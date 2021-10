E se o seu IR pudesse mudar o destino de uma criança?

A destinação de parte do Imposto de Renda custa pouco, mas tem muito valor para instituições que defendem os direitos de crianças e adolescentes de todo o País. Esse é um mecanismo simples e bastante eficaz, que permite a pessoas e empresas escolherem diretamente de que forma parte do valor a recolher à Receita será utilizado.

Conforme o artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é possível fazer a destinação diretamente aos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente (municipais, estaduais ou federais). Por meio de edital, o Programa Amigo de Valor, do Santander, seleciona projetos e acompanha a execução de cada um deles ao longo do ano, garantindo que os recursos arrecadados cheguem aos locais e às pessoas que mais precisam e apoiando as entidades com capacitação e gestão.

Amigo de Valor

O Amigo de Valor está entre os maiores programas no País que fazem esse direcionamento de recursos. Em 19 anos de existência, mais de RS 160 milhões foram arrecadados, e esse montante beneficiou mais de 54 mil pessoas em 23 estados brasileiros. Este ano será o maior Amigo de Valor da história, com objetivo de arrecadar até R$ 25 milhões, em nome de 100 projetos selecionados com carinho para fazer diferença nas vidas de 12 mil pessoas.

Somente no interior de São Paulo, serão 453 beneficiados diretos e indiretos, ligados a seis projetos sociais que atuam com acolhimento, inclusão do deficiente e medidas socioeducativas, e são administrados por prefeituras ou por organizações sociais das cidades de Conchal, Leme, Palmital, Serrana, Tejupá e Viradouro.

Imposto de Renda

Pessoas físicas que declaram imposto de renda pelo formulário completo conseguem destinar até 6% do seu imposto devido, enquanto empresas que apuram lucro real podem destinar até 1% do IR devido. Nos demais casos, é possível fazer uma doação para qualquer um dos projetos diretamente no site do programa: https://www.santander.com.br/amigodevalor/

Todas as instituições selecionadas previamente pelo banco atuam em linha com o ECA e transformam vidas, promovendo valores e apoiando inclusão, protagonismo, educação e cuidado. Cada doador pode escolher qual projeto deseja apoiar, em um processo transparente e cuidadoso.

São quase duas décadas de dedicação e empenho de equipes inteiras do banco, que se engajam para escolher com muito carinho e critério diversas causas sociais. Essa mobilização, ano a ano, foi capaz de auxiliar milhares de crianças e adolescentes, deixando um impacto positivo para a sociedade e, especificamente, em cada história de vida. Agora é o momento de ampliar essa ajuda. O futuro de uma criança é o melhor investimento a ser feito.

Por: Júlio Cesar Vergaças Fernandes, superintendente executivo da Rede SP Metropolitana II do Santander