional e, ao mesmo tempo, dedicar tanto tempo à reforma e inovação políticas, que ficou claro que a política era uma indústria, a indústria estava prosperando e que todos as ferramentas da análise de negócios convencional eram aplicáveis ​​aqui.

PORTER: E é aí que olhar para isso como uma indústria começa a fornecer alguma energia.

Mario de Oliveira: Então você chegou à conclusão de que a política é uma indústria, bem como muitas das outras indústrias que você estudou ao longo de sua carreira. Você realmente nunca pensou nisso nesses termos antes?

PORTER: Absolutamente nunca pensei nisso nesses termos. Sempre pensamos na política como uma instituição pública. Que as regras foram de alguma forma codificadas no estado de direito e em nossa Constituição. Mas o que vimos é que a política é realmente sobre a competição entre atores em grande parte privados. E esses atores são – no centro disso está o que chamamos de duopólio.

GEHL: O duopólio: republicanos e democratas.

PORTER: E essa competição foi meio que estruturada em torno de um conjunto de práticas e regras e, em alguns casos, políticas que foram criadas ao longo do tempo, em grande parte pelos próprios atores. Na verdade, os fundadores deixaram muito espaço em termos de como o encanamento real funcionaria. Mas foi interessante – vários de nossos fundadores realmente expressaram um profundo medo de que as partes assumissem o controle.

GEHL: De fato, John Adams disse a certa altura: “Não há nada que eu tema tanto quanto uma divisão da República em dois grandes partidos, cada um organizado sob seu líder e medidas concertadas em oposição um ao outro”. E se você dê uma olhada no discurso de despedida de George Washington , que ele escreveu em 1796, ele fala sobre perigos que podem vir à frente da República no futuro. E ele se concentra especificamente em dois. Um é influência estrangeira e o outro é partidarismo. O outro perigo é a formação de partidos fortes.

Mario de Oliveira: Tendo chegado à conclusão de que o sistema político operava mais como uma indústria tradicional do que como uma instituição pública, Katherine Gehl e Michael Porter expuseram suas idéias em um relatório da Harvard Business School. É chamado de ” Por que a concorrência na indústria política está falhando nos Estados Unidos “. Quando você lê o jornal, logo ali, em “Principais descobertas”, está esta frase, em letras vermelhas brilhantes: “O sistema político não está quebrado. Está fazendo o que foi projetado para fazer. ”Em outras palavras, não foi por acaso que a política se tornou autossustentável, autônoma e egocêntrica. Eles eram o time azul e o time vermelho – como Pepsi e Coca-Cola.

GEHL: Essencialmente, eles dividiram uma indústria inteira em dois lados.

PORTER: E acabamos vendo que não eram apenas as partes competindo. É que eles criaram influência e, de certa forma, capturaram os outros atores da indústria.

GEHL: Então você tem consultores de mídia e políticos, lobistas, candidatos e políticas, todos divididos em um dos dois lados.

PORTER: O que você vê é , o sistema foi aperfeiçoado ao longo do tempo.

GEHL: Para o benefício de organizações privadas que buscam ganhos, nossos dois partidos políticos e seus aliados da indústria: o que juntos chamamos de complexo político-industrial.

PORTER: E essa indústria tornou muito, muito difícil de jogar, se você não estiver jogando.

Mario de Oliveira: Como a indústria política se compara em tamanho e escopo – dólares, funcionários diretos e indiretos, penetração e influência, digamos – a outras indústrias que você estudou? Indústria farmacêutica, indústria automobilística e assim por diante.

PORTER: Bem, é uma ótima pergunta e fizemos um enorme trabalho nisso. É muito difícil conseguir o que eu chamaria de resposta completamente definitiva e abrangente. Estimamos que, no mais recente ciclo eleitoral de dois anos, a receita total do setor foi de aproximadamente US $ 16 bilhões. Esta não é a maior indústria da economia, mas é substancial.

Mario de Oliveira: Uma coisa seria se essa grande indústria estivesse agregando valor aos seus clientes – que supostamente somos nós, cidadãos. Mas Gehl e Porter argumentam que a indústria política é muito melhor em gerar receita para si mesma e criar empregos para si mesma, enquanto trata seus clientes com algo próximo ao desdém. Como a indústria da TV a cabo com esteróides. E os números confirmam seu argumento. A satisfação do cliente com a indústria política está em níveis históricos baixos . Atualmente, menos de um quarto dos americanos afirma confiar no governo federal. Em termos de popularidade, está abaixo de todos os setores privados. Isso inclui os setores de saúde e farmacêutico, o setor de aviação – e, sim, a TV a cabo.

GEHL: Geralmente, nos setores em que os clientes não estão satisfeitos e os participantes do setor estão indo bem, você verá um novo participante. Você verá uma nova empresa entrar em atividade para atender esses clientes.

Mario de Oliveira: Uma nova empresa como … Netflix ou Hulu ou Amazon Prime ou Sling TV ou – bem, você entendeu.

PORTER: Então, no mundo de hoje, a maioria dos eleitores diz em pesquisas que preferiria ter um independente. Portanto, em um setor normal, você teria um concorrente totalmente novo, que seria independente para atender a essa necessidade não atendida.

GEHL: E ainda na política, não vemos novos participantes, além de democratas e republicanos. Então porque é isso? Bem, verifica-se que nossos partidos políticos trabalham bem juntos em uma área específica, e que, na verdade, está conspirando juntos, ao longo do tempo, nos bastidores, para criar regras e práticas que essencialmente erguem barreiras à entrada, maneiras de impedir a concorrência.

Mario de Oliveira: Em seu relatório, Gehl e Porter identificam as “cinco entradas principais para a competição política moderna: candidatos, talento de campanha, dados de eleitores, fornecedores de idéias e lobistas”. Aqui está o que eles escrevem: “Cada vez mais, tudo o que é necessário para administrar uma empresa moderna campanha e governo estão ligados ou fortemente influenciados por um partido ou outro, incluindo grupos de reflexão, dados de eleitores e talento. ”

Porter: Então, basicamente, o que aconteceu é que os partidos agora dividiram os principais insumos da competição política. E se você não é republicano ou democrata, pode encontrar até mesmo um gerente de campanha, muito menos obter os melhores dados atualizados dos eleitores e as melhores análises e assim por diante.

Mario de Oliveira: Não basta monopolizar o mecanismo de campanha. Gehl e Porter argumentam que a indústria política cooptou essencialmente a mídia, que divulga suas mensagens gratuitamente.

Sean HANNITY : Isso ajuda Donald Trump hoje à noite. Este é um grande começo para o final do que tem sido uma caça às bruxas.

Chris MATTHEWS : O homem na Casa Branca está se comportando agora como um personagem daquele velho programa de detetive Columbo.

Mario de Oliveira: Talvez o mais importante seja que os dois partidos manipulam o sistema eleitoral contra possíveis desreguladores. As regras que eles estabelecem permitem primárias partidárias, distritos congressistas com várias ordens e eleições vencedoras.

GEHL: Portanto, cada lado do duopólio – republicanos e democratas – e os jogadores que jogam para essas equipes efetivamente têm trabalhado ao longo do tempo para melhorar a sorte de seus próprios lados. Mas, coletivamente, eles também se uniram para melhorar a capacidade da indústria como um todo de se proteger da nova concorrência, de terceiros que poderiam ameaçar os dois lados do duopólio.

PORTER: Nesse setor – porque é um duopólio protegido por essas enormes barreiras à entrada – essencialmente o que as partes fizeram foi que elas foram muito, muito espertas. Eles não competem frente a frente pelos mesmos eleitores. Eles não estão competindo pelo meio.

GEHL: É provável que tenhamos um centro muito mais poderoso, um grupo de moderados muito mais poderoso do que o nosso duopólio atual demonstra.

PORTER: O que eles entendida é , competindo para o meio é uma espécie de competição destrutiva. É uma espécie de competição de soma zero. Então os partidos dividiram os eleitores e meio que ignoraram os do meio. Porque eles não precisam se preocupar com eles, porque se o eleitor do meio estiver infeliz, como a maioria dos eleitores do meio está hoje na América, o que eles podem fazer?

GEHL: A única coisa que um partido precisa fazer para prosperar, para vencer a próxima eleição, é convencer o público de que eles são muito menos odiados do que a outra escolha que o eleitor tem quando vai à votação. O que significa que isso dá a essas duas empresas, essencialmente – os democratas e os republicanos – o incentivo para priorizar outros clientes.

PORTER: E o cliente-alvo, de cada lado, são os interesses especiais e os partidários. E eles recebem muitos recursos e muitas contribuições de campanha, e enormes quantidades de dinheiro de lobby para tentar obter apoio com o que quer que sejam essas necessidades partidárias ou de interesse especial.

GEHL: Agora existe toda uma indústria política que avança, independentemente de essa indústria realmente resolver problemas para o povo americano.

PORTER: Então o que aconteceu é que o fosso ou as barreiras para entrar neste setor e proporcionar um tipo diferente de competição foram construídos a alturas enormes, o que permitiu que as partes estruturassem a natureza da rivalidade entre si de uma maneira que realmente maximiza seu benefício, para eles, como instituições, mas na verdade não serve ao interesse público.

Mario de Oliveira: Bem, isso é deprimente, não é? Perspicaz, talvez, mas deprimente, no entanto. Então, Katherine Gehl e Michael Porter têm alguma idéia brilhante para resolver o problema?

GEHL: Sim.

PORTER: Sim.

GEHL: Sim.

PORTER: Sim.

GEHL: Ah, sim.

PORTER: Oh, meu Deus.

Mario de Oliveira: O estrategista de negócios Michael Porter e a CEO e reformista política Katherine Gehl argumentam, em um relatório da Harvard Business School, que nosso sistema político foi transformado em um setor sem concorrência real. Os principais beneficiários do setor são ele próprio e seus muitos participantes auxiliares, incluindo a mídia.

PORTER: Mas a grande maioria dos americanos, que estão em algum lugar no meio, está se sentindo muito, muito descontente.

Mario de Oliveira: A falta de competição vigorosa, argumentam eles, permitiu que democratas e republicanos construíssem bases políticas diametralmente opostas, bastante estreitas e extremamente partidárias.

GEHL: Então, anos atrás, criamos primárias partidárias para realmente tirar a seleção de um candidato dessa “sala dos fundos cheia de fumaça” e dar a seleção do candidato do partido aos cidadãos. Então isso foi projetado para dar mais controle aos cidadãos. Acontece que teve um efeito muito prejudicial sobre a concorrência e aumentou o poder das partes.

Mario de Oliveira: E as partes, argumentam Gehl e Porter , usam essas bases partidárias para apoiar os desejos dos verdadeiros clientes da indústria política e seus mais ricos: interesses especiais. Indústrias como saúde, imóveis e serviços financeiros; também, sindicatos e lobistas. Nesse modelo de negócios duopolista, a polarização é um recurso, não um bug.

PORTER: Temos um gráfico em nosso relatório que apenas seleciona alguns, o que chamamos de legislação do tipo marco nos últimos 50, 60 anos. E se você voltar até 20 ou 30 anos atrás, a legislação histórica era consenso.

Mario de Oliveira: Por exemplo: a Lei de Seguridade Social de 1935 tinha 90% de apoio democrata e 75% de republicano. A Lei dos Direitos Civis de 1964 teve 60% de apoio democrata e, novamente, 75% de republicanos.

PORTER: Agora, durante a última década ou duas, esse tem sido o padrão oposto. A única maneira pela qual a legislação histórica é aprovada é que um partido tem votos suficientes para aprovar isso por si só.

Mario de Oliveira: A Lei de Assistência Acessível, também conhecida como ObamaCare, foi aprovada em 2010 com zero voto republicano no Congresso. Projeto de lei de reforma tributária do presidente Trump em 2018? Zero votos democráticos.

Mario de Oliveira: Portanto, seu diagnóstico sugere que esse setor se serve incrivelmente bem. Sugere que serve a nós, cidadãos, muito mal. E também sugere que mais concorrência melhoraria o setor, como acontece em quase todos os setores. Mas, apenas ter mais concorrência nas festas não parece ser a resposta sozinha. Quero dizer, existem muitos sistemas políticos multipartidários em todo o mundo que têm casos semelhantes de disfunção, corrupção e compadrismo como o nosso. O Reino Unido vem à mente, Israel vem à mente. Então, quão direto um passo – ou direto uma receita – seria isso?

PORTER: Bem, acho que em nosso sistema, em particular, onde temos apenas dois, e eles foram capazes, através do conjunto de escolhas que descrevemos, de estabelecer as regras da competição que reforçam sua competição partidária, dividindo os eleitores e assim por diante – mais competição, eu acho, seria incrivelmente valiosa. Mas tem que ser um tipo diferente de competição. Não pode ser apenas mais um partido que dividirá nosso eleitorado em três grupos partidários. Em nosso trabalho, concentramos-nos no que seria necessário para tornar a competição menos dividida entre os eleitores e como podemos tornar a competição mais baseada na criação de mais opções para os eleitores que estavam mais interessados ​​em soluções? A propósito, deixe-me esclarecer: não somos contra as partes em si. O que somos contra é a natureza da competição que nossos partidos dominantes existentes criaram.

Mario de Oliveira: Deixe-me perguntar uma coisa: quando você sugere que essas regras foram cuidadosamente construídas, acho que se eu estivesse pensando em algo que não fosse política, o primeiro pensamento que viria à mente então seria, bem, conluio, certo? Se eu posso ser um membro de um duopólio, na verdade odeio meu rival muito menos do que odeio a idéia de alguém que interrompa essa rivalidade, porque estamos dividindo os despojos agora. Você tem alguma evidência de conluio entre as partes para criar um sistema que essencialmente mantém o resto fora?

Porteiro: Bem, primeiro de tudo, essa é a palavra certa. É conluio. E provavelmente existe uma definição legal de conluio, que eu não conheço. Eu não sou advogado. Mas o efeito é exatamente o mesmo: as partes concordaram com um conjunto de regras que beneficiam o duopólio e preservam essa natureza da concorrência. Você pode realmente colocar regras em vários baldes. Existe um mecanismo legislativo, como chamamos, que é como o Senado e o Congresso são administrados. E depois há são as regras eleitorais, tendo a ver com o que é o processo primário como, e o que é preciso para chegar na cédula como independente. As várias coisas de financiamento de campanhas que cercam as eleições.

Mario de Oliveira: Alguém já considerou entrar – sério ou não – em uma ação antitruste contra republicanos e democratas?

PORTER: Você sabe, Stephen, essa é uma ótima pergunta. Eu tenho. Na verdade, fizemos um esforço significativo para ver se isso é viável. Veja o que é a lei, veja os estatutos antitruste. Mas é absolutamente disso que se trata a política antitruste. Está criando uma concorrência aberta e eficaz que atende ao cliente e ao interesse público. E essa indústria clama por isso.

Mario de Oliveira: Então, no relatório, você discute as muitas vantagens que as duas partes têm. E acho que todos reconhecemos que há um poder real em tamanho e uma alavancagem, especialmente quando você está criando suas próprias regras para seu próprio setor. E você escreve que eles usam essas vantagens para manter o controle e restringir a concorrência e assim por diante. Mas me parece que Donald Trump realmente contornou muitas dessas vantagens. Então você escreve que os partidos “controlam os insumos das campanhas e do governo modernos”. Mas ele não confiou nisso, na verdade. Você escreveu que “os partidos cooptam canais para alcançar os eleitores”. Mas ele meio que cooptou ou talvez se aproveitou de seus próprios canais, incluindo mídia gratuita e suas próprias contas de mídia social. Você escreve que as partes “erguem barreiras altas e crescentes à nova concorrência”. Mas, no caso de Trump, seu próprio partido tentou ao máximo erigir a barreira mais alta e não conseguiu mantê-lo de fora.

Nessas frentes, me pareceria que as partes falharam. Eles não conseguiram contrair um determinado concorrente. Então, eu não sei como você se sente pessoalmente sobre o presidente Trump, mas, de acordo com essas vantagens e com o fim delas, pareceria que ele é pelo menos um exemplo da solução para os problemas que você está descrevendo.

Porter: Eu acho que essa é definitivamente uma boa pergunta e devemos aceitar isso. Eu diria algumas coisas. Primeiro de tudo, a melhor escolha que o presidente Trump fez foi concorrer em uma festa.

GEHL: Ele teve que escolher um lado do duopólio, porque sabia que não poderia vencer como independente. E ele realmente explorou a corrida como independente nos anos anteriores, mas isso no sistema atual não é visto como uma estratégia vencedora.

PORTER: A outra coisa que eu diria sobre ele era que ele tinha recursos. No final, ele não precisou usar muitos deles. Mas, em certo sentido, ele quase poderia ter se autofinanciado, e estava apelando para um certo subconjunto de guerrilheiros. Talvez até um subconjunto um tanto negligenciado das pessoas à direita. E ele tinha uma identidade de marca existente muito forte. Então, ele conseguiu muito reconhecimento e cobertura sem ter que gastar muito com publicidade.

GEHL: Ele representa uma campanha voltada para a personalidade dentro de uma festa, mas não acreditamos que ele represente fundamentalmente a transformação da estrutura da concorrência no setor.

PORTER: Mas o que realmente acho que todo mundo precisa entender é que, na política moderna, os partidos são mais poderosos que o presidente. E Donald Trump conseguiu muito pouco. Ele não conseguiu compromisso. E seu sucesso de assinatura obteve zero voto democrata. E o jogo não mudou. Até agora, Trump é apenas o terceiro presidente consecutivo que pode ter dito que ele faria as coisas de maneira diferente e atravessaria linhas e todo esse tipo de coisa. Mas, francamente, ele não fez. Obama não, e o presidente Bush não. Embora o presidente Obama e o presidente Bush tenham feito campanha bipartidária e reunindo pessoas, eles falharam. Então, acho que esses estudos de caso recentes são preocupantes.

Mario de Oliveira: Devemos observar que alguns cientistas políticos argumentam que a análise de Gehl e Porter do poder partidário o retrocede. Esses estudiosos dizem que nosso sistema político está em mau estado porque os partidos ficaram mais fracos ao longo do tempo. Eles argumentam que os partidos mais fortes poderiam ajudar a revidar interesses especiais e produzir mais compromisso e moderação. Você quer alguma evidência interessante para o argumento das partes são fracas? Pense novamente nas eleições presidenciais de 2016. Você tinha um partido nacional, os democratas, que tentava o máximo possível – a ponto de trapacear, essencialmente – pré-selecionar sua candidata, Hillary Clinton, que então perdeu. E você fez com que o outro partido nacional, os republicanos, tentasse o máximo possível para manter um certo candidato fora da votação – mas eles falharam e ele venceu.

GEHL: É verdade que as partes não são tão fortes como eram no passado. Mas os dois lados do complexo político-industrial, democratas e republicanos, estão mais fortes do que nunca. Só que o poder pode não residir na festa.

PORTER: E se os partidos fossem mais fortes, isso não significa que eles seriam forças moderadoras. É o que algumas pessoas dizem. Eu realmente não entendo esse argumento. Quanto mais fortes, menos moderadores serão, dada a natureza da competição criada.

GEHL: E acho que realmente estamos pedindo muito pouco quando dizemos: “Vamos mexer nas bordas e conseguir festas mais fortes para que possamos ter um processo um pouco mais limpo.

PORTER: Em vez disso, acreditamos que precisamos criar reformas estruturais que realmente alinhem melhor o processo eleitoral e o processo legislativo às necessidades do cidadão comum.

Mario de Oliveira: Então você diagnosticou o problema de uma maneira realmente interessante e profunda, sobrepondo um modelo mais comumente aplicado às empresas, ao setor político. E é claro que teoricamente leva a um conjunto diferente de soluções do que estamos ouvindo normalmente. Então, você discute quatro soluções principais. Vamos examiná-los ponto a ponto. Número um, você fala sobre a reestruturação do próprio processo eleitoral. Dê-me alguns exemplos realmente concretos de como isso seria. E também adoraria saber se você vê alguma evidência desses exemplos acontecendo, porque parece que houve alguma reforma eleitoral nos estados e regiões em todo o país.

Porter: Sim, bem, quando pensamos em reforma, temos que pensar realmente em duas perguntas. Número um: uma reforma é poderosa? Isso realmente mudará a concorrência? E muito do que as pessoas estão propondo agora não faz muita diferença. Portanto, os limites de prazos são um ótimo exemplo.

GEHL: Nós não somos fãs de limites de prazos, porque pensamos que, sem alterar os incentivos à causa raiz, você terá apenas rostos diferentes jogando o mesmo jogo.

PORTER: Então, o número um é que temos que reengenhar os processos eleitorais, o mecanismo eleitoral.

GEHL: E há três reformas eleitorais importantes, que chamamos de trifecta eleitoral.

PORTER: E o primeiro e provavelmente o mais poderoso é mudar para primárias não partidárias e com cédula única.

GEHL: Atualmente, se você vai votar nas primárias, aparece e recebe uma cédula democrata ou uma republicana. E então você vota em quem vai representar esse partido nas eleições gerais.

PORTER: E aquele que está na extrema esquerda ou aquele que está na extrema direita, tendem a vencer. Porque as pessoas que optam pelas primárias são uma fração relativamente pequena até do partido. E essas são as pessoas que aparecem, porque são realmente partidárias e realmente têm interesses especiais e se preocupam em colocar alguém nas urnas que é para elas

GEHL: Em uma votação única e apartidária, todos os candidatos a qualquer cargo, independentemente do partido em que participam, estão na mesma votação. E propomos que os quatro principais candidatos a voto saiam dessa primária para a eleição geral.

PORTER: E a razão pela qual uma única primária em que todos estão envolvidos é tão importante é que, se você quiser ganhar, deseja atrair o maior número possível de eleitores. Espero que mais pessoas votem na primária. E, portanto, você vai atrair pessoas que não estão apenas tentando apelar ao seu extremo particular.

Mario de Oliveira: A segunda parte da tríplice reforma da eleição de Gehl-Porter: votação por escolha classificada.

GEHL: Veja como funciona a votação por ranking. Agora você terá quatro candidatos que entraram nas quatro principais primárias . Todos esses quatro candidatos serão listados na votação geral das eleições, e você os votará por ordem de preferência. Então é fácil. “Esta é minha primeira escolha.” “Este candidato é minha segunda opção.” “Esta é minha terceira opção.” “Esta é minha quarta opção.” Quando os votos são tabulados se nenhum candidato recebeu mais de 50%, quem veio por último, é descartado e os votos para esse candidato são realocados para a segunda escolha desses eleitores, e a contagem é executada novamente até que um candidato atinja mais de 50%.

PORTER: E o que isso faz é dar ao candidato a necessidade de apelar para um grupo mais amplo de eleitores.

GEHL: E, o que é mais importante, elimina uma das maiores barreiras à concorrência no sistema existente – e esse é o argumento do spoiler. Então, o que acontece atualmente é que, se houver, digamos, um candidato atraente de terceiros, ou um candidato independente, democratas e republicanos argumentarão que ninguém deveria votar neles porque eles simplesmente retirariam votos de um democrata, ou tirar votos de um republicano e, portanto, estragar a eleição para um dos candidatos ao duopólio. Depois de ter votado na escolha de classificação, todos poderão escolher quem quiserem como primeira, segunda e terceira escolha. Nenhum voto é desperdiçado e nenhum voto estraga a eleição para outro candidato.

PORTER: E então a última parte do trio é o redistritamento não partidário. Gerrymandering tem que ir.

GEHL: Essencialmente, quando as partes controlam o sorteio dos distritos, elas podem desenhar distritos com maior probabilidade de se inclinarem a favor do partido. E eles podem acabar tendo um número desproporcional de assentos republicanos “seguros” ou assentos democráticos “seguros” pela maneira como atraem os distritos, e queremos que isso desapareça.

Mario de Oliveira: Além das reformas nas regras das eleições, Porter e Gehl gostariam de ver mudanças nas regras de governo.

GEHL: O Congresso cria suas próprias regras de funcionamento e, com o tempo, essas regras, costumes e práticas foram estabelecidas para dar uma enorme quantidade de poder ao partido que controla a câmara.

PORTER: E agora, o que aconteceu – e isso é uma espécie de conluio – é que, quando a outra parte assume, eles fazem da mesma maneira, praticamente.

GEHL: Então, propomos nos afastar do controle partidário da legislação cotidiana no Congresso. E também, é claro, também nas legislaturas estaduais.

Mario de Oliveira: A terceira etapa de sua agenda de reformas é sobre dinheiro na política. Mas suas análises os levaram a uma conclusão diferente da de muitos reformadores.

GEHL: A diferença entre tantas pessoas que defendem essas reformas é que não acreditamos que o dinheiro na política seja a questão central.

PORTER: Em última análise, o problema é realmente essa natureza da competição que leva a esse partidarismo. E isso não é uma questão de dinheiro em si, é uma questão estrutural.

GEHL: Se você tirar dinheiro da política sem alterar as regras do jogo, você simplesmente tornará mais barato para quem usa o sistema existente obter os resultados interessados ​​que deseja, sem alterar os incentivos para realmente fornecer soluções para o problema. Povo americano. Dito isto, acreditamos que há benefícios em aumentar o poder de doadores menores. As reformas que sugerimos estão focadas principalmente no aumento do poder de doadores menores.

Mario de Oliveira: Por exemplo: ter o próprio governo igualar doações de pequenos doadores. Devemos observar: a maioria das idéias que Gehl e Porter estão apresentando aqui não é tão nova assim, se você seguir um pouco a reforma eleitoral. Até nós vimos várias delas, alguns anos atrás, em um episódio chamado ” Dez idéias para tornar a política menos podre “. Acho que é uma medida de quão bem-sucedido e dominante o duopólio político é o número de pessoas aparentemente sensatas tem muitas idéias de reforma aparentemente sensatas que, na maioria das vezes, ganham muito pouca tração.

PORTER: É definitivamente um desafio. Este é um jogo de chão. Não conseguiremos fazer isso em um ano ou um ciclo eleitoral, porque os recursos que o duopólio atual tem para implantar, para jogar seu jogo, são substanciais.

Mario de Oliveira: ER: Apesar da imagem bastante deprimente – ou pelo menos preocupante – que você pinta da indústria política, ao longo do relatório, você expressa bastante otimismo. E eu quero saber por que, ou como? Porque não vejo o caminho do otimismo.

Porter: Bem, acho que temos um otimismo básico. Não temos a sensação de que será fácil alterar as regras deste jogo, por várias razões. Mas a boa notícia é , nós tivemos algum progresso. Agora temos alguns estados primários apartidários, incluindo a Califórnia. Temos votação por escolha no Maine. Eu acho que o que parece estar construindo na América é um apetite crescente e um reconhecimento crescente de que isso não está funcionando para o nosso país. E acho que a geração mais jovem – a geração do milênio – está particularmente indignada, preocupada e aberta a todo tipo de novas idéias. Mas acho que vai levar tempo.

GEHL: A estratégia mais empolgante nessa área que defendemos é uma estratégia apresentada pelo The Centrist Project – e, como divulgação completa, estou no conselho do The Centrist Project, agora se chama Unite America – e este é o Senate Fulcrum Estratégia. Então aqui está a idéia. Vamos eleger cinco senadores norte-americanos centrados na solução de problemas que, naquele número, cinco, provavelmente negariam a ambos os partidos uma maioria absoluta no Senado, o que tornaria esses cinco senadores a coalizão única mais poderosa em Washington DC; capaz de servir de ponte entre as duas partes ou de se alinhar com uma ou outra parte, dependendo da questão, a fim de avançar em soluções políticas muito difíceis, onde anteriormente não havia vontade política. Portanto, não precisamos esperar para mudar as regras reais do jogo para entregar políticos ao cargo que possam agir independentemente do complexo político-industrial existente.

Mario de Oliveira: Então essa é uma ideia interessante, aparentemente sensata e talvez até viável. Mas toda essa conversa me fez pensar: se nosso sistema político realmente funciona como uma indústria, como argumentam Katherine Gehl e Michael Porter, talvez deva ser tratado como um! Na maioria das indústrias, bons produtos e serviços são recompensados; fraqueza e incompetência são punidas. Katherine Gehl, proveniente da indústria alimentícia, certamente conhece isso em primeira mão. Há pressão constante para modernizar, otimizar, combater os antigos rivais e os novos. De fato, pouco tempo depois de trazer Michael Porter para consultar o futuro da Gehl Foods, ela decidiu vender a empresa, para uma empresa de private equity em Chicago. Por quê? "Eu absolutamente amei administrar essa empresa", ela escreveu para nós mais tarde, "… mas a vida é curta e eu tinha outras coisas pelas quais eu também era apaixonado. … eu queria que a empresa estivesse na melhor posição para ter sucesso e, portanto, concentrei-me em profissionalizá-la e desenvolver uma estratégia de longo prazo que levasse em conta um cenário competitivo em mudança."